الجمعة, يونيو 23, 2023
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حياتنا

5 مهارات أساسية عليك أن تضعها في سيرتك الذاتية

يتطلب اختيار المهارات التي يجب وضعها في السيرة الذاتية الدقة وتحتاج أيضََا إلى تحقيق التوازن الصحيح بين المهارات التي لديك، والمهارات التي تريدها الشركة، والمهارات التي يصعب اكتسابها

كتب ايمان الباجي
5 مهارات أساسية عليك أن تضعها في سيرتك الذاتية
السيرة الذاتية
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وطن- تتكون السيرة الذاتية عادة من صفحة واحدة طويلة، والهدف منها هو أن توضح فيها إنجازاتك ومؤهلاتك ومهاراتك لصاحب العمل.

وبين الخبرة الوظيفية والتعليم والبيانات، ينصح بالتركيز خاصة على المهارات التي تضمن ما يقرب من 90٪ من السير الذاتية.

يتطلب اختيار المهارات التي يجب وضعها في السيرة الذاتية الدقة. فلديك مساحة محدودة هناك، وتحتاج إلى تحقيق التوازن الصحيح بين المهارات التي لديك، والمهارات التي تريدها الشركة، والمهارات التي يصعب اكتسابها، والمهارات التي قد لا يعرفون أنك تمتلكها.

وهذه المقالة التي نشرتها مجلة “فوربس” الأمريكية، سنتعرف عن 5 مهارات مهمة يجب تضمينها في سيرتك الذاتية.

المهارات التقنية

قم بتضمين المهارات التقنية ذات الصلة الخاصة بمجال عملك أو الوظيفة التي تريدها. على سبيل المثال، يمكنك أن تضع الكفاءة في لغات البرمجة أو أدوات تحليل البيانات أو برامج التصميم.

السيرة الذاتية
عند كتابة السيرة الذاتية، ينصح بالتركيز خاصة على المهارات

حتى إذا كنت لا تستخدم تلك المهارات المحددة في العمل، فهي تسلط الضوء على تفكيرك النقدي وإبداعك من خلال الأدوات التقنية التي أتقنتها.

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مهارات التعاون

يعد العمل مع الآخرين مهارة – ويجب عليك مشاركتها في سيرتك الذاتية. يقول ما يقرب من 61٪ من المجندين أن المهارات الشخصية لا تقل أهمية عن المهارات الصعبة، لذلك لا تتجاهل ذلك.

لإظهار مهاراتك في التعاون، قم بتمييز التجارب التي ساهمت فيها في مشاريع المجموعة. أكد على قدرتك على نقل المعلومات بشكل فعال، والاستماع بنشاط، والكتابة، والتحدث في الأماكن العامة.

كل هذا يوضح أنه يمكنك العمل ضمن فريق.

القيادة

إذا كانت لديك خبرة في قيادة الفرق أو إدارة المشاريع، فتأكد من وضع ذلك في سيرتك الذاتية. قد يشمل ذلك: بناء الفريق، والتفويض، وإدارة المشروع.

كن محددًا حول ما تعلمته كقائد، وكن مستعدًا للتحدث من خلال تفاصيل حول كيفية الاستثمار في تطوير براعتك القيادية. 

مهارات التواصل الاجتماعي

حتى إذا كانت الوظيفة لا تتطلب منك استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مباشر، فقد يساعد ذلك في إثبات أنك تفهم مكان تواجد العملاء.

علاوة على ذلك، يُظهر فهم مشهد الوسائط الاجتماعية المتغير أنك جاهز ومستعد للتكيف.

في بيئة العمل المتغيرة بسرعة اليوم، يقدر أصحاب العمل المرشحين الذين يمكنهم التكيف والازدهار. وسائل التواصل الاجتماعي هي في الأساس تسويقية، لذا فإن فهم كيفية بيع شيء ما على منصة تيك توك على سبيل المثال يوضح أنك تعرف كيف يقوم الأشخاص في عام 2023 بتسويق المحتوى.

مهارات خدمة العملاء

إذا كنت جيدًا في العمل مع العملاء وتلبية احتياجاتهم، فقم بتضمين ذلك في قسم المهارات.

هناك العديد من المهارات الأخرى التي قد ترغب في تضمينها في سيرتك الذاتية، اعتمادًا على المهارات التي لديك. وفوق كل شيء، فإن أهم المهارات التي يجب تسليط الضوء عليها هي تلك التي تشعر بثقة أكبر فيها.
السيرة الذاتية
إذا كانت لديك خبرة في قيادة الفرق، فتأكد من وضع ذلك في سيرتك الذاتية
يمكن أن يطلب القائم بإجراء المقابلة تفاصيل حول أي من المهارات التي تدعي امتلاكها، لذا تأكد من أن تكون صادقًا.
المصدرمجلة فوربس، ترجمة وتحرير وطن

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