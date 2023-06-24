وعبّرت طالبة الدكتوراه فالنتينا باز من مجلس البحوث الطبية للصحة والشيخوخة في جامعة كاليفورنيا عن أهمية الدراسة التي شاركت فيها قائلة: “توصلت دراستنا إلى وجود علاقة سببية بين القيلولة المعتادة وحجم الدماغ الكلي الأكبر.

القيلولة تُبطئ شيخوخة الدماغ
قيلولة الساعة 12 ظهرًا