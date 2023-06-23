طرد نجل بايدن من نادٍ خاص للجنس بعد اعتدائه على ”مؤخرات النساء“! (شاهد)

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وطن – كشف النقاب عن طرد هانتر نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، من نادٍ خاص للجنس بسبب “اعتدائه على مؤخرات النساء” وسلوكه “كطفل مدلل”.

وقد وصف مؤسس النادي “دامون لونر”، الذي أسس نادي “SNCTM” سيئ السمعة، والذي كانت اشتراكاته تصل إلى 75,000 دولار في السنة، هانتر نجل الرئيس بايدن، بأنه “شخص سيء حقًا وليس جيدًا”.

وقد أدى دفع هانتر لمبلغ 10,000 دولار إلى تلقي “لونر” استدعاءً من جهاز الإيرادات الداخلية الأمريكية.بحسب تقريرٍ ترجمته وطن عن صحيفة “نيويورك بوست”

فساد نجل بايدن

زعم “لونر” في حديثه للصحيفة أن الدفعة المالية تمت عبر امرأة غامضة في عام 2018، وأبلغ في وقت لاحق عن تحقيق أجرته فرقة الجرائم المالية التابعة لجهاز الإيرادات الداخلية الأمريكي “سألوني عن الحفظ والسجلات”.

وقال “لونر” إنه قرر الكشف عن عضوية هانتر في نادي الجنس بعد أن تم إعطاء هانتر صفعة افتراضية على معصمه يوم الثلاثاء في قضية ضريبة الدخل وقضية السلاح بعد تحقيق فدرالي استمر خمس سنوات.

وقد تم إجراء الدفعة المالية الضخمة عبر شركة ذات مسؤولية محدودة تخفي اسم هانتر، وتم دفعها عن طريق امرأة غامضة مرافقة لابن الرئيس، حيث كان “متعاطيًا للمخدرات ومدمنًا” أثناء تواجده في النادي.

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في وقت ما في عام 2018، قال لونر إن المرأة قدمت طلب انضمام إلى نادي الجنس، والذي حضره مشاهير بما في ذلك الممثلة الأمريكية غوينيث بالترو والممثل الكوميدي الأمريكي بيل ماهر.

وأخبرت المرأة لونر، الذي كان يوافق على جميع الانضمامات، أنها ستكون برفقة رجل وسيم.

كان عدوانيا حين تم طرده

وقال “لونر” إن هانتر كان “عدوانيًا” عندما تم طرده من حفلة بالنادي.

وعندما طلب لونر المزيد من المعلومات، أبلغته المرأة فقط بأن “اسمه هو هانتر وأنه عضو في عائلة سياسية بارزة”.

خلال زيارتهما الأولى والوحيدة، تصرف هانتر بوقاحة تجاه الأعضاء الإناث عبر “الاعتداء على مؤخرات النساء” وسلوك آخر يتعارض مع قواعد النادي، مما دفع لونر إلى طرده ومنعه من المشاركة في الحفلات المقبلة .وفق الصحيفة

صور إباحية ومخدرات

وكانت ”نيويورك بوست“ قد نشرت العام الماضي قصة جهاز الكمبيوتر المحمول لهانتر – الذي يحتوي، بين أمور أخرى، على صور إباحية لنجل بايدن ونساء. بالإضافة إلى صور له يتعاطى المخدرات، وحتى دليل على دفعات للعاهرات، حتّى أدرك “لونر” أن “هانتر” هو الرجل المخدر الذي تم طرده من النادي.

وقال لونر إنه في 1 نوفمبر 2021، تلقى استدعاءً عبر البريد من قسم الجرائم في جهاز الإيرادات الداخلية، وزعم أن كيانات عدة تمت ذكرها في الاستدعاء كجزء من التحقيق؛ تنتمي على ما يبدو إلى هانتر. وفقًا للتقارير الصحفية

خلال مكالمة هاتفية مع محقق من جهاز الإيرادات الداخلية، قال “لونر” إنه لم يحتفظ بأي سجلات بشأن الدفعة المالية، أو أي دفعات أخرى، “للحفاظ على عضوية النادي مجهولة”.

وأضاف: “أخبرني بأنني لست لدي مشكلة وأن هذا التحقيق مستمر ولا يُسمح لي بالحديث عن القضية”.

وذكر لونر أنه لم يتلق أي اتصالات أخرى من جهاز الإيرادات الداخلية، واستنتج أنه لا يهتم بأنشطة هانتر الجنسية، ولكنه يهتم بالتمويل البالغ 10,000 دولار للعضوية.

طرد خمسة رجال

ومنذ تأسيس نادي SNCTM في عام 2013، “تم طرد خمسة رجال فقط وتم وضعهم على القائمة السوداء”، وفقًا لقول لونر.

بعد أن توصل “هانتر” إلى اتفاق للمرافعة مع المدعين العامين الفدراليين يوم الثلاثاء – مما أثار جدلاً هائلاً من قبل الجمهوريين وبعض أعضاء الديمقراطيين بأنه حصل على “صفقة مغرية” – نشر لونر على إنستغرام، كشف فيه أن بايدن كان عضوًا، بشكل مؤقت جدًا، في ناديه.

وكتب “كان هانتر عضوًا في SNCTM وألغيت عضويته بعد حفلة واحدة لأنه رجل سيء”.

وباع لونر النادي قبل الجائحة وهو حاليًا في عملية افتتاح مطعم راقٍ في لوس أنجلوس مع التسويق لعلامة تجارية جديدة للماريجوانا، وهي “الحشيش الجنسي”، والذي يدعي أنه جيد للعلاقات الحميمة.

وعندما رآى المالك الجديد لـنادي SNCTM منشور لونر حول بايدن، أعلن أن لونر قد خرق سياسة النادي بكشف أسماء الأعضاء.