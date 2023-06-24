تعرف على مواعيد بداية الدوريات والبطولات الأوروبية للموسم القادم

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وطن- أزيل الستار من قبل الجهات المنظمة عن مواعيد بداية الدوريات والبطولات الأوروبية للموسم القادم، بعد ختام منافسات الموسم مع نهاية شهر مايو/ أيار الماضي.

وحصد فريق مانشستر سيتي لقبين الأول الدوري الإنجليزي والثاني دوري أبطال أوروبا على المستوى القاري الأوروبي، بينما توج برشلونة. بلقب الدوري الإسباني، ونابولي بالدوري الإيطالي، وبايرن ميونخ بالدوري الألماني.

كأس السوبر الأوروبي 2023

لكن ما يزال الصراع على بطولاتين مقبلتين للمنافسة عليهما من قبل مانشستر سيتي. حامل لقب دوري الأبطال، وإشبيلية حامل لقب الدوري الأوروبي للمنافسة على كأس السوبر الأوروبي في ال16 من شهر أغسطس/ أب القادم.

كما وسينافس الأزرق السماوي كذلك على لقب كأس العالم للأندية 2023، برفقة العديد من الفرق العربية القوية، لعل أبرزهم اتحاد جدة بطل الدوري السعودي (روشن). والأهلي المصري حامل لقب دوري أبطال أفريقيا وغيرهم.

مواعيد بداية الدوريات والبطولات الأوروبية

ونرفق لكم متابعينا الأعزاء، مواعيد انطلاق الدوريات والبطولات الأوروبية للموسم القادم، كما يلي:

الدوري الإنجليزي (البريميرليج) 11 من شهر أغسطس/ أب.

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الدوري الإسباني (الليغا). 11 من شهر أغسطس/ أب.

الدوري الفرنسي (ليغ آ) 12 من شهر أغسطس/ أب.

الدوري الألماني (البوندسليغا) 18 من شهر أغسطس/ أب.

الدوري الإيطالي (الكالتشيو) 19 أغسطس/ أب.

دوري أبطال أوروبا (UEFA Champions League) 19 من شهر سبتمبر/ أيلول.

كأس العالم للأندية 12 من شهر ديسمبر/ كانون الأول.

البطولة العربية للأندية 27 من شهر يوليو/ تموز.