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الإمارات.. حكم بسجن مقيمة عربية مع غرامة ضخمة وإبعاد لانتقادها كاتباً كويتياً مغتصباً! (شاهد)

الكاتب الكويتي ياسر البحري سُجن لمدة 15 عاماً في الولايات المتحدة بتهمة الاعتداء الجنسي وسلطة إنفاذ القانون تصفه عبر موقعها الرسمي بأنه "معتدٍ جنسياً"

كتب سالم حنفي
الإمارات.. حكم بسجن مقيمة عربية مع غرامة ضخمة وإبعاد لانتقادها كاتب كويتي مغتصب!
ياسر البحري
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وطن- قضت محكمة إماراتية في أبو ظبي بسجن مقيمة عربية مدة 6 أشهر وغرامة 50 ألف درهم والإبعاد عن البلاد، بسبب ما وصف بالتهجم على الكاتب الكويتي ياسر البحري خلال حفل توقيع كتابه في معرض أبو ظبي للكتاب مؤخراً.

وقال ياسر البحري الذي قضى في السجن 15 عامًا في الولايات المتحدة على خلفية قضية اغتصاب، في مقطع فيديو تمّ تداوله، أن القضاء الإماراتي أنصفه ضد المقيمة العربية التي هاجمته: “سكوها يالربع 6 أشهر في السجن و50 ألف درهم غرامة وإبعاد لأنها طلعت مو إماراتية أصلا”.

 

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الحالة الجنائية ياسر البحري
الحالة الجنائية ياسر البحري

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فتاة تهاجم ياسر البحري وتصفه بالمغتصب

وكان ناشطون قد تداولوا مؤخراً مقطع فيديو يظهر انتقاد الفتاة لياسر البحري خلال توقيع كتابه في معرض أبو ظبي للكتاب، واصفة إياه بالمغتصب.

وفاجأت الفتاة ياسر البحري وجميع المتواجدين في المعرض بقولها له: “أنت إنسان مغتصب شنو الإنجاز اللّي سويته وعلى أي أساس تعتبر نفسك قدوة وتدشن كتابك وتفتخر؟؟”

وعندما سألها عن دليلها، ردت عليه بذكر أسماء فتيات قصر، وقالت إنها رأت تقرير DNA الخاص به في المحكمة.

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ووجّه “البحري” للفتاة سؤالاً: “هل من الموضوعية الحكم على شيء لم تشاهديه بعينك؟”، فردّت بأنها رأت بعينها الأدلة وأسماء البنات وأعمارهم وتطابق DNA.

وأوضحت أنها مختصة في العلوم الجنائية ورأت الدليل وتقارير المحكمة، ثم طلب “البحري” رؤية ما لديها من أدلة، فعرضت عليه تقارير محفوظة على هاتفها المحمول.

إماراتيون ينتقدون الاحتفاء بالكاتب ياسر البحري

وسبق أن ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في الإمارات، بمنشورات تنتقد استضافة القرية العالمية في دبي، للكاتب الكويتي ياسر البحري، الذي تمت إدانته سابقاً بالاعتداء الجنسي في الولايات المتحدة.

وانتقدت المحامية الإماراتية، حوراء موسى، استضافة القرية العالمية للكاتب الكويتي المثير للجدل، ياسر البحري، قائلة في تدوينة لها: “شخص تمت إدانته بتهمة التحرش واغتصاب قاصرات وقضى سنوات طويلة في السجن عقابا له استغرب استضافته في معارض الكتاب لنشر وتوقيع قصصه ورواياته عن فترة قضاء عقوبته بل ويعلن استضافته في القرية العالمية”.

وأضافت: “هو ليس بطلا قوميا بل شخص مدان حكم عليه بقضية بشعة قبيحة تمس الشرف والأخلاق”، وتساءلت في استنكار: “بمن نحتفي!”

مصنّف أمريكياً بأنه معتدٍ جنسياً

يشار إلى أن قسم إنفاذ القانون في ولاية فلوريدا الأمريكية، يصنّف ياسر البحري على أنه “معتدٍ جنسياً”.

الحالة الجنائية ياسر البحري
الحالة الجنائية ياسر البحري

ويقول ياسر البحري في سيرته الذاتية إنه تمّ توقيفه في ولاية فلوريدا عام 2007، وتمت إدانته والحكم عليه بـ15 عاماً، بتهم يصفها بـ”الملفّقة”، زاعماً أنه بريء.

المصدرانستجرام ,تويتر، وطن

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