بعد صفقة البرتغالي نيفيز.. الهلال السعودي يقترب من إتمام صفقة قوية في سوق الميركاتو

وطن- يقترب نادي الهلال السعودي من الإعلان عن صفقة التعاقد مع النجم السنغالي خاليدو كوليبالي، مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي الجاري.

وقالت وكالة “فرانس برس” الفرنسية، إن نادي الهلال السعودي (الزعيم الآسيوي)، يقترب من الإعلان عن صفقة التعاقد مع السنغالي خاليدو كوليبالي، القادم هذا الصيف من صفوف نادي تشيلسي.

وأضافت الوكالة الفرنسية: “تأتي صفقة التعاقد مع السنغالي كوليبالي، بعد تعاقده مع لاعب الوسط البرتغالي روبن نيفيز، القادم من صفوف وولفرهامبتون الإنجليزي”.

كما تابعت: “اللاعب كوليبالي وصل إلى العاصمة السعودية الرياض، وأجرى الفحوص الطبية. ووقع مع نادي الهلال وسيتم تقديمه في حفل لاحق بمقر النادي”.

Koulibaly to Al Hilal ✅🔵 #CFC #Saudi

Deal set to be announced with fee close to €23/24m.

🎥 @taggatsnpic.twitter.com/xzV3xetGH3

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 24, 2023