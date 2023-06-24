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رونالدو أحضر حافلات نساء إلى منزله احتفالًا باللقب.. زميل سابق في ريال مدريد يفضحه!

اللاعب الإسباني إيفان هيلجويرا أخبر أنه اضطر هو وزوجته لمغادرة الحفل

كتب سالم حنفي
رونالدو أحضر حافلات نساء إلى منزله احتفالًا باللقب.. زميل سابق في ريال مدريد يفضحه!
رونالدو أحضر حافلات نساء إلى منزله
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وطن- فضح اللاعب الإسباني إيفان هيلجويرا، زميله البرازيلي السابق في نادي ريال مدريد، رونالدو، كاشفا عن مغامراته النسائية.

وفي مقابلة عبر “انستغرام” مع الصحفي الإسباني “تشيب”، قال “هليجويرا” إن رونالدو لم يكن في ذروة قوته عندما كان يلعب لريال مدريد – لكنه كان بالتأكيد في حالة جيدة بعيدًا عن ساحة ملعب “برنابيو” ، وكان لديه “ حافلات للسيدات تحضر الحفلات ” .

احتفال رونالدو باللقب
احتفال رونالدو باللقب

وقال في المقابلة التي نقلت تفاصيلها صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، أن “بيكهام وزيدان وفيجو محترفون رائعون.. أما رونالدو وروبرتو كارلوس ، من ناحية أخرى ، كانا يحبان الخروج أكثر من ذلك بقليل”.

لا حفلات قبل المباراة

وتابع قائلا:” لكنهما بالتأكيد لم يفعلوا ذلك كل ليلة”، ليسارع على التأكيد أيضا أنهما لم يشاركا في الحفلات أبدًا قبل المباراة.

حافلات مليئة بالنساء

وعلى الرغم من ذلك، استذكر ” هليجويرا ” حفلة واحدة على وجه الخصوص، قائلا:”أتذكر حفلة عيد ميلاد في منزل رونالدو، حيث بدأت الحافلات المليئة بالفتيات في الوصول. وقررت حينها أنا وزوجتي المغادرة ، كما فعل فيجو “.

وفي حديثه عام 2019 ، اعترف رونالدو بأنه يشبه حيوان الحفلات في إسبانيا: “كنت أيضًا رئيسًا للحفلات! لقد نظمت معظم الحفلات. صديقتي الآن سعيدة جدًا لأنني تقاعدت أيضًا من الحفلات – و افتقد ذلك كثيرا!”

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هيلجويرا يكذب روبرتو كارلوس

وفي هذا الصدد، قال “هيلجويرا” مازحا أن البرازيليين كانوا “مختلفين” عندما يتعلق الأمر بالحفلات، واستذكر أن روبرتو كارلوس اعترف “بجلسات تدريبية يوم الإثنين وأحيانًا كانت أيام الثلاثاء في الخامسة بعد الظهر” لأنه “لم يكن أحد يذهب في الساعة 11 صباحًا تقريبًا”.

ومع ذلك ، اختلف “هيلجويرا” مع روبيرتو كارلوس قائلا: “بعض الناس يحبون الخروج أكثر من غيرهم، ولكن لدرجة تغيير دوراتنا التدريبية إلى فترة ما بعد الظهر ، يمكنني أن أؤكد لكم أن الأمر لم يكن كذلك. لقد تدربنا في الساعة 11 صباحًا كل يوم.”

المصدرديلي ستار، وطن

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