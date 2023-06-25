استبعاد نادي أوساسونا من دوري المؤتمر الأوروبي لهذا السبب

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وطن- قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، استبعاد نادي أوساسونا الإسباني من المشاركة في دوري المؤتمر الأوروبي الموسم المقبل.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية، بأن قرار استبعاد فريق أوساسونا من المشاركة في بطولة دوري المؤتمرات الأوروبية كعقاب من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، على خلفية التلاعب في النتائج عام 2013.

استبعاد نادي أوساسونا من دوري المؤتمر الأوروبي

وبينت تلك الوسائل، بأن نادي أوساسونا رفع بيان رسمي إلى اتحاد الليغا الإسبانية، وجه فيه الاتهام إلى إدارة الاتحاد الإسباني لكرة القدم “الليغا“. هي السبب في هذا الحرمان، وأن هناك أشخاص معنيين وجهوا هذه القضية إلى النادي.

COMUNICADO OFICIAL | Comunicado en respuesta al ataque de la RFEF. — C. A. OSASUNA (@Osasuna) June 23, 2023

وفي البيان الذي نشره نادي أوساسونا، الذي اتهم الاتحاد الإسباني بحرمانه من المشاركة، ” نعتقد بأن هذه خطوة بالغة الخطورة. لدرجة أن رئيس الليغا. بواقع منصبه، يدافع عن إحدى القضايا الرئيسية لأندية كرة القدم الإسبانية، ولكنه كنائب لرئيس الاتحاد الأوروبي يتجه إلى الحيادية”.

MARCA |

🚨ينصح مفتشو الإتحاد الأوروبي بإستبعاد نادي أوساسونا من بطولة المؤتمر الأوروبي الموسم القادم بسبب حادثة سابقة للنادي ( التلاعب بنتائج المباريات في عام 2013) ▪️ الإتحاد الأوروبي أبلغ النادي بقرار اللجنة التأديبية التابعة لها . ▪️ لا يزال لدى أوساسونا الوقت للإستئناف pic.twitter.com/8cqukOMqGz — Copa (@Copa_Lal) June 23, 2023

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التحيز لبرشلونة

كما واتهم نادي أوساسونا الليغا بالتحيز إلى برشلونة في بيانه، ” على كل حال، فإن الموقف العلني للاتحاد فيما يتعلق بالملف المفتوح ضدنا، يتناقض موقفه. مع أحد الأندية الأخرى (برشلونة)، والذي لم يكن لديه أي مشكلة في الدفاع عنه أمام وسائل الإعلام”.

COMUNICADO OFICIAL | Comunicado sobre la recomendación de los inspectores de la UEFA de no admitir la inscripción del club en la Conference League 23-24. — C. A. OSASUNA (@Osasuna) June 23, 2023

كما وأنهى فريق أوساسونا موسمه الماضي في المركز السابع من جدول ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 53 نقطة، كما وبفارق كبير عن المتوج باللقب لهذا الموسم فريق برشلونة برصيد 88 نقطة.

يشار بأن نادي برشلونة يواجه حرمان المشاركة من دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، على خلفية قضية الحكم الإسباني نيغريرا التي لم يصدر فيها الحكم النهائي حتى يومنا هذا.