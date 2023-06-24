لماذا يلتقط الطلاب الصينيون صور التخرج وهم يبدون “أكثر موتًا من الأحياء”؟ (شاهد)

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وطن – في الأسابيع الأخيرة، امتلأت وسائل التواصل الاجتماعي الصينية بصور ساخرة، نشرتها الخريجات الجديدات اللاتي اخترن تجاهل الصور التقليدية، لصالح صور تعكس واقعهن الصعب، وظهرن في صور توصف بأنها “أكثر موتاً من الأحياء”.

تُظهر إحدى الصور شابة واقعة على وجهها وهي ترتدي ثوب التخرج، وصورة أخرى خريجة متكئة على كرسي، متعبة تمامًا.

ولكن الشابة في هذه الصور لم يتعرض لها أذى – على الأقل ليس جسدياً. إنها صور تخرج، وموضوعها هو “أكثر موتًا من الأحياء” وفقًا للتعليق.

من المتوقع أن يدخل 11.6 مليون طالب جامعي سوق العمل هذا الصيف، ولكن آفاقهم تبدو مظلمة.

بلغ معدل البطالة في الشباب الحضري مستويات قياسية، حيث بلغ 20.8٪ في مايو، وسيزيد تدفق الباحثين عن وظائف جدد منافسة الموقف.

في الوقت نفسه، سوق العمل الذي سيتنافسون فيه يعاني من ضغوط، مما يشكل خطراً على الحكومة التي لم تتمكن حتى الآن من عكس الاتجاه الذي تسببت جزئيًا فيه.

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فقد تعرض الاقتصاد البطيء للسياسة الصارمة السابقة للحكومة بشأن صفر كوفيد، وحملة تنظيمية عبر القطاع الخاص الذي يشكل 80٪ من الوظائف على الصعيد الوطني.

ومن بين الصناعات الأكثر تضررًا تقع القطاعات التكنولوجية والتعليم، وهما القطاعان اللذان يجذبان عادة عددًا كبيرًا من الخريجين.

كل هذا يشكل صورة محبطة بالنسبة للطلاب. فالكثير منهم يشعرون بالإرهاق والإحباط بالفعل بعد مجابهة نظام التعليم التنافسي الصيني المعروف للوصول إلى هذه المرحلة، دون أن يحققوا الكثير من الإنجازات.

كتبت إحدى الطالبات على تطبيق Xiaohongshu الصيني، بجوار صورة لها على الأرض، متشبثة بالكاد بغطاء التخرج والأطروحة الخاصة بها. في صورة أخرى، تظاهرت برمي أطروحتها في سلة المهملات.

في التعليقات، يناقش بعض الطلاب الأصغر سناً بقلق ما إذا كان الأمر يستحق التقدم للدراسات العليا، بينما يشارك الزملاء الأكبر سناً في التعاطف.

وعلق أحدهم قائلاً: “منشور رائع، يعكس تمامًا الحالة النفسية لطلاب الدراسات العليا”.

السير الذاتية في سلة المهملات

أصبح شباب الصين الآن الأكثر تعليمًا في عقود، حيث تتخرج أعداد قياسية من الجامعات والمدارس المهنية.

ولكن ذلك أدى إلى عدم توافق بين مهاراتهم وتوقعاتهم والفرص المتاحة.

ومع دخول عدد كبير من الخريجين الجدد إلى سوق العمل، يشعرون بالقلق من أن شهاداتهم تصبح أقل قيمة لدى أرباب العمل.

لذلك اضطر الكثيرون إلى متابعة الدرجات العليا على أمل الحصول على ميزة، فقد منحت أكثر من 6.5 مليون درجة الماجستير في العقد الماضي، وأكثر من 600 ألف درجة دكتوراه، وفقًا لوزارة التعليم الصينية.

أدى تفشي الجائحة إلى صعوبة البحث عن وظيفة، مما دفع الحكومة إلى أمر الجامعات بقبول مزيد من طلبة الماجستير في عام 2020. وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الحكومية

ولكن حتى درجة الماجستير أو الدكتوراه لا تضمن وظيفة.

“أكثر موتًا من الأحياء”

“لي نيان”، طالبة دكتوراه تخرجت الأسبوع الماضي، وهي واحدة من الذين نشروا صورًا بنمط “أكثر موتًا من الأحياء”.

كانت “لي” تخطط في الأصل لدخول سوق العمل مباشرة بعد التخرج؛ حيث كانت قد التحقت ببرنامج الدكتوراه مباشرة بعد الحصول على درجة البكالوريوس، وكانت سنوات المدرسة كافية تمامًا بالنسبة لها.

ولكن بالرغم من تقديم “عدد لا يحصى من السير الذاتية”، لم يرد أي من أرباب العمل، وفقًا لما قالته.

تذكرت زيارتها لمعرض توظيف في مدرستها، حيث رأت أرباب العمل يرمون “كومة سميكة من السير الذاتية في سلة المهملات عند انتهائهم. لأنهم لا يفتقرون إلى الناس”.

الآن، تخطط للذهاب إلى الخارج لبرنامج ما بعد الدكتوراه، على أمل أن تعزز تجربتها الدولية فرصها في العثور على وظيفة في بلدها.

“أي شخص يدرس للحصول على درجة الدكتوراه مجنون”

على الرغم من الفرص المحدودة للخريجين، تسلط صورهم “أكثر موتًا من الأحياء” الضوء على الفكاهة السوداء التي تواجه الصعاب.

بعد أن استلهمت من أمثلة عبر الإنترنت، التقطت “لي” صور تخرجها الخاصة، والتي تكون مضحكة.

وقالت: “اعتقدت أنني سأتذكر صور التخرج طوال حياتي”. وأكدت أن الهدف كان الاحتفال بالتخرج بعد إكمال برنامج الدكتوراه المرهق.

في إحدى الصور، تنحني على ظهر مقعد بحديقة في ثوب التخرج. وفي أخرى، تظهر على الأرض، مطوية على النصف مثل الدمية التي تم قطع خيوطها.

قالت “لم أفكر في أي شيء سوى أن أكون سعيدة”، وشددت على أن الهدف كان الاحتفال بالتخرج بعد إكمال برنامج الدكتوراه الشاق.

شكلًا آخر للاتجاه يظهر طلابًا يبتسمون معالجين في الصور أمام مبانٍ تحترق. وفي بعض الأحيان يرفعون الإبهام بحماس.

بالمثل، يقول بعض الخريجين إن هذا الاتجاه مجرد لفتة على تقليد طالما كان موجوداً لدى الطلاب.

ومع ذلك، كما أقرت “لي”، هناك سبب يبدو أن العديد من الأشخاص يتفاعلون مع الاتجاه.

قالت “رأيت تعليقًا يقول إنه يستطيع أن يتعاطف مع (صورتي). ربما يشعر الجميع الدراسين للحصول على درجة الدكتوراه بالاكتئاب. كان هناك قول شعبي مشهور منذ فترة قصيرة إن أي شخص يدرس للحصول على درجة الدكتوراه مجنون”.

الأزمات المتراكمة

لا تعاني الصين وحدها من معدل بطالة عالٍ بين الشباب.

كما أشار محللو بنك “جولدمان ساكس” في تقرير حديث، تواجه بلدان أوروبية مثل إسبانيا وإيطاليا أيضًا معدلات بلغت أكثر من 20٪.

ولكن تركيبة السكان الفريدة في الصين تجعل الرهان أكثر خطورة، حسبما يشير المحللون الذين يسلطون الضوء على “مدى أهمية سكان الشباب لاقتصاد الصين“.

يشيرون إلى أن الشباب هم المستهلكون الكبار في الإيجار والنقل والاتصالات والثقافة، وأن شباباً بدون عمل وبلا أموال قد يعني إنفاقاً استهلاكياً أقل واقتصادًا وطنيًا ضعيفًا.

مع تقدم سن السكان في الصين، وانخفاض عددهم بسرعة وبداية انكماشه، يحتاج الاقتصاد بشدة إلى مزيد من العمال الشباب لدعم احتياجات الصحة والاجتماع للمجموعة المتزايدة بسرعة من المسنين.

ولكن يؤجل العديد من الشباب أو يقررون عدم تكوين أسر بسبب مشاكلهم الاقتصادية المتزايدةـ مما يزيد من التفاقم للمشكلة.وفق تقرير لـ cnn ترجمته وطن

البطالة هي جزء فقط من السبب في الإحباط المتزايد وفقدان الثقة في السلطات التي يشعر به الكثير من الشباب.

إن تراجع الرواتب وعدم التحرك الاجتماعي المحدود وعدم توفر الإسكان وارتفاع تكاليف المعيشة أضافت إلى إحباطهم.

كما أن إجراءات الإغلاق بسبب فيروس كورونا والتدابير القمعية التي اتخذتها الحكومة زادت الاستياء. حتى أشعلت احتجاجات على نطاق وطني العام الماضي.