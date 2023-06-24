السبت, يونيو 24, 2023
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حياتنا

كلارا شيا تعيش أسوأ حالاتها ولا تغادر المنزل بسبب الخيانة.. ماذا حدث؟!

شخص مقرب من كلارا شيا عشيقة جيرارد بيكيه أكد أنها أصبحت لا تثق بأحد إلا به

كتب سالم حنفي
كلارا شيا تعيش أسوأ حالاتها ولا تغادر المنزل بسبب الخيانة.. ماذا حدث؟!
كلارا شيا تعيش أسوأ حالاتها
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وطن- تعيش الكتالونية كلارشيا مارتي أسوأ حالاتها منذ أن ظهرت علاقتها مع لاعب ريال مدريد السابق جيرارد بيكيه، بعد أن سلطت عليها العديد من وسائل الإعلام الأضواء في حين أنها مستمرة في التأكيد على عدم اهتمامها بأن تصبح مشهورة.

وتحدث كثير من المقربين منها ومن عائلتها في عدة مناسبات للدفاع عنها، لكن الشابة تشعر بالخيانة والخوف من حدوث المزيد من تسريبات البيانات ولذلك تريد من أصدقائها وعائلتها التزام الصمت.

ووفقاً لما نقله موقع “okdiario” الإسباني، فقد أكدت صحفية شهيرة أن كلارا شيا “ترى الأخطار والتسريبات في كل مكان”، وهذا هو سبب ابتعادها عن أشخاص معينين.

وقالت الصحفية “لورا فا”، إنه لم يتم التعرف بعد على الخائن، لكن من الواضح أنه عاجلاً أم آجلاً سينتهي به الأمر باكتشاف البيانات المفقودة، بعد أن تم تسريب وجودها في حفل زفاف مارك بيكيه، شقيق جيرارد المجهول.

كلارا شيا وصلت إلى الحضيض

وأكدت الصحفية لورا فا، أحد الذين اكتشفوا العلاقة بين كلارا وبيكيه، أن الكاتالونية خائفة، ولا تشعر بالراحة مع أي شخص عمليًا لأنها تعتقد أنه يمكن لأي شخص أن يخونها بالكشف عن سر، مؤكدة أن “كلارا ليست في أفضل حالاتها”.

ولفتت إلى أن كلارا شيا تحاول أن تعيش حياة طبيعية ولكن إذا ما تم التعرف عليها فإنها تغادر الموقع على الفور، قائلة: “ترى صحفيين في كل مكان.. إنها تعتقد أن كل شخص لديه معلومات مثيرة عنها وسيتواصل مع الصحافة. لقد أصبحت مشبوهة للغاية”.

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كلارا شيا وصلت إلى الحضيض
كلارا شيا وصلت إلى الحضيض

من جانبها، توسّعت بوابة “Informalia” في هذه الأخبار، لتؤكد أن صديقة بيكيه “بالكاد تغادر المنزل”، ولا تعرف ما يجب أن تفعله لوقف بعض الفضائح وتعتقد أن الخيار الوحيد المتبقي لها هو التزام الصمت.
ونوهت إلى أنها يمكنها الوثوق فقط بأصدقائها المقربين، على الرغم من أنه من الواضح أن هناك من يخونها بعد ظهور معلومات عنها لا يعرفها سوى أقرب المرافقين لها.

هل لدى كلارا شيا أصدقاء؟

وكانت كلارا شيا قد تفاخرت بوجود أصدقاء حميميين لها، لكنها تدرك الآن أنهم يخونونها بعد ظهور معلومات حساسة للضوء.

وأكد شخص مقرب منها أنها تمرّ بهذه اللحظة الدقيقة لدرجة أنها اضطرت إلى طلب المساعدة، وخضعت للعلاج، بعد أن أدركت أن كل خطواتها تتحول في النهاية إلى أخبار، ولهذا السبب لا تريد مغادرة المنزل، مؤكّداً أنها لا تعرف اسم الخائن، وهذا هو سبب توخيها الحذر الشديد.

كلارا شيا لا تثق إلا في بيكيه

وفقاً للشخص المقرب منها، فإن هناك شخصاً واحداً لم يخذلها أبدًا طوال هذا الوقت، وهو شريكها جيرارد بيكيه، وكان هو الوحيد الذي دافع عنها بكل قوة ورفع صوته في إحدى المقابلات دفاعاً عنها.

كلارا شيا لا تثق إلا في بيكيه
كلارا شيا لا تثق إلا في بيكيه
المصدرokdiario، وطن

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