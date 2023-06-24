السبت, يونيو 24, 2023
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رياضة

بنزيما يُثير الجدل لدى عشاق ريال مدريد بهذا التصرف!

بنزيما يعود لمتابعة حساب نادي ريال مدريد بعد ردود الفعل الغاضبة لدى جماهير الملكي

كتب فارس أبو شيحة
كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة
كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة
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وطن- أثار النجم الفرنسي كريم بنزيما (35 عاماً)، أسطورة ريال مدريد السابق ولاعب اتحاد جدة السعودي، الجدل الواسع لدى عشاق وجماهير الفريق الملكي بسبب تصرفاته تجاه الحساب الرسمي للنادي عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

وسبّب تصرف الفرنسي بنزيما الدهشة لدى جماهير ريال مدريد (الملكي)، والمتمثل في إلغاء متابعته لحساب الفريق الملكي عبر موقع (انستغرام) الرسمي، عقب انتقاله هذا الصيف إلى صفوف نادي اتحاد جدة السعودي.

تصرف كريم بنزيما

لكن بعد إثارة الجدل الواسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، لتصرف الحكومة بنزيما تجاه فريقه السابق ريال مدريد، تجاه حسابه الرسمي عبر موقع (انستغرام)، بعد رحيل عن الفريق لـ14 عاماً، وتحقيقه كل شيء مع النادي.

كريم بنزيما
كريم بنزيما

وعاد لاعب ريال مدريد السابق كريم بنزيما، الجمعة، لمتابعة حساب النادي مرة أخرى، وهو ما رصده النشطاء والمتابعون عبر منصات التواصل الاجتماعي.

تصرف كريم بنزيما
تصرف كريم بنزيما

كريم بنزيما والخلل الفني

وأشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن السبب الحقيقي حول إلغاء النجم الفرنسي بنزيما، لمتابعة حساب نادي ريال مدريد (الملكي)، على ما يبدو، أنه خلل فني غير مقصود، حيث عاد اللاعب لمتابعة الفريق من جديد.

تصرف بنزيما
تصرف بنزيما

وكانت تقارير أخرى قد تتحدث عن توجيه كريم بنزيما رسالة مشفرة من خلال تعمّده إلغاء متابعة نادي ريال مدريد، وعودته لمتابعة النادي من جديد، بعد ردة الفعل الغاضبة من قبل جماهير الفريق الملكي.

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وانتقل كريم بنزيما في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، بعد رحيله عن صفوف ريال مدريد إلى الدوري السعودي الممتاز، من بوابة نادي اتحاد جدة (النمور)، بصفقة قياسية بلغت 200 مليون يورو، لمدة 3 مواسم قامة (أي حتى صيف 2026).

المصدروطن + مواقع التواصل

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