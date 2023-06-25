الأحد, يونيو 25, 2023
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إجبار حمار على تدخين الحشيش يثير جدلاً وغضباً والسبب لا يصدق! (فيديو)

قاموا بسد مجاري تنفس للحمار حتى يستنشق الحشيش بالقوة، ويحمل أوزاناً أكبر في رحلتهم "الدينية" لمعبد "كيدارناث"!

كتب أنس السالم
إجبار حمار على تدخين الحشيش
إجبار حمار على تدخين الحشيش (لقطة من فيديو متداول)
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وطن – أظهر مقطع فيديو، لقطات صادمة، لإجبار حمار من قبل أشخاص على تدخين الحشيش ليتمكن من حمل أوزان أكبر دون تذمر في الهند.

إجبار حمار على تدخين الحشيش

ووقعت الحادثة الصادمة، في ولاية أوتاراخند الهندية، وقد تسببت بغضب شعبي نتيجة ما فعله هؤلاء الأشخاص الذين قاموا بسد مجاري تنفس للحمار حتى يستنشق الحشيش بالقوة، ويحمل أوزاناً أكبر في رحلتهم “الدينية” لمعبد “كيدارناث”.

وانتشر مقطع الفيديو، على منصات التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى رد الشرطة، التي بدأت تحقيقًا لتحديد الجناة والقبض عليهم.

واعترفت السلطات بسرعة انتشار الفيديو، مؤكدةً التزامها بالتعامل مع القضية في أقرب وقت ممكن.

غضب ومطالبات بالمحاسبة 

وقالت متحدثة باسم الشرطة: “كنا على علم بالفيديو الذي يتم فيه إجبار حمار على تدخين الحشيش . نحاول التعرف على الرجال في الفيديو”. مؤكدة للجمهور التزام الإدارة بضمان العدالة لمن أساؤا معاملتهم للحيوان.

أشخاص يجبرون حمار على تدخين الحشيش
أشخاص يجبرون حمار على تدخين الحشيش

وأثار هذا التصرف مخاوف جدية بشأن سلامة الذين يعتمدون على هذه الحيوانات في رحلتهم الطويلة إلى معبد كيدارناث.بحسب موقع “indiatimes

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بينما أثار الفيديو، الذي حصد مئات آلاف المشاهدات، استنكاراً كبيراً من مغردين غاضبين من “الفعل الوحشي القاسي”. وفق تعبيرهم

والحشيش، مخدر يستخرج من القنب الهندي، وهو أكثر المخدرات انتشارا في العالم نظرا لرخص ثمنه وسهولة تعاطيه فهو لا يلزمه أدوات معقدة مثل سرنجات الأبر أو غيرها.

وتدخين الحشيش أكثر الطرق انتشاراً، وأسرعها تأثيراً على الجهاز العصبي المركزي نظراً لسرعة وصول المادة الفعالة من الرئة إلى الدم، ومنه إلى أنحاء المخ.

المصدرindiatimes - تويتر - مواقع الكترونية - ترجمة وتحرير وطن

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