إجبار حمار على تدخين الحشيش يثير جدلاً وغضباً والسبب لا يصدق! (فيديو)

وطن – أظهر مقطع فيديو، لقطات صادمة، لإجبار حمار من قبل أشخاص على تدخين الحشيش ليتمكن من حمل أوزان أكبر دون تذمر في الهند.

ووقعت الحادثة الصادمة، في ولاية أوتاراخند الهندية، وقد تسببت بغضب شعبي نتيجة ما فعله هؤلاء الأشخاص الذين قاموا بسد مجاري تنفس للحمار حتى يستنشق الحشيش بالقوة، ويحمل أوزاناً أكبر في رحلتهم “الدينية” لمعبد “كيدارناث”.

وانتشر مقطع الفيديو، على منصات التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى رد الشرطة، التي بدأت تحقيقًا لتحديد الجناة والقبض عليهم.

واعترفت السلطات بسرعة انتشار الفيديو، مؤكدةً التزامها بالتعامل مع القضية في أقرب وقت ممكن.

وقالت متحدثة باسم الشرطة: “كنا على علم بالفيديو الذي يتم فيه إجبار حمار على تدخين الحشيش . نحاول التعرف على الرجال في الفيديو”. مؤكدة للجمهور التزام الإدارة بضمان العدالة لمن أساؤا معاملتهم للحيوان.

وأثار هذا التصرف مخاوف جدية بشأن سلامة الذين يعتمدون على هذه الحيوانات في رحلتهم الطويلة إلى معبد كيدارناث.بحسب موقع “indiatimes”

بينما أثار الفيديو، الذي حصد مئات آلاف المشاهدات، استنكاراً كبيراً من مغردين غاضبين من “الفعل الوحشي القاسي”. وفق تعبيرهم

#Uttrakhand Some people are making a horse smoke weed forcefully at the trek of Kedarnath temple.@uttarakhandcops @DehradunPolice @RudraprayagPol @AshokKumar_IPS

should look into this matter and find the culprit behind thispic.twitter.com/yyX1BNMiLk

— Himanshi Mehra 🔱 (@manshi_mehra_) June 23, 2023