إيفانكا ترامب تستعرض قوامها بـ بيكيني مثير في ظهور نادر (شاهد)

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وطن- تستمتع إيفانكا ترامب بأشعة الشمس وتتلقى دروسًا في ركوب الأمواج في كوستاريكا بينما تستعد لبدء بإجازة فاخرة أخرى – بعد أقل من شهر ضمن مغامراتها الصيفية، في اليونان.

وبعيداً عن قاعات المحاكم الأمريكية التي يرتادها والدها، الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب، بسبب عدد من الدعاوى القضائية المرفوعة ضده منذ 2016، تقضي إيفانكا ترامب إجازتها الصيفية بكل شغف.

إطلالة مثيرة لـ إيفانكا ترامب على شواطئ كوستاريكا

شاركت إيفانكا ترامب، زوجة المستشار الأسبق للبيت الأبيض جاريد كوشنر، صورة لها وهي تحمل لوح تزلج من علامة Surfer Factory، وهي مدرسة لتعليم ركوب الأمواج مقرها كوستاريكا، الواقعة في أمريكا الوسطى.

View this post on Instagram A post shared by Ivanka Trump (@ivankatrump)

وارتدت إيفانكا ترامب، 41 عامًا، قطعة واحدة سوداء رياضية أظهرت رشاقتها ونحافة خصرها وهي تمشي عبر الرمال باتجاه الماء، مبتسمة بينما كان شعرها الأشقر يتموّج مع النسيم.

وعلقت على الصورة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، “الاستمتاع بالانقلاب الصيفي”.

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يُشار أن الرياضات المائية، قد أصبحت هواية مفضلة لإيفانكا ترامب، المولودة في نيويورك وحتّى بعد أن انتقلت إلى ميامي، فلوريدا، قبل أكثر من عامين. كما أنها كانت تأخذ دروسًا في التزلج على الماء في وقت فراغها.

ولم تشارك إيفانكا الكثير من التفاصيل حول موقعها، لكنها نشرت سلسلة من الصور ومقاطع الفيديو لمحيطها المذهل عبر الستوريز.

وأظهرت إحدى تلك الصور، حصانًا أبيض يرعى في أراضي منتجعها. وكانت صورة أخرى لقطة مقرّبة لشجرة فاكهة.

إيفانكا وحيدة في كوستاريكا

من غير الواضح ما إذا كانت إيفانكا في رحلة منفردة إلى كوستاريكا أو انضم إليها زوجها جاريد كوشنر، 42 عامًا، وأطفالهما الثلاثة: أرابيلا، وجوزيف، وثيودور.

View this post on Instagram A post shared by Ivanka Trump (@ivankatrump)

لقد كانت أسابيع قليلة مزدحمة بالنسبة لإيفانكا وجاريد، اللذين استضافا احتفال “بات ميتزفه” الفخم لأرابيلا في وقت سابق من هذا الشهر.

وللإشارة فإن بات ميتزفه، هو حفل يهودي ديني يقام عند بلوغ الشاب اليهودي 13 من عمره، أي عندما يـُعتبر مكلفا بأداء جميع الفرائض المفروضة عليه حسب الشريعة اليهودية (الهالاخاه).

تبلغ الابنة الوحيدة للزوجين رسميًا 12 عامًا في 17 يوليو.

تحولت إيفانكا، التي نشأت على المسيحية، إلى اليهودية الأرثوذكسية لتتزوج جاريد في عام 2009، ويقومان حالياً بتربية أطفالهما على نفس الدين.

غاب الرئيس السابق دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ترامب عن حفل بات ميتزفه الذي أُقيم أرابيلا، لكنه أقام لحفيدته عشاءًا مبكرًا في عيد ميلادها في منزله في منتجع مارالاغو في بالم بيتش بولاية فلوريدا، قبل بضعة أسابيع.

View this post on Instagram A post shared by Ivanka Trump (@ivankatrump)

تأتي رحلة إيفانكا إلى كوستاريكا بعد ثلاثة أسابيع فقط من الاستمتاع هي وجاريد بإجازة رومانسية في اليونان.

بدأوا رحلتهم في أثينا، حيث التقطت صورًا أمام الأكروبوليس، ثم توجهوا إلى معبد أبولو في دلفي باليونان.

View this post on Instagram A post shared by Ivanka Trump (@ivankatrump)

وانتقلت إيفانكا رفقة زوجها جاريد إلى ميامي، فلوريدا، مع أطفالهما الثلاثة في يناير 2021 بعد أن غادر والدها البيت الأبيض.

وتركت السياسة رسميًا في نوفمبر، من نفس العام، عندما كشفت أنها لن تكون جزءًا من حملة إعادة انتخاب والدها.