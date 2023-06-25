الأحد, يونيو 25, 2023
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بصدر مكشوف.. هيفاء وهبي ووصلة رقص مثيرة مجاملة لـ غنى غندور

ظهرت هيفاء في فيديو من حفل الزفاف وهي ترتدي فستاناً من خامة الشيفون الحريري مكشوف الكتفين، ويكشف عن صدرها بشكل فاضح وكانت ترقص مع العروس

كتب وطن
بصدر مكشوف.. هيفاء وهبي ووصلة رقص مثيرة مجاملة لـ غنى غندور
الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي
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وطن- تصدرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، التريند على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة بسبب ظهورها الملفت في حفل زفاف مدونة الموضة غنى غندور.

وظهرت هيفاء وهبي في مقطع فيديو متداول من الحفل وهي ترتدي فستاناً من خامة الشيفون الحريري مكشوف الكتفين ويبرز صدرها بشكل فاضح، ضيق من منطقة البطن ينسدل واسعا بعد ذلك.

هيفاء وهبي ترقص مع العروس غنى غندور

واتضح أن تصميم فستان هيفاء جاء بإمضاء “أوسكار دي لا رينتا”، ويقترب ثمنه من 300 ألف جنيه بحسب صفحات الموضة.

وبدت الفنانة اللبنانية وهي ترقص في حديقة ضمت العشرات من المدعوين على أنغام أغنية “ياللي كان نفسي فيك” للفنان عمرو دياب وظهرت في مشهد تال وهي ترقص مع شقيقتها هناء.

وأظهر مقطع فيديو آخر “الديفا” هيفاء وهبي كما يلقبها معجبوها وهي ترقص مع العروس غنى غندور في حفل الزفاف على أنغام أغنية أجنبية.

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واختارت غنى غندور لليلة العمر فستانا باللون الأوف وايت قصير مكشكش بدون أكمام، مع طرحة زفاف قصيرة من التول بنفس اللون، والفستان بتوقيع إيلو أبو فيصل.

واحتفلت عارضة الأزياء اللبنانية، غِنى غندور، بحفل زفافها الباذخ وسط حضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء ونجوم الفن. وتألقت العروس بإطلالة ساحرة وفستان أبيض يبرز جمالها وأنوثتها، بعد أيام على عودتها من قبرص.

هيفاء وهبي وغنى غندور
هيفاء وهبي ترقص مع العروس غنى غندور

حفل زفاف غنى غندور

حضر الحفل العديد من نجوم الفن والمشاهير، حيث انتشرت الصور والفيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تويتر لهذه المناسبة.

وعلى صعيد الجمال، اختارت غنى غندور مكياجًا هادئًا يبرز ملامحها الجميلة، وأكملت إطلالتها بتسريحة شعر بسيطة وأنيقة، مع باقة كلاسيكية من باقة الزفاف الجميلة المليئة بالورود البيضاء الرقيقة والأنيقة والساحرة بطريقة بسيطة.

وحضر الحفل نخبة من مشاهير الفن والإعلام في لبنان، من بينهم الفنانة هيفاء وهبي، والفنانة سيرين عبد النور وزوجها، ورامي عياش، وغيرهم.

رمسيس باريس

يذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي كان فيلم “رمسيس باريس” الذي عرض في موسم عيد الفطر 2023.

وشاركها بطولته محمد سلام، محمد ثروت، حمدي المرغني، محمود حافظ، سميرة مقرون ومصطفى خاطر، وأوس أوس، جومانا مراد.

وتدور أحداثه في إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس وهذه الرحلة تتضمن كثيرا من الأحداث والمفاجآت، وهو من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج أحمد خالد موسي، وإنتاج ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

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