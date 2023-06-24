أول ظهور للفنانة ياسمين أيمن بعد شائعة وفاتها.. هكذا ردت

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وطن- تصدّر اسم الفنانة المصرية الشابة ياسمين أيمن، التي شاركت في النسخة الأخيرة من برنامج “الدوم”، الترند على غوغل بعد انتشار أنباء تفيد بوفاتها إثر إصابتها في حادث سير مروّع في منطقة التجمع بالعاصمة المصرية القاهرة.

لتخرج ياسمين أيمن على الفور نافيةً ما تردد من إشاعات عن وفاتها في حادث سير في منطقة التجمع بالقاهرة الذي وقع، أمس الجمعة، إذ كان ضمن الضحايا بالفعل فتاة تحمل نفس الاسم والحرف الأول من كنيتها.

وقالت ياسمين أيمن في تصريحات لوسائل إعلام مصرية، إنها بخير وبصحة جيدة، معربة عن استيائها بسبب هذه الشائعة التي تسبّبت في انهيار أقاربها وأصدقائها.

وأضافت أن هناك فتاة بالفعل توفيت في حادث السير بالتجمع، لكن مجرد تشابه أسماء، متمنية تحري الدقة قبل انتشار مثل هذه الشائعات، خاصة وأنها تسبب مشاكل كبيرة.

وكتبت ياسمين عبر حسابها في فيسبوك: “حقيقى الكلام ده كله كذب واى كلام وكفاية تشهير وأى شير أعمى.. انتو خضيتوا قرايبي وصحابي والناس خايفه بجد فعيب اللعب بالمشاعر ده”.

وفي منشور لاحق قالت ياسمين: “يا جماعة اطمنوا أنا كويسة والخبر ده كذب ومفيش اى حاجه حصلت”.

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حقيقة وفاة ياسمين أيمن

وانتشرت شائعات بوفاة الفنانة الشابة خلال الساعات الماضية في حادث سير مروع بالتجمع الخامس. وبحسب ما أشيع، توفي معها شاب كان رفقتها يدعى عبد الرحمن.

ووفق وسائل إعلام مصرية، كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً يفيد بانقلاب سيارة في أحد الكمبوندات بدائرة القسم ووجود متوفى ومصابة.

انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب سيارة ملاكي بداخلها شخصان.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تفاصيل اللحظات الأخيرة، في حادث وفاة شخصين إثر انقلاب سيارة ملاكي بمنطقة التجمع الأول.

مَن كان يقود السيارة؟

ودلت التحريات أنه في أثناء سير السيارة ماركة بورش قيادة الفتاة “ياسمين. ن” (29 سنة)، وبرفقتها شخص أخر، بسرعة عالية، اختلت عجلة القيادة بيد الفتاة بسبب السرعة الزائدة مما تسبب في انقلابها عدة مرات لمسافة طويلة ثم اصطدامها بالأشجار والرصيف.

وتبيّن لاحقاً أن هناك ارتباطًا بين الحادث والفنانة ياسمين أيمن، حيث توفيت فتاة أخرى تحمل نفس الاسم في الحادث.

من ياسمين أيمن؟

و”ياسمين أيمن” هي فنانة تشكيلية ولدت في القاهرة عام 1994. تلقت تعليمها الجامعي في كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان في القاهرة، حيث تخرجت في عام 2016. وحققت المركز الأول في معرض الفن القصير عام 2016، مما أضفى على اسمها شهرة واهتمامًا.

وشاركت في برنامج «الدوم» في الموسم السابق الذي كان في شهر مارس 2022، وكانت تستعرض موهبتها وهي نحت التماثيل في مصر.

وعرضت الفنانة ياسمين وهي موظفة في شركة “كنوز مصر” للنماذج الأثرية‏ تمثالاً يجسّد معاناة متضرري زلزال سوريا على لجنة التحكيم، بعد وصولها إلى مرحلة التصفيات نصف النهائية.