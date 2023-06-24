بعد صفقة البرتغالي نيفيز.. الهلال السعودي يقترب من إتمام صفقة قوية في سوق الميركاتو

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وطن- يقترب نادي الهلال السعودي من الإعلان عن صفقة التعاقد مع النجم السنغالي خاليدو كوليبالي، مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي الجاري.

وقالت وكالة “فرانس برس” الفرنسية، إن نادي الهلال السعودي (الزعيم الآسيوي)، يقترب من الإعلان عن صفقة التعاقد مع السنغالي خاليدو كوليبالي، القادم هذا الصيف من صفوف نادي تشيلسي.

توقيع الهلال السعودي مع السنغالي كوليبالي

وأضافت الوكالة الفرنسية: “تأتي صفقة التعاقد مع السنغالي كوليبالي، بعد تعاقده مع لاعب الوسط البرتغالي روبن نيفيز، القادم من صفوف وولفرهامبتون الإنجليزي”.

كما تابعت: “اللاعب كوليبالي وصل إلى العاصمة السعودية الرياض، وأجرى الفحوص الطبية. ووقع مع نادي الهلال وسيتم تقديمه في حفل لاحق بمقر النادي”.

Koulibaly to Al Hilal ✅🔵 #CFC #Saudi Deal set to be announced with fee close to €23/24m. 🎥 @taggatsnpic.twitter.com/xzV3xetGH3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 24, 2023

من جانبه، قال الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، الخبير في سوق انتقالات كرة القدم، في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر): “انتقال كوليبالي إلى صفوف نادي الهلال، سيتم الإعلان عن الصفقة قريباً”.

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انتقال كوليبالي مع الهلال السعودي

وأردفت: “صفقة الهلال السعودي مع السنغالي الدولي خاليدو كوليبالي، تتراوح ما بين 23-24 مليون يورو”.

وبدأ اللاعب مسيرته الكروية من بوابة نادي ميتز الفرنسي في صيف عام 2009، ثم الانتقال بعدها إلى نادي جينك البلجيكي في عام 2012، وبعدها إلى نابولي الايطالي في عام 2014.

كما انتقل في صيف عام 2022 إلى نادي تشيلسي الإنجليزي، بصفقة بلغت 33 مليون جنيه إسترليني (أي ما يعادل 41.9 مليون دولار)، بعقد يمتد حتى صيف عام 2026.