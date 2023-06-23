لكي يدوم أكثر في الصيف..قم بتخزين عطرك في هذا المكان

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وطن- يمكن للعطر أن يتلاشى بسرعة بعد ساعات قليلة من تطبيقه وبسرعة أكبر في يوم حار.

ولكن وفقًا للمتخصصين في موقع Parfumery، هناك طريقة سهلة يمكن لأي شخص من خلالها إطالة رائحة عطره.

يمكن للعديد من العطور أن تتلاشى بسرعة أكبر من غيرها دون سبب وجيه. وعادة ما يستمر ماء العطر “Eau de parfum” لفترة أطول من ماء التواليت بسبب إحتوائه على نسبة عالية من الزيت العطري.

ولكن حتى ذلك الحين، قد تعمل العلامات التجارية المختلفة بشكل أفضل من غيرها.



أين يجب عليك أن تخزن العطر؟

بينما يقول بعض الناس أن المفتاح يكمن في طريقة تطبيقه على الجلد، كشف الخبراء في Parfumery أنه في الواقع يرجع إلى مكان تخزينه.

نصح المتخصصون الناس على نقل زجاجاتهم العطرية إلى مكان بارد من أجل “الحصول على رائحة رائعة طوال اليوم”.

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قائلين في هذا السياق:”يجب أن تكون حذرًا في تحديد مكان تخزين العطر الخاصة بك، حيث أن العديد من العوامل يمكن أن تتسبب في تغيير الرائحة تمامًا بناءً على ما إذا كانت العبوة موجودة في ضوء الشمس المباشر ومدى رطوبة المنطقة.”

بالنسبة للخبراء، يعد وضع عطرك في الثلاجة طريقة رائعة للحفاظ على عطورك في درجة حرارة باردة وهي طريقة تعمل أيضًا على تحسين أي روائح طازجة قد تكون في عطرك مثل الليمون والنعناع، حسب صحيفة إكسبرس البريطانية.



ثلاجة مستحضرات التجميل

تعتبر ثلاجة مستحضرات التجميل المخصصة مثالية لأولئك الذين لديهم مجموعة كبيرة من العطور.

كما يقول الخبراء أنه يتعين على الناس تخزين الزجاجات في مكان بارد وجاف مثل الدرج أو الخزانة في غرفة أكثر برودة.

هذا مهم بشكل خاص في أشهر الصيف الدافئة، حيث يمكن أن يساعد هذا على بقاء العطور في أفضل حالاتها لسنوات.

وعندما يحين وقت وضع العطر المبرد، هناك بعض الخطوات الإضافية التي يمكن اتخاذها لزيادة عمر الرائحة إلى أقصى حد.

الفازلين

إحدى النصائح التي اقترحها المختصون هي استخدام الفازلين “كوسيلة مساعدة جسدية”، حبث قالوا في هذا السياق:”ضع كمية قليلة من الفازلين على بشرتك قبل وضع العطر. سيساعد هذا على استمرار الرائحة طوال اليوم، خاصة إذا وضعته على نقاط النبض.”

وحيلة أخرى كشفها الخبراء هي وضع طبقة من مستحضرات ترطيب الجسم قبل وضع العطر.

