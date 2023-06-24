السبت, يونيو 24, 2023
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نتنياهو فاقد السيطرة على كل شيء.. تقرير خطير يثير رعبا إسرائيليا

ساهمت التطورات في إسرائيل في الشعور السائد بتفكك الحكم مدعومًا بالانكماش الاقتصادي

كتب خالد السعدي
نتنياهو فاقد السيطرة على كل شيء.. تقرير خطير يثير رعبا إسرائيليا
نتنياهو
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وطن- “تبرز أعمال الشغب التي قام بها المستوطنون في الضفة الغربية هذا الأسبوع، وإنشاء عدة بؤر استيطانية غير قانونية في الأيام الأخيرة، ظاهرة مقلقة، وهي فقدان حكومة بنيامين نتنياهو السيطرة على جميع المجالات بوتيرة متسارعة”.

هكذا استهلّ موقع المونيتور، تقريراً له قال: “تتفاقم هذه الفوضى بسبب غياب الحكم من جانب السلطة الفلسطينية، الأمر الذي يحوّل الجزء الشمالي من الضفة الغربية إلى منطقة محرمة”.

مواقع استيطانية

وأقام المستوطنون الإسرائيليون، سبعة مواقع استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية، يومي الأربعاء والخميس، للانتقام لمقتل أربعة مستوطنين في هجوم نفّذه مقاومان فلسطينيان يتبعان لحركة حماس.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن سلطات الاحتلال كانت على علم بالنشاط غير القانوني لكنها لم تتخذ أي إجراء لمنعه.

وبعد الهجوم أيضاً، سافر مئات المستوطنين، بمن فيهم أعضاء في الكنيست، إلى بؤرة إيفياتار الاستيطانية غير الشرعية بالضفة الغربية، قائلين إنهم سيعودون إلى هناك نهائياً، وتمّ إحباط المحاولات السابقة لإعادة توطين إيفياتار من قبل الجيش، ولكن ليس هذه المرة.

ونفّذت مجموعات المستوطنين المتطرفين، سلسلة من الهجمات الانتقامية في الأيام الأخيرة، حيث أشعلت النار في السيارات والمنازل في القرى الفلسطينية، في أعقاب الهجوم الذي أسفر عن مقتل أربعة مستوطنين في مستوطنة إيلي.

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وقال مسؤول في السلطة الفلسطينية، في بيان، إن مستوطنين إسرائيليين نفذوا 310 هجمات ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في غضون 24 ساعة. وردّاً على ذلك، قال جيش الاحتلال، إنه ليس لديه معلومات استخبارية سابقة كافية لوقف أعمال الشغب التي قام بها المستوطنون.

أعمال شغب مستمرة

وفي الوقت نفسه، اندلعت أعمال شغب عنيفة يوم الأربعاء في مرتفعات الجولان، حيث تظاهر مئات من أبناء الطائفة الدرزية، ومعظمهم من المواطنين السوريين، ضد الحكومة الإسرائيلية بشكل عام وبناء عدد كبير من توربينات الرياح بشكل خاص.

كما هاجم الدروز مراكز الشرطة، ويبدو أن العنف بدأ يخرج عن السيطرة قبل أن تقوم الشرطة بقمعه، وأصيب 27 شخصاً، بينهم 17 شرطياً، واعتقل ستة متظاهرين.

ظهور حزب الله

وفي غضون ذلك، ظهرت تقارير عن قيام مقاتلي حزب الله بنصب خيام في منطقة متنازع عليها تسميها إسرائيل هار دوف في المنطقة المحايدة بين أراضيها ولبنان.

وكان الجيش يأمل في حل هذا التوغل من خلال وساطة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المنتشرة هناك، وامتنع عن الإبلاغ العلني عن الحادث لتجنب مطالب المتطرفين برد عنيف ومنع حزب الله من تسجيل نقاط على حسابه. الآن وبعد أن فشلت الجهود للتوصل إلى تسوية، تفكر إسرائيل في ردها.

اشتباكات مع متظاهرين لبنانيين موالين لحزب الله على الحدود
اشتباكات مع متظاهرين لبنانيين موالين لحزب الله على الحدود

وساهمت هذه التطورات وغيرها في الشعور السائد بتفكك الحكم، مدعومًا بالانكماش الاقتصادي.

والتوترات بين المستوطنين المتطرفين والجيش و”الشين بيت” هي بلا شك الأكثر إثارة للقلق. وقال مصدر عسكري إسرائيلي كبير للمونيتور طلب عدم الكشف عن هويته: “نحن مضطرون إلى تخصيص قوات كبيرة لحماية الفلسطينيين من غضب المستوطنين بعد كل هجوم إرهابي ضد إسرائيليين”.

وجرأة هذه الجماعات آخذة في الازدياد. لم يعد الأمر يتعلق بما إذا كانوا سيخرجون للقيام بأعمال شغب ضد الفلسطينيين في كل مرة يحدث فيها هجوم، ولكن ما إذا كانوا سينجحون في إشعال النار في أكبر عدد ممكن من المنازل والسيارات.

وشارك السفير الأمريكي في إسرائيل توم نيديس، يوم الخميس، في حدث جمع بين الإسرائيليين والفلسطينيين تحت رعاية مبادرة جنيف، وقال: “لن نقف مكتوفي الأيدي ونشاهد عنف المستوطنين يحدث. لا ينبغي لأحد أن يقلق بشأن جيش مارق.. نتوقع ونشجع الحكومة الإسرائيلية على بذل كل ما في وسعها لمنع مثل هذه الحوادث واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنعها.. هذا يجب أن يتوقف”.

نيدز، الذي تعرض لإطلاق النار بسبب ما اعتبر إدانة متساهلة لقتل المستوطنين الإسرائيليين الأربعة في وقت سابق من هذا الأسبوع، لم يكن بإمكانه استخدام كلمات أشد قسوة.

الأمريكيون أيضًا يراقبون بقلق فقدان سلطات إنفاذ القانون الإسرائيلية للردع في مواجهة العنف اليهودي في الضفة الغربية.

وقال مصدر سياسي إسرائيلي بارز في الائتلاف لـ”المونيتور“، طلب عدم الكشف عن هويته: “في الأوقات العادية، لم يكن نتنياهو ليترك هذا يحدث، لكنه في هذه الأيام مكبل من قبل وزراء كبار يمثلون هؤلاء المستوطنين المتطرفين ويفعلون ما يريدون”.

وكان المصدر يشير بوضوح إلى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وكلاهما لم يعبّرا عن عزمهما على ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل.

ودعوة سموتريتش العلنية، في آذار/مارس الماضي، لمحو قرية حوارة الفلسطينية وتجاهله لحقوق الفلسطينيين جعلته منبوذًا في العالم الغربي.

وبنى بن غفير نفسه على مر السنين كمدافع عن شغب المستوطنين، ويمثلهم في المحاكم ويتبنى قضاياهم، وهذان الاثنان يشغلان الآن مناصب عليا في حكومة نتنياهو القومية المتطرفة، وهو مجبر على الرضوخ لمطالبهما.

كما أدى تأثير وشرعنة بن غفير وسموتريتش وزملائهما في الحكومة إلى تصعيد الهجمات التي تشنها المنظمات اليهودية المتطرفة ضد الكنائس والاحتفالات المسيحية في جميع أنحاء إسرائيل.

والأسبوع الماضي، حاول العشرات من أعضاء منظمة ليهافا العنصرية المتطرفة تعطيل مؤتمر مسيحي في القدس، متهمين المنظمين بنشاط تبشيري. تم استدعاء الشرطة إلى مكان الحادث واعتقال أحد النشطاء.

واعتاد نتنياهو التفاخر بأن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمنح المسيحيين حرية عبادة حقيقية وكاملة وآمنة. لم يعد تفاخره ذا صلة بالموضوع، وفق التقرير.

ويجادل معارضو رئيس الوزراء بأن الارتفاع العام في حالة انعدام القانون مرتبط بالهجوم المستمر على سيادة القانون من قبل أتباعه منذ أن بدأت الشرطة تحقيقات في شبهات الفساد من جانبه قبل نحو خمس سنوات. ويزعمون أن فوز نتنياهو في الانتخابات العام الماضي واستمرار حكمه في أثناء محاكمته بتهم فساد وضع معياراً سلبياً في هذا الصدد.

فوز نتنياهو في الانتخابات
فوز نتنياهو في الانتخابات
المصدرالمونيتور، وطن

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