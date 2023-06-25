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رياضة

استبعاد نادي أوساسونا من دوري المؤتمر الأوروبي لهذا السبب

نادي أوساسونا يتهم الليغا بفعل ذلك والتحيز لبرشلونة في الدفاع عنه

كتب فارس أبو شيحة
استبعاد أوساسونا من دوري المؤتمر الأوروبي
استبعاد أوساسونا من دوري المؤتمر الأوروبي
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وطن- قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، استبعاد نادي أوساسونا الإسباني من المشاركة في دوري المؤتمر الأوروبي الموسم المقبل.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية، بأن قرار استبعاد فريق أوساسونا من المشاركة في بطولة دوري المؤتمرات الأوروبية كعقاب من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، على خلفية التلاعب في النتائج عام 2013.

استبعاد نادي أوساسونا من دوري المؤتمر الأوروبي

وبينت تلك الوسائل، بأن نادي أوساسونا رفع بيان رسمي إلى اتحاد الليغا الإسبانية، وجه فيه الاتهام إلى إدارة الاتحاد الإسباني لكرة القدم “الليغا“. هي السبب في هذا الحرمان، وأن هناك أشخاص معنيين وجهوا هذه القضية إلى النادي.

وفي البيان الذي نشره نادي أوساسونا، الذي اتهم الاتحاد الإسباني بحرمانه من المشاركة، ” نعتقد بأن هذه خطوة بالغة الخطورة. لدرجة أن رئيس الليغا. بواقع منصبه، يدافع  عن إحدى القضايا الرئيسية لأندية كرة القدم الإسبانية، ولكنه كنائب لرئيس الاتحاد الأوروبي يتجه إلى الحيادية”.

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التحيز لبرشلونة

كما واتهم نادي أوساسونا الليغا بالتحيز إلى برشلونة في بيانه، ” على كل حال، فإن الموقف العلني للاتحاد فيما يتعلق بالملف المفتوح ضدنا، يتناقض موقفه. مع أحد الأندية الأخرى (برشلونة)، والذي لم يكن لديه أي مشكلة في الدفاع عنه أمام وسائل الإعلام”.

كما وأنهى فريق أوساسونا موسمه الماضي في المركز السابع من جدول ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 53 نقطة، كما وبفارق كبير عن المتوج باللقب لهذا الموسم فريق برشلونة برصيد 88 نقطة.

أوساسونا
أوساسونا

يشار بأن نادي برشلونة يواجه حرمان المشاركة من دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، على خلفية قضية الحكم الإسباني نيغريرا التي لم يصدر فيها الحكم النهائي حتى يومنا هذا.

المصدروطن + نادي أوساسونا تويتر + وسائل إعلام إسبانية

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