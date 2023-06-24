السبت, يونيو 24, 2023
الرئيسيةرياضةبالوقت القاتل.. الجيش الملكي يُتوج بلقب الدوري المغربي للمرة ال13 في تاريخه...
رياضة

بالوقت القاتل.. الجيش الملكي يُتوج بلقب الدوري المغربي للمرة ال13 في تاريخه (فيديو)

الجيش الملكي يحصد لقب الدوري المغربي الممتاز للمرة ال13 في تاريخه بعد غياب عن التتويج لنحو 15 عاماً.

كتب فارس أبو شيحة
تتويج الجيش الملكي بالدوري المغربي الممتاز
تتويج الجيش الملكي بالدوري المغربي الممتاز
- Advertisement -

وطن- تُوج فريق الجيش الملكي بلقب الدوري المغربي للمرة ال13 في تاريخ مسيرته على حساب الوداد البيضاوي، بعد الفوز عليه بثلاثية ثمينة مقابل هدفين على اتحاد طنجة في الدقائق الأخيرة على نهاية المباراة.

وحصد الجيش الملكي لقب الدوري المغربي الممتاز بعد غياب لنحو 15 عاماً، بعد نجاحه في تسجيله هدف الفوز الثالث داخل شباك اتحاد طنجة، من ركلة جزاء تحصل عليها الفريق في الدقيقة الثانية من الوقت البديل.

تتويج الجيش الملكي بالدوري المغربي للمرة ال13

وأحرز الجيش الملكي أولى أهداف المباراة عند الدقيقة ال8، من ركلة جزاء نجح في تسجيلها اللاعب رضا سليم.

كما وأدرك الوداد البيضاوي هدف التقدم  في ذات الوقت عند الدقيقة ال13، عن طريق اللاعب هشام بوسفيان.

تتويج الجيش الملكي بالدوري المغربي
تتويج الجيش الملكي بالدوري المغربي

وعاد الجيش الملكي ليسجل هدف التقدم الثاني مع بداية مجريات الشوط الثاني، عن طريق اللاعب أحمد حمدون.

- Advertisement -

مباراة الوداد والجيش الملكي

وتحصل الوداد المغربي على ركلة جزاء في الدقيقة ال53، لينجح في تسديدها اللاعب يحيى جبران داخل شباك المغرب الفاسي.

الجيش الملكي
الجيش الملكي

كما وخطف الجيش الملكي لقب ال23 من الوداد البيضاوي المغربي في الدقيقة الثانية من الوقت البديل، بعد حصوله على ركلة جزاء ليسجلها رضا سيلم داخل مرمى المغرب الفاسي ويقود بذلك فريقه لتتويج باللقب للمرة ال13 في تاريخه بعد غياب لنحو 15 عاماً.

ورغم فوز الوداد على المغرب الفاسي بهدفين نظيفين، إلا أنه فشل في حصد لقبه ال23 في تاريخه، بعد فوز الجيش في الوقت القاتل على اتحاد طنجة في ذات الوقت بثلاثية ثمينة مقابل هدفين.

وتصدر فريق الجيش الملكي جدول ترتيب الدوري المغربي بعد فوزه على الوداد البيضاوي حامل اللقب برصيد 67 نقطة، كما وبفارق نقطة وحيدة عن الأخير الوصيف مع ختام منافسات الدوري الممتاز لهذا الموسم.

الوداد البيضاوي
الوداد البيضاوي
المصدروطن + الجيش الملكي تويتر +الوداد تويتر + مواقع التواصل

اقرأ أيضاً

رياضة

تشكيلة الهلال والوداد وتوقيت المباراة في كأس العالم للأندية 2023

رياضة

منذر الكبير يتولى تدريب الرجاء المغربي

رياضة

نهضة بركان بطلاً لكأس السوبر الأفريقي على حساب الوداد (فيديو)

رياضة

بيتسو موسيماني قريب من الوداد وشرط وحيد قد يعرقل المفاوضات

رياضة

الوداد الرياضي بطلاً للدوري المغربي للمرة ال22 في تاريخه (فيديو)

رياضة

عقوبات صارمة بالجملة على نجوم الدوري المغربي لكرة القدم

رياضة

الوداد المغربي مهددٌ بالحرمان من دوري أبطال أفريقيا بقرار من ” الكاف”

رياضة

الرجاء يشعل الدوري المغربي بعد فوزه النظيف على الوداد في قمة الديربي (فيديو)

رياضة

مباراة الوداد والرجاء في قمة الديربي المغربي (بث مباشر)

رياضة

حارس مغربي يرتكب الخطأ الفادح بعد تسجيله هدفا في مرماه بطريقة كوميدية (شاهد)

رياضة

بالفيديو: حارس الرجاء المغربي “بوعميرة” ينجو بأعجوبة من حادث مروع بعد اشتعال سيارته

فيديو

على طريقة كريستيانو رونالدو لاعب مغربي يسجلّ هدفاً عالمياً بقذيفة صاروخية “خارقة”

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

كيف تتصرّف إذا لم يعجبك صديق طفلك؟

لماذا رفض لوكاكو عرض الهلال السعودي هذا الصيف؟!

لماذا يلتقط الطلاب الصينيون صور التخرج وهم يبدون “أكثر موتًا من الأحياء”؟ (شاهد)

روعة ياسين ترقص في الملاهي الليلية لهدف نبيل! (فيديو)

رونالدو أحضر حافلات نساء إلى منزله احتفالًا باللقب.. زميل سابق في ريال مدريد يفضحه!

بعد اعترافها بعدم الصوم.. غادة عبدالرازق تغزو “انستغرام” بالمنشورات الدينية.. ماذا جرى؟

أول تحرك عسكري من روسيا بعد تهديدات قائد فاغنر وتطورات خطيرة (شاهد)

“ابن سلمان” يهين دبلوماسيين إسرائيليين.. هذا ما فعله بعد أن دعاهم لحفل استقبال أقامه في باريس!

توم كروز يتغزل بفخذي شاكيرا رغم طلبها أن يتوقف!

اقرأ ما كشفته أحدث دراسة عن الفرق في الرغبة الجنسية بين الزوجين

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC