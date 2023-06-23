فتاة وقعت في فخ عرض حشو الشفاه المجاني: وجهها تضاعف في الحجم وكان الأمر مؤلماً للغاية

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وطن- انتشرت شهرة لامرأة على تيك توك وأرعبت المشاهدين بنتائج إجراء حشو الشفاه المجاني المؤلم الذي فشل، تحذر الآخرين من العروض المجانية على الإنترنت وتنصح بالبحث عن المحترفين بدلاً من ذلك.

كانت جيسيكا بوركو، 28 عامًا، متحمسة عندما فازت في مسابقة على إنستجرام للحصول على حشوات مجانية – لكن هذا الشعور لم يدم طويلاً.

شفاه مؤلمة انتفخت إلى ”مرتين”

كانت بوركو قد تلقت حشوات من قبل ولكنها لم تجري الإجراء التجميلي منذ حوالي عام قبل أن تذهب للحصول على لمساتها المجانية وفق ما جاء في تقرير نشرته ”نيويورك بوست“

ولكن بدلاً من الحصول على شفاه ممتلئة، تُركت المرأة بشفاه مؤلمة انتفخت “مرتين” عن حجمها الطبيعي. وتوجهت الجميلة السمراء إلى تيك توك حيث نشرت الصور قبل وبعد الإجراء وهي صور أرعبت المشاهدين.

وقالت في فيديو على تيك توك “ذهبت لأجري العملية على شفتي يوم أمس، وحدث شيء سيء”،. أظهرت اللقطات لها في العيادة مع كريم مخدر على شفتيها قبل أن تقطع لتظهر شفتيها منتفخة بشكل كبير إلى ما يقرب من ضعف حجمها.“

ما الخطأ الذي حصل؟

كانت الشابة البالغة من العمر 28 عامًا قد خضعت للإجراء التجميلي من قبل وعرفت بسرعة أن هناك شيئًا خاطئًا. “بصراحة، لا أعرف ما الذي ذهب على نحو خاطئ، فقد قمت بإجراء الحشو لشفتي عدة مرات”، قالت بوركو. “كان هذا الطبيب يقوم بإقامة مسابقة. لقد فعل كل شيء كما يجب أن يكون. فور حقني، نظرت في المرآة وأدركت مدى انتفاخي”. شرحت أنه بحلول الوقت الذي سارت فيه إلى سيارتها، أدركت أن شفتيها “ليست طبيعية” وعادت إلى الطبيب الذي وصف لها كريم ستيرويد، لكنه للأسف لم يعمل. “كان الأمر مؤلمًا للغاية، وهو أمر غريب لأنني أعرف أنه لا يجب أن يكون كذلك“،

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وقالت المرأة لـ NeedToKnow.co.uk. “أصبحت بشرتي حمراء بشكل شديد تقريبًا فورًا بعد ذلك. كنت أعرف أن هذا بالتأكيد ليس طبيعيًا. “عندما عدت إلى المنزل، كانت الشفاه بالحجم الذي في الفيديو. بدأ وجهي ينتفخ ويسقط“.“