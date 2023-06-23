الجمعة, يونيو 23, 2023
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للمسافر جوََا..مضيفة طيران تكشف عن وجبة يجب عليك تجنبها قدر الإمكان!

يختلف مذاق الطعام أثناء وجودك في الهواء ولا يستمتع كثيرون في الواقع بوجبات الطائرة، ويقومون أحيانا بجلب أطعمة معهم تكفيهم لطوال الرحلة

كتب ايمان الباجي
للمسافر جوََا..مضيفة طيران تكشف عن وجبة يجب عليك تجنبها قدر الإمكان!
طعام الطائرات
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وطن- كشفت مضيفة طيران عن وجبة يجب على جميع المسافرين تجنب تناولها قدر الإمكان عند السفر على متن الطائرة.

يختلف مذاق الطعام أثناء وجودك في الهواء ولا يستمتع كثيرون في الواقع بوجبات الطائرة، ويقومون أحيانا بجلب أطعمة معهم تكفيهم طوال الرحلة.

ومؤخرا، قالت إحدى مضيفات الطيران لصحيفة ديلي ستار البريطانية إنه إذا قدم لك خيارًا لوجبة على متن الطائرة، فهناك طبق واحد يجب عليك دائمًا تجنب اختياره.

احذر من السمك

عندما يتعلق الأمر بطعام الطائرة، فإن الخيار الكلاسيكي يميل إلى أن يكون بين الدجاج أو السمك – ووفقًا لمضيفة الطيران، عليك تجنب طبق الأسماك. وبدلاََ من ذلك، نصحت بطبق الدجاج.

وفي سياق متصل، نصحت المضيفة بتجنب طلب الشاي أو القهوة، لأنها تأتي من ذات خزان المياه الذي يستخدم للحمام على متن الطائرة.

طعام الطائرة
ينصح دائما عند السفر بإختبار طبق الدجاج

من جهته، يدعي خبير السفر ومؤسس شركة “AirAdvisor“، أنطون رادشينكو أن شرب ماء الصنبور على متن الطائرة هو أسوأ شيء يمكن أن تفعله، لأنك قد تخاطر بابتلاع فيروس أو بكتيريا.

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قائلاََ لصحيفة ديلي ستار:”نادرًا ما يتم تنظيف أنظمة مياه الصنبور أثناء الرحلة. لذلك، عندما تطلب كوبًا من ماء الصنبور أو الشوكولاتة الساخنة أو فنجانًا، فمن المحتمل أن تشرب من الأنابيب المتسخة.”

بدلاً من ذلك، يقترح الخبير بالتمسك بالمياه المعبأة.

وجبة على متن طائرة كادت تتسبب بوفاة راكبة

يمكن أن يكون المرض على متن رحلة بمثابة كابوس لأي مسافر.

وقد أصبح حقيقة بالنسبة لراكبة إدعت أنها تناولت طعامًا خاطئًا على متن رحلة طيران مؤخرًا، مما أدى إلى إصابتها بالحساسية.

كانت الراكبة كلو تشابديلين تعاني من مرض الاضطرابات الهضمية مما يعني أنها إذا أكلت الغلوتين يمكن أن تصاب بتوعك شديد.

وخلال رحلتها، أشارت الراكبة إلى أنها تناولت الغلوتين عن طريق الخطأ، مما مما تسبب في معاناتها من المرض  والإسهال في رحلة استغرقت 15 ساعة.

الوجبات التي تقدم للركاب
وجبات الطائرة

تم إعطاء كلو وجبة على صينية خالية من الغلوتين وعندما بدأت في تناولها ارتبكت في أن طعمها “جيد جدًا” بحيث لا تكون خالية من الغلوتين، لذلك راجعت مرة أخرى مع المضيفة.

وأوضحت الراكبة، عبر حسابها على “تيك توك”، أن المضيفة عادت شاحبة الوجه بعد فحصها، وقالت إنها لم تكن خالية من الغلوتين.

وتقول كلو إنها ظهرت عليها أعراض على جلدها وشعرت بألم في معدتها، كما وصفت الرحلة بأنها “أسوأ رحلة في حياتها”.

المصدرديلي ستار البريطانية، ترجمة وتحرير وطن

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