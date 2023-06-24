5 حقائق مذهلة عن حفرة “تشالنجر ديب” أعمق نقطة على وجه الأرض

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وطن – تمامًا مثلما يحتوي سطح الأرض البري على قمم ووديان، فإن العالم المحيطي لديه تضاريس متنوعة بنفس القدر، وربما أكثر الملامح إثارة للإعجاب هو خندق ماريانا، وهو عبارة عن هوة في المحيط الهادي الغربي تمتد لأكثر من 1580 ميلًا (2540 كيلومترًا) وتحتوي على “تشالنجر ديب”، أعمق نقطة معروفة على سطح الأرض والتي تغوص لأكثر من 36,000 قدم (حوالي 11,000 مترًا) تحت الماء.

هذا يعادل تقريبًا ثلاثة أضعاف عمق الموقع الذي تقع فيه حطام سفينة تايتانيك في المحيط الأطلسي، وأعمق من ارتفاع “جبل إيفرست”.

وإليك بعض الحقائق المذهلة عن هذه الظاهرة في العمق البحري وفق CNN:

1.المخرج جيمس كاميرون من بين القلة القليلة الذين زاروا “تشالنجر ديب”، أعمق نقطة معروفة على سطح الأرض.

كانت الرحلة الأولى في عام 1960 مع الغواصة “Trieste”، وخلال الغوص، قال الركاب (جاك بيكارد ودون والش) إنهمت صدما عند رؤية كائنات حية حيث كان العلماء يعتقدون أنه من المستحيل أن ينجو أي شيء هناك.

“فورًا، تم تغيير كل تصوراتنا عن المحيط من النافذة”، وفقًا للدكتور جين فالدمان، عالم المحيطات المتقاعد في وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، وقضى أكثر من 30 عامًا في الوكالة الفضائية.

وكان المخرج جيمس كاميرون، المخرج لفيلم “تايتانيك” عام 1997، هو المستكشف العميق التالي.

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قام “كاميرون” بقيادة غواصة – وهي التي ساهم شخصيًا في تصميمها – لمسافة تقدر بـ 35,787 قدمًا (10,908 مترًا)، وقد حقق رقمًا قياسيًا عالميًا في عام 2012.

2.تم العثور على كيس بلاستيك في الهوة

المستكشف الآخر الذي عاد إلى الموقع هو فيكتور فيسكوفو، مستثمر من ولاية تكساس، الذي تنقل لعمق 35,853 قدمًا (10,927 مترًا) وحقق رقمًا قياسيًا عالميًا في عام 2019.

أدلى “فيسكوفو” بتحليل محبط لتأثير البشر على هذه المناطق النائية التي تبدو لا تُلامس برؤية حقيقية، عندما لاحظ وجود كيس بلاستيك وأوراق حلوى في قاع خندق ماريانا.

عاد قليل من المستكشفين إلى “تشالنجر ديب” منذ ذلك الحين، لكن الرحلات ليست شائعة والرحلة خطيرة للغاية.

وفقًا لإدارة المحيطات والغلاف الجوي الوطنية، يزداد الضغط على الجسم بمقدار واحد من الجو في كل 33 قدمًا (10 أمتار) تحت سطح المحيط.

ورحلة إلى “تشالنجر ديب” يمكن أن تضع السفينة تحت ضغط يعادل “50 طائرة بوينغ” حسب ما لاحظه “فالدمان”.

3.تقع في منطقة hadal (منطقة الأخاديد القاعية العميقة)، سميت على اسم إله العالم السفلي.

يُطلق على الجزء العلوي اسم المنطقة السطحية ، أو منطقة ضوء الشمس ، ويمتد فقط 660 قدمًا (200 متر) تحت سطح الماء. وفقًا للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي.

تمتد منطقة البحار المتوسطة العميقة، أو ما يسمى بمنطقة الشفق، من نهاية منطقة ضوء الشمس إلى حوالي 3300 قدم (1000 متر).

ثم هناك منطقة أعماق البحار، وتسمى أيضًا منطقة منتصف الليل، وتحتها ، المنطقة السحيقة، التي تمتد من 13100 قدم (4000 متر) إلى 19700 قدم (6000 متر). هذا ما يقرب من 4 أميال تحت الماء.

داخل المنطقة السحيق ، يمكن لعدد قليل من أشكال الحياة البقاء على قيد الحياة، والمياه خالية تمامًا من الضوء، ودرجات الحرارة تقترب من التجمد.

لكن “تشالنجر ديب” تقع حتى أبعد من ذلك. واسمها مستمد من إله يوناني للعالم السفلي الذي يعتقد أنه يحكم على الأموات يدعى “هاديس”.

4.إنها موطن للحياة البحرية الفريدة والبراكين الطينية

تعتبر منطقة “هادال hadal ” من بيئات الأرض الأقل استكشافًا. كان يعتقد لفترة طويلة أنه لا يمكن أن يعيش هناك شيء. ولكن تم تفنيده هذا الاعتقاد.

“حتى في أعماق القعر، توجد حياة. تم اكتشاف كائنات حية صغيرة تُسمى فورامينيفيرا، وهي نوع من الهامش الحي البحري، في تشالنجر ديب عام 2005”. وفقًا للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي.

تشمل اكتشافات “تشالنجر ديب” نتوءات صخرية ملونة وكائنات بحرية تعيش في قاع المحيط.

تدعم سلسلة من براكين الطين تحت الماء وفوهات المياه الحرارية في خندق ماريانا كائنات غريبة، وفقًا للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي.

على الرغم من المياه الحارة والحمضية المرتفعة التي ينتجها فوهات المياه الحرارية في براكين الطين، إلا أن الأنواع الغريبة والكائنات المجهرية هناك قادرة على البقاء على قيد الحياة.

في ظل غياب الضوء الشمسي، تستفيد هذه المخلوقات بدلاً من ذلك من المياه الغنية بالعناصر الغذائية التي تنبعث من فوهات المياه الحرارية.

وينتج هذا الوسط المدعم للحياة عن التفاعلات الكيميائية بين مياه البحر والحمم الصاعدة من تحت قاع المحيط.

5.من الصعب معرفة عمق الخندق بالضبط

يظل قاع المحيط أحد أكثر الأماكن الغامضة في الكون.

في الواقع، “لدينا خرائط أفضل للقمر والمريخ من موقعنا على الأرض”، وفقًا لما قاله فالدمان سابقًا لشبكة CNN.

على الرغم من أن الناس استكشفوا سطح المحيط لعدة عشرات من الآلاف من السنين، إلا أن حوالي 20٪ فقط من قاع البحر تم رسم خرائطه، وفقًا لأرقام عام 2022 من إدارة المحيطات والغلاف الجوي.

ومع ذلك، نظرًا للاهتمام الكبير بخندق ماريانا، قام الباحثون ببذل العديد من الجهود لتقديم صور مفصلة لملامحه.

ولكن هذا أمر صعب: نظرًا لشمولية وعمق منطقة المحيط الأقل، يجب أن يعتمد العلماء على التكنولوجيا الصوتية (الموجات فوق الصوتية) لمحاولة تقديم صورة كاملة لما يحدث في القاع.

نظرًا لتحسين الأدوات والتكنولوجيا باستمرار، فقد تم تحديث العمق المقدر لتشالنجر ديب حتى عام 2021 إلى حوالي 35,876 قدمًا (10,935 مترًا).