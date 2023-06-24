مالك تشيلسي يشتري نادٍ فرنسي في الدوري الممتاز.. وهذه قيمة الصفقة

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وطن- استحوذ رجل الأعمال الأمريكي الملياردير تود بولي مالك نادي تشيلسي الإنجليزي، على حصة من الأسهم داخل نادي ستراسبورغ الفرنسي الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى الممتازة لكرة القدم.

وأعلن نادي تشيلسي، عن إتمام صفقة شراء أسهم في نادي ستراسبورغ الفرنسي، من خلال التحالف “بلوكو”، الذي يستحوذ على 100% من نادي تشيلسي الإنجليزي (البلوز) في الوقت الحالي.

مالك تشيلسي يشتري نادٍ فرنسي في الدوري الممتاز

ووفق التقارير الصحفية الإنجليزية، فإن رئيس نادي تشيلسي الأمريكي بولي وشركاه، تمكنوا من الاستحواذ على حصة في نادي ستراسبورغ الفرنسي، في إطار الجهود التي يقوم بها التحالف من أجل إنشاء إمبراطورية. تتألف من عدة أندية، على غرار ما يفعله نادي مانشستر سيتي .

🚨 عاجل – الجارديان | صفقة شراء تشيلسي لنادي ستراسبورج تصل إلى 100% تقريبًا من حصة النادي بمبلغ 65m£. pic.twitter.com/eallkcVACb — أخبار الكرة الإنجليزية (@Silvr_EPL) June 22, 2023

وكان مالك تشيلسي بولي قد نجح مع شركة “كليرليك كابيتال” في شهر مايو/ أيار عام 2022، من التوصل إلى اتفاق لامتلاك ما يقارب 100% من النادي الفرنسي، في صفقة بلغت قيمتها 65 مليون جنيه إسترليني. ( أسي ما يعادل 85 مليون دولار أمريكي).

مخطط مالك تشيلسي

ويسعى مالك تشيلسي تود بولي وشركاه، إلى الاستحواذ بحصص أسهم في العديد من النوادي في القارة الأوروبية العجوز والعالم. خلال الفترة القادمة، على غرار ما فعلته مجموعة مانشستر سيتي التي تمتلك 13 نادياً حول العالم. وهو ما يتيح الطريق أمام اللاعبين الشباب للخروج على سبيل الإعارة.

Lire le communiqué officiel ⤵️ — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) June 22, 2023

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ويلعب فريق ستراسبورغ في الدوري الفرنسي الممتاز. في آخر 6 مواسم على التوالي، كما وتوج بكأس رابطة الأندية الفرنسية في عام 2019.

ومن الجدير بالذكر، بأن فريق ستراسبورغ قد أنهى الموسم الماضي في المركز ال15 من ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز. برصيد 40 نقطة، كما وبفارق كبير عن المتوج باللقب باريس سان جيرمان المتصدر برصيد 85 نقطة.