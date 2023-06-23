8 أسئلة “صعبة” وإجاباتها عن كارثة الغواصة تيتان

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وطن – تثار أسئلة يمكن وصفها بالصعبة، عن ما حدث مع الغواصة تيتان المفقودة منذ الأحد الماضي، والتي تحطمت شمالي المحيط الأطلسي خلال رحلة هبوط عميقة إلى موقع حطام السفينة تيتانيك.

وكان على متن الغواصة ربانها و4 آخرون يقومون برحلة سياحة استكشافية في الأعماق إلى حطام السفينة تيتانيك مقابل 250 ألف دولار للشخص الواحد.

والركاب هم: الملياردير والمغامر البريطاني هاميش هاردينغ (58 عاما)، وقطب الأعمال المولود في باكستان شاه زاده داود (48 عاما) مع ابنه سليمان (19 عاما) وكلاهما يحمل الجنسية البريطانية.

وقال الأدميرال في خفر السواحل الأميركي جون موغر، إنه تم رصد حطام الغواصة تيتان، مبيناً نا طبيعة الحطام تشير الى وقوع انفجار داخلي كارثي.

فيما يلي، حاولت صحيفة dailymail الإجابة عن بعض الأسئلة الرئيسية المطروحة بعد الكارثة:

1.متى حدث الانفجار بالضبط؟

صرحت خفر السواحل الأمريكية أنه لا يزال من السابق لأوانه أن يحدد بالضبط متى تعرضت الغواصة تيتان لما وصفته بـ “فقدان كارثي لغرفة الضغط”.

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وقال الأميرال جون موغر القائد بخفر السواحل الأميركي في مؤتمر صحفي إن الحطام الذي عثر عليه قبل ساعات يشير إلى “انفجار كارثي للغواصة من الداخل”.

من جهتها، نعت شركة “أوشن غيت إكسبيديشنز” (OceanGate Expeditions) المشغلة للغواصة الرجال الخمسة الذين كانوا على متنها، ووصفتهم بأنهم “مستكشفون حقيقيون”، وقالت إن “قلوبنا مع هذه الأرواح الخمسة وكل فرد من عائلاتهم في هذا الوقت العصيب”.

وكانت الغواصة “تيتان” في رحلة لمشاهدة حطام السفينة تيتانيك.

2.أين حدث الانفجار بالضبط؟

أفادت خفر السواحل الأمريكية بأن الجزء الخلفي من السفينة العميقة البحرية تم اكتشافه على بُعد حوالي 1600 قدم من حطام السفينة تيتانيك في المحيط الأطلسي.

تواصل اتصال الغواصة مع شركة الرحلات لمدة ساعة و 45 دقيقة أثناء النزول البالغ ساعتين إلى الحطام، والذي يبعد 2.5 ميلاً تحت سطح الماء.

وقد أبلغ عن فقدان السفينة بعد مرور حوالي ثماني ساعات عن فقدان الاتصال.

يقع حطام سفينة تيتانيك، التي اصطدمت بجبل جليدي وغرقت في رحلتها الأولى عام 1912، متسببة في غرق أكثر من 1500 شخص، على بعد 1450 كيلومترا تقريبا شرق مدينة كيب كود بولاية ماساتشوستس الأميركية، و644 كيلومترا جنوب مدينة سانت جونز بمقاطعة نيو فاونلاند في كندا.

3.هل سيتم العثور على جثث الضحايا؟

صرح المسؤولون في الولايات المتحدة أنهم “غير متأكدين” مما إذا كان بإمكانهم العثور على جثث الأشخاص الخمسة في المحيط الأطلسي بعد وفاتهم في كارثة الغواصة تايتانك.

في مؤتمر صحفي في بوسطن، صرح الأدميرال “موغر” من خفر السواحل بأنه لا يمكنه تحديد احتمالات العثور على الجثث.

وقال: “هذا بيئة قاسية للغاية هناك في قاع البحر، والحطام متسق مع انفجار مدمر للسفينة. وسنواصل العمل والبحث في تلك المنطقة هناك، لكنني لا أملك إجابة عن الاحتمالات في الوقت الحالي”.

4.ماذا حدث على متن تيتان؟

فقدت الغواصة تيتان الاتصال مع شركة الرحلات بعد ساعة و 45 دقيقة من النزول البالغ ساعتين إلى الحطام، وتم الإبلاغ عن اختفاء السفينة بعد ثماني ساعات من فقدان الاتصال.

قال مسؤول عسكري كبير أمس إن نظاماً صوتياً تابعاً للبحرية الأمريكية اكتشف “شذوذًا” يوم الأحد، والذي يشتبه أنه كان انفجارًا قاتلاً لتيتان.

إذا ما كان أي جزء من جسم الغواصة المصنوع من ألياف الكربون والتيتانيوم قد تعرض لشق صغير أو خلل، فإن الغواصة ستتم ضغطها بسرعة كبيرة تحت وزن مياه عمق ميلين، وهذا سيؤدي إلى سحقها على الفور.

صرح الأدميرال موغر من خفر السواحل الأمريكية بأن الفرق في الموقع ستواصل التحقيق ومحاولة تقديم بعض الإجابات لعائلات الضحايا.

لم يتم تحديد سبب انفجار تيتان بعد، ولكن المخرج السينمائي جيمس كاميرون، الذي أخرج فيلم تيتانيك، قال إنه يفترض أن النقاد كانوا على حق في تحذير أن جسم الغواصة المصنوع من ألياف الكربون والتيتانيوم قد يتسبب في تفككه واختراق الماء بشكل مجهري، مما يؤدي إلى فشل تدريجي مع مرور الوقت.

5.من قُتل على متن الغواصة تيتان؟

تشمل الضحايا خمسة أشخاص، بما في ذلك المغامر البريطاني هاميش هاردينغ (58 عامًا) ورجل الأعمال المقيم في المملكة المتحدة شاهزادا داود (48 عامًا) وابنه سليمان داود (19 عامًا).

والرجلان الآخران على متن التايتانك هما الطيار الفرنسي للغواصات بول هنري نارجوليه (77 عامًا) والرئيس التنفيذي ومؤسس OceanGate ستوكتون راش (61 عامًا).

6.ماذا سيحدث بعد ذلك؟

سيستمر خفر السواحل في البحث قرب تيتانك للحصول على مزيد من الدلائل حول ما حدث للغواصة تيتان، دون تحديد الوقت المحدد لاستنفاد هذه الجهود.

عندما سئل عن المرحلة التالية، أجاب الأدميرال موغر بأنهم سيستمرون في التحقيق في الموقع ومحاولة تقديم بعض الإجابات لعائلات الضحايا.

وقال: “فيما يتعلق بالعملية الكبرى، سنستمر في التحقيق في موقع حقل الحطام، وأعلم أن هناك الكثير من الأسئلة حول كيفية ولماذا ومتى حدث ذلك، وسنقوم بجمع أكبر قدر من المعلومات التي يمكننا الحصول عليها الآن، بينما تجتمع الحكومات وتناقش ما سيبدو مثل تحقيق في حالة كارثة من هذا النوع”.

وبيّن: “إن هذا أمر حدث في جزء نائي من المحيط مع وجود أشخاص من عدة دول حول العالم، لذلك فإنها قضية معقدة تحتاج إلى مزيد من العمل، ولكنني واثق من أن تلك الأسئلة ستبدأ في الحصول على إجابات”.

7.هل وقع الركاب وثيقة إعفاء مسؤولية؟

من المتوقع أن يكون الركاب وقعوا وثائق إعفاء مسؤولية قبل ركوب تيتان بتكلفة 250,000 دولار للشخص الواحد.

صرح مراسل من شبكة CBS والذي قام بالرحلة مع شركة “أوشن غيت إكسبيدشنز”، في يوليو 2022 بأن الوثيقة التي وقّعها ذكرت إمكانية الوفاة ثلاث مرات في الصفحة الأولى وحدها.

لم تؤكد شركة “أوشن غيت” ما إذا كانت تم وقع وثائق إعفاء مسؤولية للرحلة الأخيرة.

8.هل يمكن أن تواجه شركة “أوشن غيت OceanGate” دعوى قضائية؟

قال خبراء قانونيون إن وثائق إعفاء المسؤولية التي وقعها الركاب على تيتان قد لا تحمي صاحب السفينة من الدعاوى المحتملة من أسر الضحايا.

لا تكون الوثائق دائمًا صارمة، ويمكن للقضاة رفضها إذا كان هناك دليل على الإهمال الجسيم أو المخاطر التي لم يتم الكشف عنها بشكل كامل.

صرح ماثيو شافير، محامي الإصابات الشخصية وخبير في القانون البحري، والذي يعمل في ولاية تكساس، بأنه “إذا كانت هناك جوانب في تصميم أو بناء هذه السفينة تم إبقاؤها عن الركاب أو تم تشغيلها على الرغم من وجود معلومات تفيد بأنها غير مناسبة لهذا الغوص، فسيتعارض ذلك تمامًا مع صحة الإعفاء”.

وقد يمكن لشركة “أوشن غيت OceanGate” أن تؤكد أنها لم تكن مهملة جسيمة وأن الإعفاءات تنطبق لأنها وصفت بشكل كامل المخاطر الكامنة.

ستعتمد درجة الإهمال المحتمل وكيفية تأثيرها على صحة الإعفاءات على أسباب الكارثة.

يمكن للعائلات أيضًا أن تطالب بتعويضات من أي أطراف خارجية صممت أو ساعدت في بناء الغواصة أو صنع مكونات لها، إذا تبين أنها كانت مهملة وسببًا للانفجار.