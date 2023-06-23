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حياتنا

مشاجرة بين والد نيمار والسلطات البرازيلية.. تعرف على السبب

نيمار ليس غريباً عن المشاكل القانونية. في السابق، واجه اتهامات بالتزوير والفساد

كتب وطن
والد نيمار
والد نيمار دا سيلفا
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وطن – يواجه النجم البرازيلي نيمار أزمة جديدة، ولكن هذه المرة ليست في باريس، بل في البرازيل. حيث تتابع السلطات البيئية في البرازيل نيمار بسبب مشروع بناء بحيرة اصطناعية في أحد منازله الشاطئية.

أعمال مخالفة في منزل نيمار

وفقًا لصحيفة “as” الإسبانية، قامت السلطات البيئية لبلدية ريو دي جانيرو بإيقاف الأعمال التي كانت تجري في المنزل الشاطئي لنيمار. وقد توجه فريق من المدعين البيئيين برفقة عملاء من ولاية دي جانيرو العسكرية والشرطة المدنية إلى العقار للتأكد من حظر استمرار الأعمال في المنزل.

تم عزل المنطقة الخارجية للمنزل الواقع على كوستا فيردي في ريو دي جانيرو، وهو المكان الذي اختاره نيمار لبناء البحيرة الاصطناعية. وقد تم اتخاذ هذا الإجراء بناءً على عدة شكاوى من السلطات البرازيلية بشأن مخالفات متعددة، بما في ذلك جمع الماء من أحد الأنهار دون الحصول على إذن مناسب، والتسبب في الحركة غير المنتظمة للصخور والتراب، واستخدام رمال الشواطئ.

مشاجرة مع والد نيمار

وقد تطور الأمر إلى مشاجرة بين والد نيمار وفريق البلدية، حيث تلقى والده مذكرة توقيف قبل أن يتدخل المحيطون به لتهدئة الموقف ومنع اعتقاله.

ويبدو أن نيمار ليس غريباً عن المشاكل القانونية. في السابق، واجه اتهامات بالتزوير والفساد فيما يتعلق بانتقاله من سانتوس إلى برشلونة في عام 2013. ومع ذلك، تم إسقاط هذه الاتهامات من قبل الادعاء الإسباني في وقت لاحق.

مشاكل نيمار مستمرة

بالإضافة إلى ذلك، تم إنهاء شراكة نيمار مع شركة نايكي العام الماضي بسبب رفضه التعاون مع تحقيق في ادعاءات الاعتداء الجنسي.

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وفي حادثة أخرى، واجه نيمار محاكمة بتهمة الاحتيال في إسبانيا، حيث يواجه عقوبة السجن وغرامة ضخمة بسبب الإبلاغ المزعوم عن رسوم الانتقال الخاصة به في عام 2013.

ومع ذلك، يبقى مستقبل نيمار مع باريس سان جيرمان غير واضح، حيث يظهر اهتمام من مانشستر يونايتد وبعض الأندية السعودية بضمه.

تظهر هذه الأحداث أن نيمار، على الرغم من موهبته الكروية الهائلة، لا يزال يواجه تحديات كبيرة خارج الملعب.

المصدررصد وتحرير وطن

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