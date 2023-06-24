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اعتداء مفزع من زوج نسرين طافش على طليقته.. ما فعله بها لا يصدق(فيديو)

محكمة الأسرة قضت بإلزام زوج الفنانة نسرين طافش بدفع 200 ألف جنيه نفقة لطليقته شيرين كما طالبت المحكمة بالتحريات عن مسكن ودخل زوج نسرين طافش

كتب خالد السعدي
اعتداء مفزع من زوج نسرين طافش على طليقته.. ما فعله بها لا يصدق
شيرين بكير
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وطن- وجَّهت سيدة تدعى شيرين بكير، طليقة زوج الفنانة نسرين طافش، رسائل استغاثة مما سمّته “بطش طليقها”، الذي اشتعلت الأزمة بينهما نتيجة وجود خلافات وصلت إلى ساحات المحاكم.

وروت شيرين خلال تصريحات للمنصة المرئية من موقع “القاهرة 24” المحلي، تفاصيل معاناتها، قائلة إنّ حياتها كانت مستقرة في بداية زواجها من طليقها زوج نسرين طافش، لكن مع مرور الوقت بدأت تظهر الخلافات بينهما عقب تعدي الأخير عليها بالضرب.

وأضافت السيدة أن زوجها السابق كان يعتدي عليها بعنف شديد خلال رحلة خارجية لهما، وألقى ملابسها من الغرفة التي كانا يقيمان فيها، كما صادر جواز سفرها وهاتفها.

وتابعت طليقة زوج نسرين طافش: “لما الشرطة عرفت بالموضوع وسألته، لم اللي حصل عشان المشاكل”.

وأضافت شيرين بكير، أن طليقها وعدها بأنه لن يتعدى عليها مرة أخرى، لكن هذا الوعد كان كاذبًا لأنه ضربها أكثر من مرة بعد ذلك داخل منزلهما، قائلة: “ضربني في بطني ووشي بالساعة لحد ما عيني قفلت فوق الـ 21 يوم.. مكنتش عارفة أستنجد بأي حد لأنه كان بياخد مني تليفوني”.

وأشارت إلى أن طليقها زوج الفنانة نسرين طافش، كان يرفض ظهورها إلى الآخرين حتى لا يروا الإصابات الموجودة في جسدها ووجهها نتيجة تعدّيه عليها بالضرب المبرح.

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وكشفت تفاصيل الاعتداء عليها قائلة: “سحلني مرة في الشارع من شعري لحد ما هدومي اتقطعت.. ولما الناس اتدخلت قالهم دي مراتي وقل أدبه عليهم”.

وأوضحت شيرين بكير، أن طليقها ألقى في وجهها من قبل حلة بها طعام مغلي، بالإضافة إلى أنه أشهر في وجهها سلاحاً نارياً وهدّدها بأنه سوف يقتلها من خلاله.

وأكدت طليقة زوج الفنانة نسرين طافش، أنها اكتشفت خيانة طليقها لها خلال فترة زواجهما، وعندما واجهته تعدى عليها بالضرب وطردها من منزل الزوجية، واستولى على جميع متعلقاتها الشخصية ومصوغاتها الذهبية، لذلك حاولت أن تستنجد بأسرته ولكن كان ذلك دون جدوى.

وقالت شيرين بكير إنها اتجهت إلى رفع دعاوى قضائية على طليقها حتى تستطيع أن تحصل على حقوقها منه، وتابعت: “في قضية المحكمة حكمت إنه يدفعلي 200 ألف جنيه مؤخر بس هو متهرب من تنفيذ الحكم حاليًا.. ولسه في قواضي مستمرة لحد دلوقتي بينا عشان أخد حقي منه”.

تغريم زوج نسرين طافش

وجاءت تصريحات شيرين بكير طليقة زوج الفنانة نسرين طافش، قضت محكمة الأسرة المختصة، بإلزام زوج الفنانة نسرين طافش بدفع 200 ألف جنيه نفقة لطليقته شيرين، كما طالبت المحكمة بالتحريات عن مسكن ودخل زوج نسرين طافش.

وكانت سيدة تدعى “شيرين ن.”، قد أقامت دعوى نفقة ضد طليقها شريف محمد زوج الفنانة نسرين طافش؛ للمطالبة بحقوقها منه، وذكرت أنها قررت مقاضاته لعدم دفع التزاماته المالية.

المصدرفيس بوك ,القاهرة 24، وطن

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