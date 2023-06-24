الإمارات.. حكم بسجن مقيمة عربية مع غرامة ضخمة وإبعاد لانتقادها كاتباً كويتياً مغتصباً! (شاهد)

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وطن- قضت محكمة إماراتية في أبو ظبي بسجن مقيمة عربية مدة 6 أشهر وغرامة 50 ألف درهم والإبعاد عن البلاد، بسبب ما وصف بالتهجم على الكاتب الكويتي ياسر البحري خلال حفل توقيع كتابه في معرض أبو ظبي للكتاب مؤخراً.

وقال ياسر البحري الذي قضى في السجن 15 عامًا في الولايات المتحدة على خلفية قضية اغتصاب، في مقطع فيديو تمّ تداوله، أن القضاء الإماراتي أنصفه ضد المقيمة العربية التي هاجمته: “سكوها يالربع 6 أشهر في السجن و50 ألف درهم غرامة وإبعاد لأنها طلعت مو إماراتية أصلا”.

فتاة تهاجم ياسر البحري وتصفه بالمغتصب

وكان ناشطون قد تداولوا مؤخراً مقطع فيديو يظهر انتقاد الفتاة لياسر البحري خلال توقيع كتابه في معرض أبو ظبي للكتاب، واصفة إياه بالمغتصب.

وفاجأت الفتاة ياسر البحري وجميع المتواجدين في المعرض بقولها له: “أنت إنسان مغتصب شنو الإنجاز اللّي سويته وعلى أي أساس تعتبر نفسك قدوة وتدشن كتابك وتفتخر؟؟”

وعندما سألها عن دليلها، ردت عليه بذكر أسماء فتيات قصر، وقالت إنها رأت تقرير DNA الخاص به في المحكمة.

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ووجّه “البحري” للفتاة سؤالاً: “هل من الموضوعية الحكم على شيء لم تشاهديه بعينك؟”، فردّت بأنها رأت بعينها الأدلة وأسماء البنات وأعمارهم وتطابق DNA.

وأوضحت أنها مختصة في العلوم الجنائية ورأت الدليل وتقارير المحكمة، ثم طلب “البحري” رؤية ما لديها من أدلة، فعرضت عليه تقارير محفوظة على هاتفها المحمول.

حكم بسجن مقيمة في #الإمارات 6 أشهر مع الإبعاد بعد انتقاد مشارك في معرض الكتاب. • ياسر البحري، كويتي سجن 17 عامًا في الولايات المتحدة على خلفية قضية اغتصاب. • أدانتها المحكمة بإثارة الرأي العام والسب والقذف وغرمتها 50 ألف درهم (13,6 ألف دولار). pic.twitter.com/R166i2hXGV — غرفة الأخبار (@NewsroomAR) June 23, 2023

إماراتيون ينتقدون الاحتفاء بالكاتب ياسر البحري

وسبق أن ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في الإمارات، بمنشورات تنتقد استضافة القرية العالمية في دبي، للكاتب الكويتي ياسر البحري، الذي تمت إدانته سابقاً بالاعتداء الجنسي في الولايات المتحدة.

وانتقدت المحامية الإماراتية، حوراء موسى، استضافة القرية العالمية للكاتب الكويتي المثير للجدل، ياسر البحري، قائلة في تدوينة لها: “شخص تمت إدانته بتهمة التحرش واغتصاب قاصرات وقضى سنوات طويلة في السجن عقابا له استغرب استضافته في معارض الكتاب لنشر وتوقيع قصصه ورواياته عن فترة قضاء عقوبته بل ويعلن استضافته في القرية العالمية”.

وأضافت: “هو ليس بطلا قوميا بل شخص مدان حكم عليه بقضية بشعة قبيحة تمس الشرف والأخلاق”، وتساءلت في استنكار: “بمن نحتفي!”

شخص تمت إدانته بتهمة التحرش واغتصاب قاصرات وقضى سنوات طويلة في السجن عقاباً له

استغرب استضافته في معارض الكتاب لنشر وتوقيع قصصه ورواياته عن فترة قضاء عقوبته بل ويعلن استضافته في @GlobalVillageAE

هو ليس بطل قومي بل شخص مدان حكم عليه بقضية بشعة قبيحة تمس الشرف والأخلاق.

بمن نحتفي! — د.حوراء موسى (@HAWRAMOSA) February 9, 2023

مصنّف أمريكياً بأنه معتدٍ جنسياً

يشار إلى أن قسم إنفاذ القانون في ولاية فلوريدا الأمريكية، يصنّف ياسر البحري على أنه “معتدٍ جنسياً”.

ويقول ياسر البحري في سيرته الذاتية إنه تمّ توقيفه في ولاية فلوريدا عام 2007، وتمت إدانته والحكم عليه بـ15 عاماً، بتهم يصفها بـ”الملفّقة”، زاعماً أنه بريء.