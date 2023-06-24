سعودية تتعرى على الملأ ووصلة رقص إباحية برعاية هيئة الترفيه (فيديو)

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وطن- تداول ناشطون مقطعا مصورا صادما قالوا إنه التقط في السعودية خلال إحدى حفلات هيئة الترفيه التي يترأسها تركي آل الشيخ مستشار محمد بن سلمان، يظهر فتاة بملابس عارية تؤدي وصلة رقص مثيرة.

الفيديو الذي لما يتاح لنا تحديد زمان أو مكان تصويره، أظهر الفتاة تؤدي وصلة رقص فاضحة وهي تقف على طاولة في المكان الذي ذكر ناشروا المقطع أنه احتضن إحدى فاعليات هيئة الترفيه.

رقص فاضح لسعودية في حفلات هيئة الترفيه

وكانت الفتاة التي غطت وجهها بقطعة قماش، ترتدي ملابس فاضحة أظهرتها شبه عارية، وكانت تشير بحركات أقرب للإباحية أثناء الرقص.

قيادة المرأة للسيارة أخذت نصف قرن لسماح بها بالرغم من عدم وجود قانون صريح يمنع المرأة من القيادة؛

لكن هذا الانحلال والاختلاط والرقص والتمايل؛

لا يحتاج إلا "فعالية لهيئة الترفية"

وأن كنا بأيام #الحج المباركة‼️

اللهم عليك بدعاة الترفيه والفساد #ساعه_استجابه pic.twitter.com/Psxb3xAHnS — حمود أبو مسمار (@ThayirAljanub) June 23, 2023

وفجر هذا المقطع موجة غضب واسعة بين النشطاء على مواقع التواصل، الذين وجهوا انتقادات حادة للنظام السعودي بقيادة محمد بن سلمان، الذي سمح بانتشار هذه المشاهد الفاضحة تحت مزاعم “الترفيه”.

ويتزامن نشر الفيديو المثير مع موسم الحج في المملكة العربية السعودية، وحيث يتوافد الملايين من شتى بقاع الأرض على المملكة لأداء فريضة الحج.

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وفي سياق الردود الغاضبة على المقطع علق أحد النشطاء بقوله:”قيادة المرأة للسيارة أخذت نصف قرن لسماح بها بالرغم من عدم وجود قانون صريح يمنع المرأة من القيادة.”

وتابع مستنكرا:”لكن هذا الانحلال والاختلاط والرقص والتمايل؛ لا يحتاج إلا “فعالية لهيئة الترفية”وإن كنا بأيام الحج المباركة.. اللهم عليك بدعاة الترفيه والفساد.”

بن سلمان الفاسق لايبالي بما يتداول من الدعارة والانحلال والرقص في أيام الحج بالمملكة!

أف له ولمطبليه لأنهم يشاركونه في فسقه بتطبيلهم! pic.twitter.com/TJmPWxHyau — ابن مجتهد (@IbnMujtahidd) June 24, 2023

ودون آخر:”هل هذا في الساحة الحمراء وسط روسيا؟ أم في بلاد الحرمين الشريفين حسبنا الله ونعم الوكيل.”

أما حامد إبراهيم فكتب ساخرا من الفتاة التي ظهرت ترقص بشكل فاضح:”وكاشفة جسمها ومخبية وشها … مكسوفة عندها حياء البعيدة.”

وكتب زكريا ملهم:”الدعارة وعبادة الأصنام عادت من جديد في زمن آل سعود اليهود”.

فيديو “منقبة أبها” وجدل مستمر

ويشار إلى أن الجدل الذي شهدته مواقع التواصل السعودية منذ أيام بشأن انتشار فيديو، يوثق ظهور فتاة منقبة في أبها وهي تؤدي وصلة رقص مثيرة لا يزال مستمرا.

وقبل أيام تصدّر هاشتاغ “الذوق العام” قائمة الترند في تويتر بالمملكة العربية السعودية، بعد انتشار فيديو على نطاقٍ واسع يظهر فتاة منقبة، تغني وترقص في إحدى الفعاليات في مدينة أبها بالمملكة، وفق نشطاء.

من فوق لله ومن تحت لعبدالله .. غضب سعودي من رقص وغناء منقبة في أبها!#السعودية pic.twitter.com/xpkOvdqoTc — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) June 11, 2023

ووثّق الفيديو فتاة منقبة وترتدي بنطال جينز “سكيني”، وحذاءً ذا كعب، وكانت ترقص على أنغام الأغاني التي تؤديها.

وعبّر مغردون سعوديون عن غضبهم من تصرف الفتاة، واعتبروا أن رقص وغناء منقبة في أبها تشويه وإساءة للنقاب والمنقبات.

ومنذ استحداث هيئة الترفيه في السعودية برئاسة مستشار ولي العهد محمد بن سلمان، تركي آل الشيخ، تنتشر العديد من المشاهد الخادشة التي تلتقط في هذه الحفلات التي تنظمها، ما عرّض القيادة السعودية لانتقادات حادة.