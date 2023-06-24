السبت, يونيو 24, 2023
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بعد اعترافها بعدم الصوم.. غادة عبدالرازق تغزو “انستغرام” بالمنشورات الدينية.. ماذا جرى؟

اتهم البعض غادة عبدالرازق، بالتناقض والنفاق خاصة بعد تصريحاتها حول صوم شهر رمضان

كتب رفيف عبدالله
بعد اعترافها بعدم الصوم.. غادة عبدالرازق تغزو
غادة عبدالرازق
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وطن– فاجأت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق، متابعيها، بمجموعة منشورات دينية على غير العادة، تعكس قوة روحانياتها في هذه الأيام.

غادة تطلب الغفران

وعبر خاصية الستوري على “انستجرام“، نشرت غادة عبدالرازق، ثلاثة منشورات دينية تشير إلى فضل هذه الأيام من ذي الحجة.

ومن ضمن الأدعية التي نشرتها غادة: “الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر ولله الحمد. اللهمَّ اجعلنا في هذه العشر ممن عفوت عنهم .. ورضيت عنهم.. وغفرت لهم .. وحرمتهم على النار.. وكتبت لهم الجنّة”.

غادة عبدالرازق
منشورات غادة تشير إلى فضل هذه الأيام من ذي الحجة

ووضعت غادة عبدالرازق في منشور آخر، صورة عالم الدين الراحل محمد متولي الشعراوي. وأرفقتها بدعاء أيضاً جاء فيه: “اللهم في هذه الجمعة المباركة. نزع الشيطان من بيوتنا، واطرد القلق من نفوسنا .. واملأها بالرضا والأمان وابعد عنها الهموم والأحزان”.

غادة عبدالرازق
صورة عالم الدين الراحل محمد متولي الشعراوي مرفقة بدعاء

وكان آخر منشور ديني نشرته غادة، حول الصلاة على النبي محمد.

وجاء في نصه: “قال رسول الله إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا عليّ الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة عليّ”.

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غادة عبدالرازق
كان آخر منشور ديني نشرته غادة حول الصلاة على النبي محمد

نفاق وتناقض

واتهم البعض غادة عبدالرازق، بالتناقض والنفاق، خاصة بعد تصريحاتها حول صوم شهر رمضان.

حيث كشفت الفنانة المصرية في تصريحات صحفية أنها لا تصوم في حالة كان لديها تصوير.

وقالت غادة في مداخلة عبر برنامج “سبوت لايت” على قناة “صدى البلد“: “عشان أكون صريحة لما أكون منشغلة في التصوير لا أصوم”.

وبرّرت غادة الأمر قائلة: “لا استطيع أولاً لأني باخد أدوية، ثانياً لأن مناعتي ضعيفة، وثالثاً قد أبدأ تصوير الساعة 7 صباحاً وانتهي الساعة 2 صباحاً”.

وتابعت غادة عبد الرازق: “عندما كنت صغيرة كنت أستطيع الصوم مع العمل، لكن الآن لا.. إذا ما كانش عندي عمل أو تصوير بصوم، وطقوسي زي كل الناس بمضي الوقت مع عيلتي”.

أزمة وسرقة

في سياق آخر، تعرّضت غادة عبد الرازق إلى أزمة قد تصل إلى القضاء، حين اتهمت الكاتبة سعاد شاهين، المقيمة في أمريكا، أسرة مسلسل (تلت التلاتة) بسرقة فكرة العمل منها.

وقالت شاهين في مداخلة عبر برنامج “إي تي بالعربي“: “كان فيه شخص وسيط بيني وبينها، وشرح لي وقتها أن غادة بتبحث عن فكرة كويسة يصلح تقديمها لمسلسل مكون من 30 حلقة. بالفعل تحمست للموضوع، وتواصلت معها بعدما سجلت الفكرة في إحدى الجهات بأمريكا، وفي مصر أيضًا”.

وتابعت: “بعتلها إيميل بالفكرة والمعالجة والملخص والإيميل اترد عليه سريعاً أن الفنانة عايزة تقابلني لأن عاجبها الموضوع جداً. من خلال الوسيط وصلت لزوجها السابق وبعتلي العنوان وروحت قابلتها في البيت. طبعاً كنت فرحانة وسعيدة جداً أن بدايتي في مصر هتكون مع الفنانة غادة عبد الرازق”.

وأوضحت الكاتبة: “بعد فترة لقيت الشخص اللي وصلني بيها بيكلمني بيقولي في كاتبة تانية خدت شغلك وغيرت اسم العمل. كان اسمه (لعبة التغيير) فأنا خدت الإجراءات القانونية”.

وأشارت الكاتبة إلى أنّها أرسلت إلى غادة عبد الرازق إنذارًا قضائيًا ولأكثر من جهة، من بينها منتج العمل.

المصدررصد ومتابعة وطن

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