السبت, يونيو 24, 2023
الرئيسيةالهدهد"لا تثق بأحد" وصور ساخرة .. هكذا علق إيلون ماسك على تمرد...
الهدهد

“لا تثق بأحد” وصور ساخرة .. هكذا علق إيلون ماسك على تمرد فاغنر في روسيا

"بأسلوبه الفريد من خلال استخدام الفكاهة والصور، نقل إيلون ماسك ببراعة فكرة أن الوضع يتطلب اليقظة والاهتمام"

كتب أنس السالم
إيلون ماسك يعلق على تمرد فاغنر في روسيا بطريقة ساخرة watanserb.com
الملياردير الأمريكي إيلون ماسك
- Advertisement -

وطن – انضم الملياردير إيلون ماسك، مالك شركتي تسلا وتويتر، إلى التعليق على الوضع الأمني المتصاعد في روسيا، بعد تمرد مرتزقة فاغنر، بعدما أعلن قائد المجموعة العسكرية غير النظامية يفغيني بريغوجين التحرك للإطاحة بقيادة الجيش الروسي، وأكد السيطرة على المقرات العسكرية في مقاطعة روستوف (جنوبي البلاد).

تعليق إيلون ماسك على تمرد فاغنر في روسيا 

بأسلوبه الفريد من خلال استخدام الفكاهة والصور، نقل إيلون ماسك ببراعة فكرة أن الوضع يتطلب اليقظة والاهتمام، وشارك تغريدة “ميمز” عبرت على ما يبدو عن قلقه بشأن الأزمة، والمخاوف التي تشعر بها العواصم الغربية بشأن عدم الاستقرار المستمر والتهديد الذي يلوح في الأفق بنشوب حرب أهلية في الدولة المسلحة نوويًا.

يظهر في تغريدة ماسك صورة: الجزء العلوي يصور فتاة نائمة هادئة مع تعليق” “كيف تنام الفتيات؟”، وفي تناقض صارخ، أظهر الجزء السفلي رجلاً محرومًا من النوم بعيون محتقنة بالدماء وتعليق: “كيف ينام الأولاد؟ – لا يفعلون. إنهم يراقبون الوضع من خلال انقلاب فاغنر.”

بالإضافة إلى ذلك، شارك ماسك تغريدة أخرى بها يظهر فتتين وضع عليهما علم روسيا، وأحدهما كان يضع مسدساً في ظهر الأخر، معلقاً “لا تثق بأحد”، في إشارة صريحة إلى تمرد فاغنر على بوتين .

- Advertisement -

تطورات التمرد المسلح لمجموعة فاغنر في روسيا

كانت مجموعة مرتزقة فاغنر ، بقيادة يفغيني بريغوجين، على مقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدرجة أنه حصل على لقب “طباخ بوتين“.

ومع ذلك، في خطاب وطني، أعرب بوتين عن التزامه باتخاذ “إجراء حاسم” ردا على “التمرد المسلح” الذي دبرته قوات بريغوجين، التي ورد أنها سيطرت -السبت- على المنشآت العسكرية في مقاطعة روستوف (جنوبي البلاد) وهدد بالتوجه للعاصمة موسكو، وذلك في تحرك يستهدف الإطاحة بالقيادة العسكرية.

بينما أدان بوتين تصرفات مجموعة فاغنر ووصفها بالخيانة، رد قائد فاغنر بتحد في رسالة صوتية، مؤكداً أنه لا هو ولا رجاله لديهم أي نية للاستسلام. ورفض اتهامات الخيانة ورفض فكرة الامتثال لطلب الرئيس أو طلب جهاز الأمن الفيدرالي.

وقف تقدم قوات فاغنر “حقنا للدماء”

وفي آخر تطور، أعلن بريغوجين في رسالة صوتية إعادة مقاتليه إلى قواعدهم “حقنا للدماء”.

وقال بريغوجين في رسالة صوتية: تجنبا لسفك الدماء الروسية قررنا ونحن على بعد 200 كلم من موسكو إعادة المقاتلين إلى معسكراتهم.

يفغيني بريغوجين قائد فاغنر
يفغيني بريغوجين قائد فاغنر

من جانبه، قالت الرئاسة البيلاروسية، إن قائد قوات مجموعة فاغنر وافق على مقترح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، بشأن توقف تقدم قواته نحو موسكو.

وأضافت الرئاسة البيلاروسية في بيان إن لوكاشينكو قدم لبريغوجين مقترحا لحل الأزمة يشمل منح ضمانات أمنية لمقاتلي فاغنر.

قائد قوات مجموعة فاغنر وافق على مقترح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بشأن توقف تقدم قواته نحو موسكو
قائد فاغنر وافق على مقترح الرئيس البيلاروسي بشأن توقف تقدم قواته نحو موسكو

وشددت على أن محادثات لوكاشينكو مع بريغوجين استمرت طيلة اليوم وتمت بالتنسيق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت وكالة نوفوستي الروسية إن قوات فاغنر بدأت تنسحب من مقاطعتي روستوف وفورونيج جنوب روسيا.

المصدرتويتر - رصد وطن - مواقع الكترونية

اقرأ أيضاً

الهدهد

كل ما تريد معرفته عن “فاغنر”.. من اليد الباطشة لـ بوتين إلى أكبر مهدد له

الهدهد

طباخ بوتين يهدد عرشه بانقلاب عسكري.. من هو قائد فاغنر “عديم الرحمة”؟

الهدهد

بوتين في مأزق تاريخي.. شاهد قوات فاغنر تتجه إلى موسكو بأرتال ضخمة

تقارير

50 ألف مجرم حرب “آلات قتل مبرمجة”.. قوات فاغنر ومدى قوتها وشراستها

الهدهد

قطر تصدر بيانا بشأن التمرد المسلح على الجيش الروسي وانقلاب فاغنر

الهدهد

تقييم عاجل للاستخبارات البريطانية يكشف الجهة التي ستحسم مستقبل تمرد قوات فاغنر

الهدهد

أول تحرك عسكري من روسيا بعد تهديدات قائد فاغنر وتطورات خطيرة (شاهد)

الهدهد

إيلون ماسك وعلاقته بالغواصة المفقودة.. هذا ما حدث قبل أيام من الرحلة المشؤومة

حياتنا

إيلون ماسك يدعو مارك زوكربيرغ لتحدٍّ في حلبة المصارعة!

الهدهد

شقيقة إيلون ماسك: يفترضون أن أخي يدفع عني كل شيء ويفرضون علي رسوماً مضاعفة

الهدهد

بوتين يحرج مسؤولة روسية كبيرة ويشير لها بأن تخرس.. لماذا؟! (شاهد)

الهدهد

حفيظ دراجي يرد على الساخرين من حذاء تبون: “أشرف من وجوه قادتهم”

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

هل تكون أحداث روسيا بداية لتحقق نبوءة صالح العجيري للعام المقبل؟

كل ما تريد معرفته عن “فاغنر”.. من اليد الباطشة لـ بوتين إلى أكبر مهدد له

طباخ بوتين يهدد عرشه بانقلاب عسكري.. من هو قائد فاغنر “عديم الرحمة”؟

بوتين في مأزق تاريخي.. شاهد قوات فاغنر تتجه إلى موسكو بأرتال ضخمة

50 ألف مجرم حرب “آلات قتل مبرمجة”.. قوات فاغنر ومدى قوتها وشراستها

5 حقائق مذهلة عن حفرة “تشالنجر ديب” أعمق نقطة على وجه الأرض

سعودية تتعرى على الملأ ووصلة رقص إباحية برعاية هيئة الترفيه (فيديو)

قطر تصدر بيانا بشأن التمرد المسلح على الجيش الروسي وانقلاب فاغنر

شقيقة ميا خليفة تشق طريقها في عالم الإباحية وتحظى بشهرة كبيرة (شاهد)

نتنياهو فاقد السيطرة على كل شيء.. تقرير خطير يثير رعبا إسرائيليا

تحميل أكثر

اختيار المحرر

[tdn_block_newsletter_subscribe title_text="اشترك في نشرتنا البريدية" description="JUQ4JUFEJUQ4JUFBJUQ5JTg5JTIwJUQ4JUFBJUQ4JUI1JUQ5JTg0JUQ5JTgzJTIwJUQ4JUEzJUQ4JUFEJUQ4JUFGJUQ4JUFCJTIwJUQ4JUEzJUQ4JUFFJUQ4JUE4JUQ4JUE3JUQ4JUIxJUQ5JTg2JUQ4JUE3JTIwJUQ4JUI5JUQ5JTg0JUQ5JTg5JTIwJUQ4JUE4JUQ4JUIxJUQ5JThBJUQ4JUFGJUQ5JTgzJTIwJUQ4JUE3JUQ5JTg0JUQ4JUE1JUQ5JTg0JUQ5JTgzJUQ4JUFBJUQ4JUIxJUQ5JTg4JUQ5JTg2JUQ5JThB" input_placeholder="Your email address" tds_newsletter2-image="777758" tds_newsletter2-image_bg_color="#c3ecff" tds_newsletter3-input_bar_display="row" tds_newsletter4-image="777759" tds_newsletter4-image_bg_color="#fffbcf" tds_newsletter4-btn_bg_color="#dd3333" tds_newsletter4-check_accent="#f3b700" tds_newsletter5-tdicon="tdc-font-fa tdc-font-fa-envelope-o" tds_newsletter5-btn_bg_color="#000000" tds_newsletter5-btn_bg_color_hover="#4db2ec" tds_newsletter5-check_accent="#000000" tds_newsletter6-input_bar_display="row" tds_newsletter6-btn_bg_color="#da1414" tds_newsletter6-check_accent="#da1414" tds_newsletter7-image="777760" tds_newsletter7-btn_bg_color="#1c69ad" tds_newsletter7-check_accent="#1c69ad" tds_newsletter7-f_title_font_size="20" tds_newsletter7-f_title_font_line_height="28px" tds_newsletter8-input_bar_display="row" tds_newsletter8-btn_bg_color="#00649e" tds_newsletter8-btn_bg_color_hover="#21709e" tds_newsletter8-check_accent="#00649e" embedded_form_code="JTNDIS0tJTIwQmVnaW4lMjBNYWlsY2hpbXAlMjBTaWdudXAlMjBGb3JtJTIwLS0lM0UlMEElM0NsaW5rJTIwaHJlZiUzRCUyMiUyRiUyRmNkbi1pbWFnZXMubWFpbGNoaW1wLmNvbSUyRmVtYmVkY29kZSUyRmNsYXNzaWMtMDcxODIyLmNzcyUyMiUyMHJlbCUzRCUyMnN0eWxlc2hlZXQlMjIlMjB0eXBlJTNEJTIydGV4dCUyRmNzcyUyMiUzRSUwQSUzQ3N0eWxlJTIwdHlwZSUzRCUyMnRleHQlMkZjc3MlMjIlM0UlMEElMDklMjNtY19lbWJlZF9zaWdudXAlN0JiYWNrZ3JvdW5kJTNBJTIzZmZmJTNCJTIwY2xlYXIlM0FsZWZ0JTNCJTIwZm9udCUzQTE0cHglMjBIZWx2ZXRpY2ElMkNBcmlhbCUyQ3NhbnMtc2VyaWYlM0IlMjAlMjB3aWR0aCUzQTYwMHB4JTNCJTdEJTBBJTA5JTJGKiUyMEFkZCUyMHlvdXIlMjBvd24lMjBNYWlsY2hpbXAlMjBmb3JtJTIwc3R5bGUlMjBvdmVycmlkZXMlMjBpbiUyMHlvdXIlMjBzaXRlJTIwc3R5bGVzaGVldCUyMG9yJTIwaW4lMjB0aGlzJTIwc3R5bGUlMjBibG9jay4lMEElMDklMjAlMjAlMjBXZSUyMHJlY29tbWVuZCUyMG1vdmluZyUyMHRoaXMlMjBibG9jayUyMGFuZCUyMHRoZSUyMHByZWNlZGluZyUyMENTUyUyMGxpbmslMjB0byUyMHRoZSUyMEhFQUQlMjBvZiUyMHlvdXIlMjBIVE1MJTIwZmlsZS4lMjAqJTJGJTBBJTNDJTJGc3R5bGUlM0UlMEElM0NkaXYlMjBpZCUzRCUyMm1jX2VtYmVkX3NpZ251cCUyMiUzRSUwQSUyMCUyMCUyMCUyMCUzQ2Zvcm0lMjBhY3Rpb24lM0QlMjJodHRwcyUzQSUyRiUyRndhdGFuc2VyYi51czE4Lmxpc3QtbWFuYWdlLmNvbSUyRnN1YnNjcmliZSUyRnBvc3QlM0Z1JTNEZGFmMDk3NTc5ODRjNzYyZjJhOGM3ZGY5NSUyNmFtcCUzQmlkJTNEODQwMGI5YTdmMCUyNmFtcCUzQmZfaWQlM0QwMGM2MWNlN2YwJTIyJTIwbWV0aG9kJTNEJTIycG9zdCUyMiUyMGlkJTNEJTIybWMtZW1iZWRkZWQtc3Vic2NyaWJlLWZvcm0lMjIlMjBuYW1lJTNEJTIybWMtZW1iZWRkZWQtc3Vic2NyaWJlLWZvcm0lMjIlMjBjbGFzcyUzRCUyMnZhbGlkYXRlJTIyJTIwdGFyZ2V0JTNEJTIyX2JsYW5rJTIyJTIwbm92YWxpZGF0ZSUzRSUwQSUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUzQ2RpdiUyMGlkJTNEJTIybWNfZW1iZWRfc2lnbnVwX3Njcm9sbCUyMiUzRSUwQSUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUzQ2gyJTNFU3Vic2NyaWJlJTNDJTJGaDIlM0UlMEElMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlM0NkaXYlMjBjbGFzcyUzRCUyMmluZGljYXRlcy1yZXF1aXJlZCUyMiUzRSUzQ3NwYW4lMjBjbGFzcyUzRCUyMmFzdGVyaXNrJTIyJTNFKiUzQyUyRnNwYW4lM0UlMjBpbmRpY2F0ZXMlMjByZXF1aXJlZCUzQyUyRmRpdiUzRSUwQSUzQ2RpdiUyMGNsYXNzJTNEJTIybWMtZmllbGQtZ3JvdXAlMjIlM0UlMEElMDklM0NsYWJlbCUyMGZvciUzRCUyMm1jZS1FTUFJTCUyMiUzRUVtYWlsJTIwQWRkcmVzcyUyMCUyMCUzQ3NwYW4lMjBjbGFzcyUzRCUyMmFzdGVyaXNrJTIyJTNFKiUzQyUyRnNwYW4lM0UlMEElM0MlMkZsYWJlbCUzRSUwQSUwOSUzQ2lucHV0JTIwdHlwZSUzRCUyMmVtYWlsJTIyJTIwdmFsdWUlM0QlMjIlMjIlMjBuYW1lJTNEJTIyRU1BSUwlMjIlMjBjbGFzcyUzRCUyMnJlcXVpcmVkJTIwZW1haWwlMjIlMjBpZCUzRCUyMm1jZS1FTUFJTCUyMiUyMHJlcXVpcmVkJTNFJTBBJTA5JTNDc3BhbiUyMGlkJTNEJTIybWNlLUVNQUlMLUhFTFBFUlRFWFQlMjIlMjBjbGFzcyUzRCUyMmhlbHBlcl90ZXh0JTIyJTNFJTNDJTJGc3BhbiUzRSUwQSUzQyUyRmRpdiUzRSUwQSUwOSUzQ2RpdiUyMGlkJTNEJTIybWNlLXJlc3BvbnNlcyUyMiUyMGNsYXNzJTNEJTIyY2xlYXIlMjBmb290JTIyJTNFJTBBJTA5JTA5JTNDZGl2JTIwY2xhc3MlM0QlMjJyZXNwb25zZSUyMiUyMGlkJTNEJTIybWNlLWVycm9yLXJlc3BvbnNlJTIyJTIwc3R5bGUlM0QlMjJkaXNwbGF5JTNBbm9uZSUyMiUzRSUzQyUyRmRpdiUzRSUwQSUwOSUwOSUzQ2RpdiUyMGNsYXNzJTNEJTIycmVzcG9uc2UlMjIlMjBpZCUzRCUyMm1jZS1zdWNjZXNzLXJlc3BvbnNlJTIyJTIwc3R5bGUlM0QlMjJkaXNwbGF5JTNBbm9uZSUyMiUzRSUzQyUyRmRpdiUzRSUwQSUwOSUzQyUyRmRpdiUzRSUyMCUyMCUyMCUyMCUzQyEtLSUyMHJlYWwlMjBwZW9wbGUlMjBzaG91bGQlMjBub3QlMjBmaWxsJTIwdGhpcyUyMGluJTIwYW5kJTIwZXhwZWN0JTIwZ29vZCUyMHRoaW5ncyUyMC0lMjBkbyUyMG5vdCUyMHJlbW92ZSUyMHRoaXMlMjBvciUyMHJpc2slMjBmb3JtJTIwYm90JTIwc2lnbnVwcy0tJTNFJTBBJTIwJTIwJTIwJTIwJTNDZGl2JTIwc3R5bGUlM0QlMjJwb3NpdGlvbiUzQSUyMGFic29sdXRlJTNCJTIwbGVmdCUzQSUyMC01MDAwcHglM0IlMjIlMjBhcmlhLWhpZGRlbiUzRCUyMnRydWUlMjIlM0UlM0NpbnB1dCUyMHR5cGUlM0QlMjJ0ZXh0JTIyJTIwbmFtZSUzRCUyMmJfZGFmMDk3NTc5ODRjNzYyZjJhOGM3ZGY5NV84NDAwYjlhN2YwJTIyJTIwdGFiaW5kZXglM0QlMjItMSUyMiUyMHZhbHVlJTNEJTIyJTIyJTNFJTNDJTJGZGl2JTNFJTBBJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTNDZGl2JTIwY2xhc3MlM0QlMjJvcHRpb25hbFBhcmVudCUyMiUzRSUwQSUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUzQ2RpdiUyMGNsYXNzJTNEJTIyY2xlYXIlMjBmb290JTIyJTNFJTBBJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTNDaW5wdXQlMjB0eXBlJTNEJTIyc3VibWl0JTIyJTIwdmFsdWUlM0QlMjJTdWJzY3JpYmUlMjIlMjBuYW1lJTNEJTIyc3Vic2NyaWJlJTIyJTIwaWQlM0QlMjJtYy1lbWJlZGRlZC1zdWJzY3JpYmUlMjIlMjBjbGFzcyUzRCUyMmJ1dHRvbiUyMiUzRSUwQSUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUzQ3AlMjBjbGFzcyUzRCUyMmJyYW5kaW5nTG9nbyUyMiUzRSUzQ2ElMjBocmVmJTNEJTIyaHR0cCUzQSUyRiUyRmVlcHVybC5jb20lMkZoLXVQU3olMjIlMjB0aXRsZSUzRCUyMk1haWxjaGltcCUyMC0lMjBlbWFpbCUyMG1hcmtldGluZyUyMG1hZGUlMjBlYXN5JTIwYW5kJTIwZnVuJTIyJTNFJTNDaW1nJTIwc3JjJTNEJTIyaHR0cHMlM0ElMkYlMkZlZXAuaW8lMkZtYy1jZG4taW1hZ2VzJTJGdGVtcGxhdGVfaW1hZ2VzJTJGYnJhbmRpbmdfbG9nb190ZXh0X2RhcmtfZHRwLnN2ZyUyMiUzRSUzQyUyRmElM0UlM0MlMkZwJTNFJTBBJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTNDJTJGZGl2JTNFJTBBJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTNDJTJGZGl2JTNFJTBBJTIwJTIwJTIwJTIwJTNDJTJGZGl2JTNFJTBBJTNDJTJGZm9ybSUzRSUwQSUzQyUyRmRpdiUzRSUwQSUzQ3NjcmlwdCUyMHR5cGUlM0QndGV4dCUyRmphdmFzY3JpcHQnJTIwc3JjJTNEJyUyRiUyRnMzLmFtYXpvbmF3cy5jb20lMkZkb3dubG9hZHMubWFpbGNoaW1wLmNvbSUyRmpzJTJGbWMtdmFsaWRhdGUuanMnJTNFJTNDJTJGc2NyaXB0JTNFJTNDc2NyaXB0JTIwdHlwZSUzRCd0ZXh0JTJGamF2YXNjcmlwdCclM0UoZnVuY3Rpb24oJTI0KSUyMCU3QndpbmRvdy5mbmFtZXMlMjAlM0QlMjBuZXclMjBBcnJheSgpJTNCJTIwd2luZG93LmZ0eXBlcyUyMCUzRCUyMG5ldyUyMEFycmF5KCklM0JmbmFtZXMlNUIwJTVEJTNEJ0VNQUlMJyUzQmZ0eXBlcyU1QjAlNUQlM0QnZW1haWwnJTNCZm5hbWVzJTVCMSU1RCUzRCdGTkFNRSclM0JmdHlwZXMlNUIxJTVEJTNEJ3RleHQnJTNCZm5hbWVzJTVCMiU1RCUzRCdMTkFNRSclM0JmdHlwZXMlNUIyJTVEJTNEJ3RleHQnJTNCZm5hbWVzJTVCMyU1RCUzRCdBRERSRVNTJyUzQmZ0eXBlcyU1QjMlNUQlM0QnYWRkcmVzcyclM0JmbmFtZXMlNUI0JTVEJTNEJ1BIT05FJyUzQmZ0eXBlcyU1QjQlNUQlM0QncGhvbmUnJTNCZm5hbWVzJTVCNSU1RCUzRCdCSVJUSERBWSclM0JmdHlwZXMlNUI1JTVEJTNEJ2JpcnRoZGF5JyUzQiU3RChqUXVlcnkpKSUzQnZhciUyMCUyNG1jaiUyMCUzRCUyMGpRdWVyeS5ub0NvbmZsaWN0KHRydWUpJTNCJTNDJTJGc2NyaXB0JTNFJTBBJTNDIS0tRW5kJTIwbWNfZW1iZWRfc2lnbnVwLS0lM0U=" content_align_horizontal="content-horiz-right" tds_newsletter="tds_newsletter4" tds_newsletter4-f_title_font_family="1114" tds_newsletter4-title_color="#ffffff" tds_newsletter4-description_color="#ffffff" tds_newsletter4-f_descr_font_family="865" tds_newsletter4-f_descr_font_size="22" btn_text="اشترك" tds_newsletter4-f_btn_font_family="1114" tds_newsletter4-f_btn_font_size="26"]

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC