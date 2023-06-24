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حياتنا

أروى عمر منهارة بعد ابتزازها بمقاطع فاضحة من قبل الحكومة السعودية! (فيديو)

إنتاج وتعاطي وبيع القات في السعودية ممنوع قانونيًا وتعاطي أروى عمر له في اليمن لم يشفع لها

كتب رفيف عبدالله
أروى عمر منهارة بعد ابتزازها بمقاطع فاضحة من قبل الحكومة السعودية!
أروى عمر
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وطن- تصدر اسم أروى عمر، نجمة السوشيال ميديا يمنية، التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، عقب عرضها لعشبة القات المخدرة.

تعاطي القات

وظهرت أروى عمر بفيديو عبر “سناب شات“، وهي تستعرض نبتة القات، ما دفع الناشطين بمطالبة النيابة العامة في السعودية بإلقاء القبض عليها.

لكن أروى عمر خرجت تسخر من المطالبين بالقبض عليها. وقالت: “أول شي حبيت أموتكم بغيظكم.. عشان إنتوا ناس نشالين”.

وتابعت: “حقين تويتر اللي منشنوا النيابة العامة.. على فكرة أنا سافرت اليمن.. تمنشنوا النيابة العامة حقت اليمن عشان يشيلوني؟ ولا تمنشوا مكافحة المخدرات حقت اليمن عشان يشيلوني”.

مسموح في اليمن

وأخرجت اروى عمر لسانها لمشاهديها، مردفة: “في اليمن مسموح القات.. كيف النيابة العامة تشيلني وهو في اليمن مسموح؟”.

ظهرت أروى عمر في فيديو آخر لاحقاً وهي تبكي منهارة، وتعترف أن النيابة العامة في السعودية استدعت شقيقتها.

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وقالت: “اكتشفوا أني في اليمن.. قالتلهم أختي أني ماني في السعودية والسنابة اللي صورتها في اليمن”.

انهيار اروى عمر

وتابعت:” ورتهم المحادثة والصور اللي تثبت أني أنا صورت وأنا في اليمن“.

واستكملت المشهورة اليمنية التي اعترفت لأول مرة أنها يمنية: “دخلوا حساب أختي إلهام.. وأنا بيني وبينها صور.. ليا صور وأنا عريانة وأنا لابسة قصير”.

واتهمت اروى عمر النيابة العامة، بنشر مقاطع لها من صورها العارية.

حقوق الإنسان

وأردفت: “مو لذي الدرجة الحكومة السعودية تسوي كذا! أنا لي ولد سعودي عندهم، يعني خافوا على ولدي بكرة حيكبر.. ليه أنا ايش سويت؟”.

وتوعدت اروى عمري في ختام الفيديو: “والله ثم والله لأرسل برقيات وأراسل جمعيات حقوق الإنسان. دام هذا الشي طلع من مكافحة المخدرات، والله ما راح أسكت”.

الجدير ذكره أن إنتاج وتعاطي وبيع القات في السعودية ممنوع قانونيًا.

وفي عام ٢٠٠٩م تمت إزالة العديد من مزارع القات في جازان، حيث وصل الإنفاق السنوي هناك نحو ٥٤٠ مليون ريال.

يشار إلى أن أروى بلوجر يمنية مقيمة في السعودية، ولدت بمدينة الرياض لأسرة اعتيادية في عام 1996. وتحمل أروى الجنسية اليمنية وتقيم بالعاصمة السعودية الرياض.

المصدررصد ومتابعة وطن

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