“لا تثق بأحد” وصور ساخرة .. هكذا علق إيلون ماسك على تمرد فاغنر في روسيا

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وطن – انضم الملياردير إيلون ماسك، مالك شركتي تسلا وتويتر، إلى التعليق على الوضع الأمني المتصاعد في روسيا، بعد تمرد مرتزقة فاغنر، بعدما أعلن قائد المجموعة العسكرية غير النظامية يفغيني بريغوجين التحرك للإطاحة بقيادة الجيش الروسي، وأكد السيطرة على المقرات العسكرية في مقاطعة روستوف (جنوبي البلاد).

تعليق إيلون ماسك على تمرد فاغنر في روسيا

بأسلوبه الفريد من خلال استخدام الفكاهة والصور، نقل إيلون ماسك ببراعة فكرة أن الوضع يتطلب اليقظة والاهتمام، وشارك تغريدة “ميمز” عبرت على ما يبدو عن قلقه بشأن الأزمة، والمخاوف التي تشعر بها العواصم الغربية بشأن عدم الاستقرار المستمر والتهديد الذي يلوح في الأفق بنشوب حرب أهلية في الدولة المسلحة نوويًا.

يظهر في تغريدة ماسك صورة: الجزء العلوي يصور فتاة نائمة هادئة مع تعليق” “كيف تنام الفتيات؟”، وفي تناقض صارخ، أظهر الجزء السفلي رجلاً محرومًا من النوم بعيون محتقنة بالدماء وتعليق: “كيف ينام الأولاد؟ – لا يفعلون. إنهم يراقبون الوضع من خلال انقلاب فاغنر.”

بالإضافة إلى ذلك، شارك ماسك تغريدة أخرى بها يظهر فتتين وضع عليهما علم روسيا، وأحدهما كان يضع مسدساً في ظهر الأخر، معلقاً “لا تثق بأحد”، في إشارة صريحة إلى تمرد فاغنر على بوتين .

Don’t even trust nobody pic.twitter.com/VHa1zVGI71 — Elon Musk (@elonmusk) June 24, 2023

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تطورات التمرد المسلح لمجموعة فاغنر في روسيا

كانت مجموعة مرتزقة فاغنر ، بقيادة يفغيني بريغوجين، على مقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدرجة أنه حصل على لقب “طباخ بوتين“.

ومع ذلك، في خطاب وطني، أعرب بوتين عن التزامه باتخاذ “إجراء حاسم” ردا على “التمرد المسلح” الذي دبرته قوات بريغوجين، التي ورد أنها سيطرت -السبت- على المنشآت العسكرية في مقاطعة روستوف (جنوبي البلاد) وهدد بالتوجه للعاصمة موسكو، وذلك في تحرك يستهدف الإطاحة بالقيادة العسكرية.

📷تطورات دراماتيكية .. قائد مجموعة #فاغنر العسكرية يتمرد على #بوتين ويعلن السيطرة على المنشآت العسكرية في مقاطعة #روستوف (جنوبي البلاد) مهدداً بالتوجه للعاصمة #موسكو، وذلك في تحرك يستهدف الإطاحة بالقيادة العسكرية، والرئيس الروسي يقول: "نتعرض لخيانة وردنا سيكون قاسيا"🇷🇺 pic.twitter.com/ZksR07mqBk — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) June 24, 2023

بينما أدان بوتين تصرفات مجموعة فاغنر ووصفها بالخيانة، رد قائد فاغنر بتحد في رسالة صوتية، مؤكداً أنه لا هو ولا رجاله لديهم أي نية للاستسلام. ورفض اتهامات الخيانة ورفض فكرة الامتثال لطلب الرئيس أو طلب جهاز الأمن الفيدرالي.

وقف تقدم قوات فاغنر “حقنا للدماء”

وفي آخر تطور، أعلن بريغوجين في رسالة صوتية إعادة مقاتليه إلى قواعدهم “حقنا للدماء”.

وقال بريغوجين في رسالة صوتية: تجنبا لسفك الدماء الروسية قررنا ونحن على بعد 200 كلم من موسكو إعادة المقاتلين إلى معسكراتهم.

من جانبه، قالت الرئاسة البيلاروسية، إن قائد قوات مجموعة فاغنر وافق على مقترح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، بشأن توقف تقدم قواته نحو موسكو.

وأضافت الرئاسة البيلاروسية في بيان إن لوكاشينكو قدم لبريغوجين مقترحا لحل الأزمة يشمل منح ضمانات أمنية لمقاتلي فاغنر.

وشددت على أن محادثات لوكاشينكو مع بريغوجين استمرت طيلة اليوم وتمت بالتنسيق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت وكالة نوفوستي الروسية إن قوات فاغنر بدأت تنسحب من مقاطعتي روستوف وفورونيج جنوب روسيا.