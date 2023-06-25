الأحد, يونيو 25, 2023
الرئيسيةحياتناإيفانكا ترامب تستعرض قوامها بـ بيكيني مثير في ظهور نادر (شاهد)
حياتنا

إيفانكا ترامب تستعرض قوامها بـ بيكيني مثير في ظهور نادر (شاهد)

تُواصل إيفانكا ترامب قضاء إجازتها الصيفية في أشهر شواطئ العالم وأجملها بداية من اليونان وصولا إلى كوستاريكا

كتب فهمي الورغمي
إيفانكا ترامب تستعرض قوامها بـ بيكيني مثير في ظهور نادر
إيفانكا ترامب على شواطئ كوستاريكا
- Advertisement -

وطن- تستمتع إيفانكا ترامب بأشعة الشمس وتتلقى دروسًا في ركوب الأمواج في كوستاريكا بينما تستعد لبدء بإجازة فاخرة أخرى – بعد أقل من شهر ضمن مغامراتها الصيفية، في اليونان.

وبعيداً عن قاعات المحاكم الأمريكية التي يرتادها والدها، الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب، بسبب عدد من الدعاوى القضائية المرفوعة ضده منذ 2016، تقضي إيفانكا ترامب إجازتها الصيفية بكل شغف.

إطلالة مثيرة لـ إيفانكا ترامب على شواطئ كوستاريكا

شاركت إيفانكا ترامب، زوجة المستشار الأسبق للبيت الأبيض جاريد كوشنر، صورة لها وهي تحمل لوح تزلج من علامة Surfer Factory، وهي مدرسة لتعليم ركوب الأمواج مقرها كوستاريكا، الواقعة في أمريكا الوسطى.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Ivanka Trump (@ivankatrump)

وارتدت إيفانكا ترامب، 41 عامًا، قطعة واحدة سوداء رياضية أظهرت رشاقتها ونحافة خصرها وهي تمشي عبر الرمال باتجاه الماء، مبتسمة بينما كان شعرها الأشقر يتموّج مع النسيم.

وعلقت على الصورة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، “الاستمتاع بالانقلاب الصيفي”.

- Advertisement -

يُشار أن الرياضات المائية، قد أصبحت هواية مفضلة لإيفانكا ترامب، المولودة في نيويورك وحتّى بعد أن انتقلت إلى ميامي، فلوريدا، قبل أكثر من عامين. كما أنها كانت تأخذ دروسًا في التزلج على الماء في وقت فراغها.

ولم تشارك إيفانكا الكثير من التفاصيل حول موقعها، لكنها نشرت سلسلة من الصور ومقاطع الفيديو لمحيطها المذهل عبر الستوريز.

وأظهرت إحدى تلك الصور، حصانًا أبيض يرعى في أراضي منتجعها. وكانت صورة أخرى لقطة مقرّبة لشجرة فاكهة.

إيفانكا ترامب
إيفانكا ترامب في كوستاريكا

إيفانكا وحيدة في كوستاريكا

من غير الواضح ما إذا كانت إيفانكا في رحلة منفردة إلى كوستاريكا أو انضم إليها زوجها جاريد كوشنر، 42 عامًا، وأطفالهما الثلاثة: أرابيلا، وجوزيف، وثيودور.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Ivanka Trump (@ivankatrump)

إيفانكا وحيدة في كوستاريكا
إيفانكا وحيدة في كوستاريكا

لقد كانت أسابيع قليلة مزدحمة بالنسبة لإيفانكا وجاريد، اللذين استضافا احتفال “بات ميتزفه” الفخم لأرابيلا في وقت سابق من هذا الشهر.

وللإشارة فإن بات ميتزفه، هو حفل يهودي ديني يقام عند بلوغ الشاب اليهودي 13 من عمره، أي عندما يـُعتبر مكلفا بأداء جميع الفرائض المفروضة عليه حسب الشريعة اليهودية (الهالاخاه).

تبلغ الابنة الوحيدة للزوجين رسميًا 12 عامًا في 17 يوليو.

تحولت إيفانكا، التي نشأت على المسيحية، إلى اليهودية الأرثوذكسية لتتزوج جاريد في عام 2009، ويقومان حالياً بتربية أطفالهما على نفس الدين.

غاب الرئيس السابق دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ترامب عن حفل بات ميتزفه الذي أُقيم أرابيلا، لكنه أقام لحفيدته عشاءًا مبكرًا في عيد ميلادها في منزله في منتجع مارالاغو في بالم بيتش بولاية فلوريدا، قبل بضعة أسابيع.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Ivanka Trump (@ivankatrump)

انتقلت إيفانكا رفقة زوجها جاريد إلى ميامي
انتقلت إيفانكا رفقة زوجها جاريد إلى ميامي

تأتي رحلة إيفانكا إلى كوستاريكا بعد ثلاثة أسابيع فقط من الاستمتاع هي وجاريد بإجازة رومانسية في اليونان.

بدأوا رحلتهم في أثينا، حيث التقطت صورًا أمام الأكروبوليس، ثم توجهوا إلى معبد أبولو في دلفي باليونان.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Ivanka Trump (@ivankatrump)

رحلة إيفانكا إلى اليونان
رحلة إيفانكا إلى اليونان

وانتقلت إيفانكا رفقة زوجها جاريد إلى ميامي، فلوريدا، مع أطفالهما الثلاثة في يناير 2021 بعد أن غادر والدها البيت الأبيض.

وتركت السياسة رسميًا في نوفمبر، من نفس العام، عندما كشفت أنها لن تكون جزءًا من حملة إعادة انتخاب والدها.

المصدرانستجرام، رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

خبايا “العلاقة المحرّمة بين السعودية و ترامب وكوشنر”.. وزارة العدل الأمريكية تفتح “الصندوق الأسود” أخيراً

الهدهد

ترامب يواجه “السجن الأزلي” في قضية الوثائق السرية.. ما مصيره؟

الهدهد

ترامب لم يشبع من “أرز” السعودية: محمد بن سلمان صديقي وأحبه (فيديو)

الهدهد

شتمها.. رد فعل عنيف لـ ترامب ضد مذيعة cnn بعدما سألته هذا السؤال

الهدهد

بعد إدانته في قضية اغتصاب صحفية شهيرة.. هل يُحرم ترامب من خوض انتخابات الرئاسة؟

الهدهد

ابن دونالد ترامب يستفز السودانيين ويفجر غضبهم.. ماذا حدث؟

الهدهد

محمد بن سلمان ضخ استثمارات مليارية في شركات إسرائيلية.. هكذا فُضِح أمره

الهدهد

بعد صندوق جاريد كوشنر.. السعودية تستثمر في الشركات الإسرائيلية بصندوق سعودي.. ما القصة؟

الهدهد

إهانة بايدن لمحمد بن سلمان.. ترامب يثير الجدل مجددا بتصريحات نارية (فيديو)

الهدهد

وثائق ترامب وبايدن السرية تفجر غضب “عصابة الثمانية”.. ما القصة؟

الهدهد

أول ظهور لميلانيا ترامب بعد محاكمة زوجها بقضية نجمة الأفلام الإباحية (فيديو)

الهدهد

“الحرب العالمية الثالثة”.. ترامب يثير الذعر بمنشور غامض في عيد الفصح

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

صيام عرفة يكون مع السعودية أم مع البلد الذي أسكنه؟.. أهم الأسئلة عن يوم عرفة

عرافة شهيرة تكشف تنبؤات جديدة وصادمة عن شاكيرا .. حامل وهذا هو الأب والأسوأ قادم!

من هو الأمير عبد الرحمن آل مقرن نائب وزير الدفاع السعودي الجديد؟

رقص مثير لسيرين عبد النور بحفل زفاف غنى غندور في لبنان (فيديو)

السيسي يحتفي بـ مودي ويقلده أرفع وسام مصري (فيديو)

راكبة تلف مقعدها على الطائرة بورق النايلون .. إليك السبب الذي حيّر الركاب! (شاهد)

بعد امتحان الكيمياء التعجيزي.. بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة في مصر

السعودية بدور البراهيم عارية وإيحاءات مثيرة في أحدث ظهور (فيديو)

موعد تقديم ميسي في إنتر ميامي.. أسعار خيالية للتذاكر ومخاوف أمنية

لا يعرفها كثيرون..طرق فعالة لمنع اصفرار ملاءات السرير في الحرارة

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC