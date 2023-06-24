فوضى في الحرم المكي أحدثها معمم بحريني والسعودية تعتقله (فيديو)

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وطن – في حادثة أثارت الجدل ألقت الأجهزة الأمنية السعودية القبض على رجل الدين الشيعي البحريني جميل الباقري، إثر قيامه بمخالفة الأنظمة ورفع هتافات وشعارات طائفية مسيئة مما يتعارض مع سياسة السعودية بحظر تسييس الحج بالهتافات المذهبية بكافة أشكالها.

اعتقال جميل الباقري في السعودية

وظهر جميل الباقري في مقطع فيديو متداول وسط الحجيج ، وهو يردد شعارات دينية شيعية من تلك التي يرددها ما يسمى بالرادود الشيعي ويستحث الحجاج الآخرين على ترديد ما يقوله.

الأجهزة الأمنية السعودية تلقي القبض على البحريني جميل الباقري إثر قيامه بمخالفة الأنظمة ورفع هتافات و شعارات طائفية مسيئة. pic.twitter.com/3zrtYkCc0w — Sawt Beirut International (@SawtBeirut) June 24, 2023

وكانت الجهات الأمنية السعودية حذرت مُسبقًا ترديد مثل هذه الشعارات أثناء شعائر الحج وتسييسه بالهتافات المذهبية بكافة أشكالها منعًا صريحًا واضحًا

وبحسب مصدر سعودية فإن المدعو جميل الباقري قام بمخالفة الأنظمة ورفع هتافات مزعجة وصراخ بشعارات طائفية مسيئة.

تجدر الاشارة إلى أن رئاسة أمن الدولة السعودية كانت قد أكدت خلال المؤتمر الخاص بموسم الحج لهذا العام، أن “أمن الحج خط أحمر” ولن ترضى الوصول إليه.

إلقاء القبض على المعمم البحريني (جميل الباقري) الذي يظن أنه في الحسينيه ويلقن الحجاج مالم ينزل به الله من سلطان ..

القبوريون ظهروا من جحورهم لتشويه الحج والتشويش على حجاج بيت الله.

والسعوديه ممثله بالسلطات الامنيه لاتتهاون مع من يخرج عن آداب الحج وترويع الحجاج pic.twitter.com/SoHNvs2nHf — فالح بن صقر (@falehsager) June 24, 2023

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وأكدت أنها تتعامل مع الحجاج كضيوف رحمن على مستوى واحد، لا فرق بين مواطنين ووافدين من الخارج، ويحملون على كفوف الراحة “ولكن متى ما تيقن أو توفرت معلومات عمن يريد الإخلال بالحج ، فانها له بالمرصاد”.

ردود أفعال على المقطع المثير للجدل من داخل الحرم

وتنوعت ردود وتعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حول خبر اعتقال رجل الدين الشيعي جميل الباقري وقال “فالح بن صقر”: “القبوريون ظهروا من جحورهم لتشويه الحج والتشويش على حجاج بيت الله”.

وأضاف أن “السعودية ممثلة بالسلطات الأمنية لا تتهاون مع من يخرج عن آداب الحج وترويع الحجاج.”

إلقاء القبض على المعمم البحريني (جميل الباقري) الذي يظن أنه في الحسينيه ويلقن الحجاج مالم ينزل به الله من سلطان ..

القبوريون ظهروا من جحورهم لتشويه الحج والتشويش على حجاج بيت الله.

والسعوديه ممثله بالسلطات الامنيه لاتتهاون مع من يخرج عن آداب الحج وترويع الحجاج pic.twitter.com/SoHNvs2nHf — فالح بن صقر (@falehsager) June 24, 2023

فيما علقت “هيفاء السديري”: “هذا المدعو جميل الباقري جاء للحرم بهدف استفزاز المسلمين ورفع شعارات سياسية وخرافات مالها ارتباط بالحج.. بيوت الله لها حرمتها”.

كما ذكرت مغردة أخرى عن اعتقادها أن ما جرى تم التخطيط له مسبقاً، وأن جميل الباقري يعلم أن ما يفعله مخالف “ويستدعي القبض لإثبات كذبتهم أن الحج غير آمن”.

وتابعت: “لاحظوا سرعة انتشار الخبر من المعارضين قبل أن يصدر أي بيان بذلك”.

#الحج آمن رغمًا عن انوفكم والله يعز آل سعود و المملكة العربية #السعودية تم التخطيط لهذا مسبقًا جميل الباقري يعلم ان مايفعله مخالف ويستدعي القبض لإثبات كذبتهم ان الحج غير آمن لاحظوا سرعة انتشار الخبر من المعارضين قبل ان يصدر اي بيان بذلك pic.twitter.com/TCPWUEIcl7 — ♬نـِِـِـاي♬🎀🇸🇦MBS (@Nay_MBS) June 24, 2023

وعلق “اويس العنزي”: “المدعو جميل الباقري معمم شيعي من البحرين جاء للحرم بهدف طائفي واستفزاز المسلمين ورفع شعارات سياسية وخرافات يامهدي وتصوير وتوثيق”.

وخاطب مغرد الباقري: “أنت بالسعودية بلاد الحرمين والتوحيد ولست بكربلاء أو النجف”.

وعقب “شريف خيران”: “الأجدر بهم إرساله على أول طائرة لقم أو مشهد حتى يستكمل طائفيته المقيتة بكل اريحية”.

وتابع: “إلى الآن لم ننس المجزرة التي تسبب فيها الحجاج الشيعة قبل سنوات من خلال اختلاق تزاحم أدى بالكثير من أرواح الحجاج”.