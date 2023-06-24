السبت, يونيو 24, 2023
الرئيسيةالهدهدصورة "ابن سلمان" و"السيسي" في باريس تشعل مواقع التواصل وحديث عن إهانة...
الهدهد

صورة “ابن سلمان” و”السيسي” في باريس تشعل مواقع التواصل وحديث عن إهانة متعمدة (شاهد)

ناشطون اعتبروا أن الصورة التي نشرها مدير مكتب محمد بن سلمان تم التلاعب بها، في حين تحدث حافظ المرازي عن إهانة متعمدة

كتب شيراز ماضي
صورة
محمد بن سلمان وعبد الفتاح السيسي
- Advertisement -

وطن- نشر بدر العساكر، مدير الكتب الخاص بولي العهد السعودي محمد بن سلمان، صورة جمعت الأخير بالرئيس المصري عبدالفتاح السسي في العاصمة الفرنسية، باريس، بعد لقاء جمعهما على هامش قمة “من أجل ميثاق مالي عالمي جديد” المنعقدة في باريس.

وظهر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بدون الزي التقليدي السعودي، حيث أطل بظهر “كاجوال” عبارة عن قميص وبنطال، في حين ظهر “السيسي” بالبدلة الرسمية.

الصورة المنشورة تم تداولها لاحقا بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث زعم الكثير من المغردين بأن الصورة تم التلعب بعها قبل نشرها.

إهانة متعمدة

في سياق مختلف متعلق بنفس الصورة، رأى الإعلامي المصري حافظ الميرازي أن الصورة تمثل إهانة للرئيس عبدالفتاح السيسي ولمصر ككل.

- Advertisement -

ونشر “الميرزاي” الصورة التي جمعت “السيسي” مع “ابن سلمان” في باريس، بأخرى جمعت ولي العهد السعودي بأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في وقت سابق على متن يخته في نيوم.

وأجرى “الميرازي” مقارنة بين الصورتين، قائلا:” حين تستقبل رئيس جمهورية مصر العربية دون إبلاغه بأن الزي غير رسمي وتأخذ صورة معه بلبسك الكاجوال بعد حضوره ببدلة رسمية ورباط عنق، فأنت لاتحترم سنه ولا شعبه، ناهيك عن منصبه”.

وأضاف قائلا:” بينما لاتفعل ذلك مع امير قطر، وهو في سنك، حين يزورك وتبلغه ان الزي غير رسمي، فيأتيك بلبس البحر.. كفانا إهانات”.

لقاء ودي

وكان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مصر، قد اعلن عن عقد لقاء ودي بين الأمير محمد بن سلمان والرئيس عبدالفتاح السيسي في العاصمة الفرنسية باريس.

وقال في منشور له عبر الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على “فيسبوك“، أن الزعيمين أكدا على قوة ورسوخ العلاقات المصرية السعودية والاعتزاز بما يربط الشعبان الشقيقان من أواصر المودة والتقارب.

اللقاء بحث آليات تعزيز العمل العربي المشترك

كما “بحثا كيفية تعزيز آليات التعاون المشترك ودفعها إلى آفاق أرحب”، بالإضافة لمناقشة “العديد من الملفات العربية والإقليمية والدولية، وتوافقا حول مواصلة جهودهما المكثفة لتدعيم العمل العربي المشترك والمساهمة في تسوية الأزمات وتوطيد أركان الاستقرار والأمن والتنمية في المنطقة بما يحقق مصالح شعوبها ويصون مقدراتها.”

المصدرفيس بوك ,تويتر، وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

ذراع الإمارات يربط السلام في اليمن بانفصال الجنوب.. هل انتهى حلم الدولة الموحدة؟

الهدهد

خطوة برلمانية ألمانية تفاجئ ابن سلمان في فرنسا وتعكر صفو حلم 2030

الهدهد

محمد بن سلمان ينقلب على الشيخ صالح الفوزان وهكذا نكّل به

تقارير

“ابن سلمان” يهين دبلوماسيين إسرائيليين.. هذا ما فعله بعد أن دعاهم لحفل استقبال أقامه في باريس!

الهدهد

مصر طوق نجاة العالم من خطر التسلح النووي والكشف عن اجتماعات سرية

الهدهد

تفاصيل جديدة وصادمة حول وفاة الشقيقتين السعوديتين أمل وإسراء السهلي في أستراليا

الهدهد

أسوشييتد برس تهاجم الحج بمزاعم تغير المناخ وتدعو لتقليص الأعداد مستقبلاً!

الهدهد

فيديو يثير ضجة في مصر لأب يهدي ابنته معطفا من النقود في حفل صاخب

الهدهد

السيسي يخدع المصريين والعالم على الملأ.. هذا ما قاله ووضعه في حرج شديد (شاهد)

الهدهد

لقطات مؤثرة ومبجهة.. صور تاريخية للكعبة والحرم المكي على مدار الزمن

تقارير

“إكسبو 2030” يفجر غضبا أوروبيا ضد ماكرون.. بما أغراه قاتل خاشقجي؟

الهدهد

زوجة الوافد السوداني ضحية المقلب “الجنسي” في السعودية تطلب الطلاق

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

مالك تشيلسي يشتري نادٍ فرنسي في الدوري الممتاز.. وهذه قيمة الصفقة

دراسة: هذا النوع من القيلولة يمكن أن يساعد في الحفاظ على حجم المخ

ذراع الإمارات يربط السلام في اليمن بانفصال الجنوب.. هل انتهى حلم الدولة الموحدة؟

تعرف على مواعيد بداية الدوريات والبطولات الأوروبية للموسم القادم

خطوة برلمانية ألمانية تفاجئ ابن سلمان في فرنسا وتعكر صفو حلم 2030

هل طفلك ذكيّ عاطفيًا؟ 5 سمات يجب الانتباه إليها

الإمارات.. حكم بسجن مقيمة عربية مع غرامة ضخمة وإبعاد لانتقادها كاتباً كويتياً مغتصباً! (شاهد)

اعتداء مفزع من زوج نسرين طافش على طليقته.. ما فعله بها لا يصدق(فيديو)

بنزيما يُثير الجدل لدى عشاق ريال مدريد بهذا التصرف!

تقييم عاجل للاستخبارات البريطانية يكشف الجهة التي ستحسم مستقبل تمرد قوات فاغنر

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC