بالوقت القاتل.. الجيش الملكي يُتوج بلقب الدوري المغربي للمرة ال13 في تاريخه (فيديو)

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وطن- تُوج فريق الجيش الملكي بلقب الدوري المغربي للمرة ال13 في تاريخ مسيرته على حساب الوداد البيضاوي، بعد الفوز عليه بثلاثية ثمينة مقابل هدفين على اتحاد طنجة في الدقائق الأخيرة على نهاية المباراة.

وحصد الجيش الملكي لقب الدوري المغربي الممتاز بعد غياب لنحو 15 عاماً، بعد نجاحه في تسجيله هدف الفوز الثالث داخل شباك اتحاد طنجة، من ركلة جزاء تحصل عليها الفريق في الدقيقة الثانية من الوقت البديل.

تتويج الجيش الملكي بالدوري المغربي للمرة ال13

وأحرز الجيش الملكي أولى أهداف المباراة عند الدقيقة ال8، من ركلة جزاء نجح في تسجيلها اللاعب رضا سليم.

لحظة تتويجهم بلقب الدوري المغربي ، جمهور ولاعيبة الجيش الملكي يحتفلون بـ اغنية سطلااااانة 🔥🔥 pic.twitter.com/t8Jcg2IZ0I — Trend Ahlawy 74 (@Trend_Ahlawy) June 23, 2023

كما وأدرك الوداد البيضاوي هدف التقدم في ذات الوقت عند الدقيقة ال13، عن طريق اللاعب هشام بوسفيان.

وعاد الجيش الملكي ليسجل هدف التقدم الثاني مع بداية مجريات الشوط الثاني، عن طريق اللاعب أحمد حمدون.

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مباراة الوداد والجيش الملكي

وتحصل الوداد المغربي على ركلة جزاء في الدقيقة ال53، لينجح في تسديدها اللاعب يحيى جبران داخل شباك المغرب الفاسي.

كما وخطف الجيش الملكي لقب ال23 من الوداد البيضاوي المغربي في الدقيقة الثانية من الوقت البديل، بعد حصوله على ركلة جزاء ليسجلها رضا سيلم داخل مرمى المغرب الفاسي ويقود بذلك فريقه لتتويج باللقب للمرة ال13 في تاريخه بعد غياب لنحو 15 عاماً.

الثواني الأخيرة تمنح الجيش الملكي لقب الدوري المغربي للمرة 13 في تاريخه.. – في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني الجيش الملكي يسجل هدف التقدم الثالث ليحقق اللقب للمرة الأولى بعد غياب 15 عاماً منذ موسم 2008/2007، بعد فوز صعب على مضيفه اتحاد طنجة – رفع… pic.twitter.com/fKfS1RJYnY — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) June 23, 2023

ورغم فوز الوداد على المغرب الفاسي بهدفين نظيفين، إلا أنه فشل في حصد لقبه ال23 في تاريخه، بعد فوز الجيش في الوقت القاتل على اتحاد طنجة في ذات الوقت بثلاثية ثمينة مقابل هدفين.

#البطولة_الاحترافية_إنوي .. الترتيب العام.

⁧الجيش الملكي يتوج بلقب البطولة الإحترافية إنوي موسم 2022 – 2023.

نزول فريقي الدفاع الحسني الجديدي وأولمبيك خريبكة إلى القسم الوطني الثاني للبطولة الإحترافية.#الدوري_المغربي⁩ ⁧#المغرب⁩@FRMFOFFICIEL تابعوا البطولة الإحترافية ⚽… pic.twitter.com/tZOLZmpYQE — Arryadia TV (@arryadiatv) June 23, 2023

وتصدر فريق الجيش الملكي جدول ترتيب الدوري المغربي بعد فوزه على الوداد البيضاوي حامل اللقب برصيد 67 نقطة، كما وبفارق نقطة وحيدة عن الأخير الوصيف مع ختام منافسات الدوري الممتاز لهذا الموسم.