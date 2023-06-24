صورة “ابن سلمان” و”السيسي” في باريس تشعل مواقع التواصل وحديث عن إهانة متعمدة (شاهد)

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وطن- نشر بدر العساكر، مدير الكتب الخاص بولي العهد السعودي محمد بن سلمان، صورة جمعت الأخير بالرئيس المصري عبدالفتاح السسي في العاصمة الفرنسية، باريس، بعد لقاء جمعهما على هامش قمة “من أجل ميثاق مالي عالمي جديد” المنعقدة في باريس.

وظهر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بدون الزي التقليدي السعودي، حيث أطل بظهر “كاجوال” عبارة عن قميص وبنطال، في حين ظهر “السيسي” بالبدلة الرسمية.

خلال لقاء ودي جمع سمو سيدي #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان وأخيه فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم في فرنسا. pic.twitter.com/Tg55AZr5Q3 — بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) June 23, 2023

الصورة المنشورة تم تداولها لاحقا بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث زعم الكثير من المغردين بأن الصورة تم التلعب بعها قبل نشرها.

وبعدين بقى فى البنطلون الى عمال يقصر ويطول كل شوية دة 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/Nt4mQ96atD — راجى عفو الله (@EmaarW) June 24, 2023

إهانة متعمدة

في سياق مختلف متعلق بنفس الصورة، رأى الإعلامي المصري حافظ الميرازي أن الصورة تمثل إهانة للرئيس عبدالفتاح السيسي ولمصر ككل.

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ونشر “الميرزاي” الصورة التي جمعت “السيسي” مع “ابن سلمان” في باريس، بأخرى جمعت ولي العهد السعودي بأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في وقت سابق على متن يخته في نيوم.

وأجرى “الميرازي” مقارنة بين الصورتين، قائلا:” حين تستقبل رئيس جمهورية مصر العربية دون إبلاغه بأن الزي غير رسمي وتأخذ صورة معه بلبسك الكاجوال بعد حضوره ببدلة رسمية ورباط عنق، فأنت لاتحترم سنه ولا شعبه، ناهيك عن منصبه”.

وأضاف قائلا:” بينما لاتفعل ذلك مع امير قطر، وهو في سنك، حين يزورك وتبلغه ان الزي غير رسمي، فيأتيك بلبس البحر.. كفانا إهانات”.

حين تستقبل رئيس جمهورية مصر العربية دون إبلاغه بأن الزي غير رسمي وتأخذ صورة معه بلبسك الكاجوال بعد حضوره ببدلة رسمية ورباط عنق، فأنت لاتحترم سنه ولا شعبه، ناهيك عن منصبه. بينما لاتفعل ذلك مع امير قطر، وهو في سنك، حين يزورك وتبلغه ان الزي غير رسمي، فيأتيك بلبس البحر.. كفانا إهانات pic.twitter.com/EMc4EiPQ8z — حافظ المرازي (@HafezMirazi) June 24, 2023

لقاء ودي

وكان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مصر، قد اعلن عن عقد لقاء ودي بين الأمير محمد بن سلمان والرئيس عبدالفتاح السيسي في العاصمة الفرنسية باريس.

وقال في منشور له عبر الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على “فيسبوك“، أن الزعيمين أكدا على قوة ورسوخ العلاقات المصرية السعودية والاعتزاز بما يربط الشعبان الشقيقان من أواصر المودة والتقارب.

اللقاء بحث آليات تعزيز العمل العربي المشترك

كما “بحثا كيفية تعزيز آليات التعاون المشترك ودفعها إلى آفاق أرحب”، بالإضافة لمناقشة “العديد من الملفات العربية والإقليمية والدولية، وتوافقا حول مواصلة جهودهما المكثفة لتدعيم العمل العربي المشترك والمساهمة في تسوية الأزمات وتوطيد أركان الاستقرار والأمن والتنمية في المنطقة بما يحقق مصالح شعوبها ويصون مقدراتها.”