كل ما تريد معرفته عن “فاغنر”.. من اليد الباطشة لـ بوتين إلى أكبر مهدد له

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وطن- يقول رجل الأعمال الروسي وحليف بوتين القريب، يفغيني بريغوجين، إنه مؤسس ومدير مجموعة “فاغنر” في عام 2014. وشاركت هذه المجموعة المسلحة في ضم شبه جزيرة القرم، واعتبرت “كيداً ضارباً” للدولة الروسية في الخارج، وفقًا لمركز الدراسات الإستراتيجية والدولية (CSIS).

وارتفعت شهرة مجموعة “فاغنر” خلال الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث نشرت نحو 50 ألف مقاتل في الجبهة على مدار خمسة عشر شهرًا من الصراع، بما في ذلك 10,000 متعاقد و40,000 سجين.

هكذا انقلب طباخ بوتين عليه

واعتمد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشكل متزايد على فاغنر، لتحقيق نتائج في أوكرانيا بينما كانت جهود الجيش الروسي تحقق نتائج ضئيلة، واستمر الصراع بعد تجاوز المدة الزمنية المقدرة له من قبل موسكو في البداية.

ذكرت صحيفة “تايمز أوف لندن” في وقت مبكر من الصراع، أن فاغنر قادت مهمة مزعومة لاغتيال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي وعناصر بارزة في حكومته.

ومع اعتماده المتزايد على قواته الخاصة، يبدو أن بريغوجين استطاع أن يتمتع بنفوذ أكبر داخل البلاد، لكنه استخدم نفوذه بتهور مما أثار استياء القيادة العسكرية الروسية التي كان بحاجة للتعاون معها.

وبحسب تقرير “foxnews“، يبدو أن بريغوجين حاول الاستيلاء على السلطة من وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو، وفقًا لمصدر مقرب منه ومسؤولين غربيين.

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زعم المصدر المقرب أن بريغوجين وصف شويغو بأنه “أكبر عدو لدينا، وليس الأوكرانيون”. ولكن مع تعيين فاليري جيراسيموف كرئيس جديد للأركان العامة، أعلى مسؤول عسكري في روسيا، وجد بريغوجين نفسه فجأة خارج السلطة. ولم تحقق تكتيكات جيراسيموف النتائج المأمولة، ولكنه استخدم منصبه للحد بشكل كبير من نفوذ قائد فاغنر وتقليص إمدادات القوة المرتزقة.

بدأ بريغوجين في إطلاق تهديدات ضمنية لقيادة الجيش الروسي بسبب نفاد ذخيرة القوات اللازمة للحفاظ على حملتهم العسكرية في أوكرانيا.

وتصاعدت هذه التوترات، أمس الجمعة، 23 يونيو، عندما ادعى قائد “فاغنر” أن القوات الروسية هاجمت مجموعته وبدأ في الزحف نحو موسكو.

كانت بمنزلة يد بوتين الضاربة قبل الانقلاب عليه

المجموعة تقوم بـ”الأعمال القذرة” لصالح روسيا دون أن يتمّ الربط بينهما بشكل رسمي، فهي تعمل في مناطق مختلفة من العالم لمصالح روسيا وتقوم بانتهاكات كالقتل والاغتصاب والتعذيب وسرقة الموارد وغيرها.

وسبق أن قال منسق الاتصالات الإستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، في مؤتمر صحفي، في يناير الماضي، إن فاغنر تمتلك 50 ألف شخص يقاتلون في أوكرانيا بينهم عشرة آلاف متعاقد و40 ألف سجين.

بريغوجين (62 عاماً) أكد أن لديه “25 ألف” مقاتل يتبعون أوامره، في إطار نفيه لفكرة سعيه لإحداث انقلاب عسكري.

ولا تعدّ فاغنر شركة تقليدية واحدة، بل هي شبكة من المنظمات التي توفر مقاتلين للتأجير، بموافقة الكرملين.

أسلحة ثقيلة ومنصات صواريخ

تمتلك مجموعة فاغنر أسلحة ثقيلة مثل منظومات دفاع جوي وبينها “بانستير أس-1” المتطورة. وذلك بحسب وزارة الدفاع الأميركية.

كما كشف كيربي في وقت سابق أيضًا، أن فاغنر حصلت على صواريخ وأسلحة من كوريا الشمالية لاستخدامها في أوكرانيا، ولكنه أشار إلى أن تلك الأسلحة تصل إلى المجموعة عبر موسكو.

وعملت المجموعة في نحو 30 دولة ولديها معسكرات تدريب في روسيا، وترتبط إدارتها وعملياتها ارتباطاً وثيقاً مع المجتمع العسكري والاستخباراتي الروسي، وفقاً لبحث أجراه “مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية” في واشنطن.

جرائم فاغنر

بدعم من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قام الاتحاد الأوروبي في ديسمبر بفرض عقوبات على مجموعة فاغنر المدعومة من روسيا وشركائها بسبب انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة، بما في ذلك التعذيب والإعدامات الخارجة عن القانون، وأنشطة تقويض الاستقرار في بلدان بما في ذلك ليبيا وسوريا وجمهورية أفريقيا الوسطى ومنطقة دونباس في أوكرانيا.

ثم في يناير 2023، قامت الولايات المتحدة بتصنيف مجموعة فاغنر “كمنظمة إجرامية دولية” مع الإعلان عن عقوبات إضافية ضد المجموعة وشبكتها الداعمة في قارات متعددة.

حاول بريغوجين استخدام وسائل الإعلام لإجبار قيادة الجيش الروسي على التحرك، حيث قدّم أول مقابلة له مع مدون روسي مؤيد للحرب حذّر فيها من أن قواته تقترب من استنفاد مخزونها الأخير من الذخيرة، قائلاً: “سينهار كل شيء آخر” إذا اضطر لسحب قواته.

وقال عن النخبة الروسية: “أنتم الأوغاد الذين يجلسون في النوادي الباهظة الثمن. يستمتع أطفالكم بالحياة ويصنعون مقاطع فيديو على اليوتيوب. تعتقدون أنكم سادة هذه الحياة وأن لكم الحق في التحكم في حياتهم. تعتقدون أنه إذا كان لديكم مخازن ذخيرة فلديكم الحق فيها”.

ويشار إلى أنه بعد مهامها القذرة الذي افتضح أمرها في ليبيا وسوريا واليمن ومناطق في أفريقيا الوسطى، تدعم فاغنر حالياً بشكل كبير قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، الذي تسيطر قواته على مناطق الذهب في السودان، ويخوض قتالًا ضد قوات الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان منذ منتصف أبريل الماضي.