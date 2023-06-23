فيديو يثير ضجة في مصر لأب يهدي ابنته معطفا من النقود في حفل صاخب

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وطن – أثيرت ضجة في مصر، بعد تداول مقطع فيديو يُظهر إقدام أب على منح ابنته معطفا مُصمَّما من النقود، في حفل تخرجها، في مشهد أثار الكثير من ردود الأفعال.

وأظهر الفيديو، حشدا كبيرا في الاحتفالية، فيما أقدم الأب على وضع المعطف المصمم من الأموال وتحديدا من فئة 200 جنيه، حول جسد ابنته، التي أنهت هذا المشهد بأن طبعت قبلة على وجه والدها.

فيديو متداول لأب يهدي ابنته معطفًا من النقود في حفل تخرجها فرحًا بها pic.twitter.com/hHvAGOIwHt — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) June 22, 2023

جدل كبير

أثار هذا المقطع، جدلا كبيرا في مصر، وتباينت ردود الأفعال والتعليقات حول هذا المشهد، فقال خالد: “احنا وصلنا لمنعطف خطير جدا للاسف”.

احنا وصلنا لمنعطف خطير جدا للاسف — khaled ezzat (@kaledezzat) June 22, 2023

وعلقت “صفوة”: “الهدايا البسيطة”.

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فيما كتب أبو صالح: “كل حد بيفرح بطريقته المهم أنه يكون مبسوط وراضي عن فرحته”.

كل حد بيفرح بطريقته المهم أنه يكون مبسوط وراضي عن فرحته 😊 — ابوصالح (@NaSeR0Elassi) June 23, 2023

وسخر عبد العزيز: “ما كان إداها جنيه دهب بدل الوقت اللي ضيعه في تلزيق الفلوس”.

ما كان أداها جنيه دهب بدل الوقت اللي ضيعه في تلزيق الفلوس — Abdelaziz (@alpretor) June 23, 2023

فيما غردت ناشطة: “ما خلينا في حالنا لازم ننظر على الناس هي دية طريقة تعببره عن السعادة إحنا مالنا”.

ما خلينا في حالنا لازم ننظر على الناس هي دية طريقة تعببره عن السعادة احنا مالنا — ✨هرتلات✨💫 (@M2821900) June 22, 2023

وتفاعل ناشط: “متعرفش إن العين تفلق الحجر وكلام كتير.. لكننا نستاهل غضب الله علينا من أعمالنا”.

متعرفش إن العين تفلق الحجر

وكلام كتيييييير

لكننا نستاهل غضب الله علينا من أعمالنا — الشبح the ghost (@hesham_we) June 22, 2023

ووصف “مادو”، هذا المشهد بأنه سيئ ومستفز.

مش حلو ومستفذ. — MADO (@MADO_FOX) June 22, 2023

واتفق مع ذلك أحد النشطاء الذي قال مغردا: “احتفال مستفز يسئ لأصحابه و يقل منهم كثيرا”.

إحتفال مستفز يسئ لأصحابه و يقل منهم كثيرا. — Yasser Mohamed أهلاوي صمييم مييم (@93hiT9GnDzCwVZh) June 22, 2023

وقد يعود السبب الرئيسي لانتقاد هذا المشهد ووصفه بالمستفز، هو تفشي الفقر في البلاد، وتفيد البيانات الرسمية بأن معدل الفقر بلغ نحو 30 بالمئة من السكان قبل جائحة كوفيد-19، وارتفع بعدها إلى 32%، وتشير التقديرات إلى أن 60 بالمئة من سكان مصر البالغ عددهم 104 ملايين نسمة تحت خط الفقر أو بالقرب منه.

وانخفض معدل البطالة إلى ما يزيد قليلا على سبعة بالمئة، لكن نسبة القادرين على المشاركة في سوق العمل شهدت انخفاضا مطردا أيضا في الفترة من 2010 حتى 2020.

تداعيات الصدمة الاقتصادية

وبسبب الصدمة الاقتصادية التي أحدثتها الحرب الأوكرانية على مصر، تلقت القاهرة ودائع واستثمارات بمليارات الدولارات من حلفائها من دول الخليج، بما في ذلك السعودية والإمارات، لكن دول الخليج بدأت في وضع شروط قاسية لضخ أموال جديدة على الرغم من تجديدها لودائعها الحالية في مصر، وتسعى على نحو متزايد إلى الاستثمارات التي تدر عائدا.

وفي آذار/ مارس 2022، قالت الحكومة إنها بدأت محادثات بشأن أحدث حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، وأكدت في نهاية الأمر حصولها على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار يرتبط بإجراء بعض الإصلاحات، مثل تقليص دور الدولة والجيش في الاقتصاد.