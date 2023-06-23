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شابة كويتية تكشف مأساتها مع أسرتها واغتصابها مرتين إحداها على يد شاب عراقي! (شاهد)

تعرضت الشابة الكويتية لصدمة نفسية بعد الحكم بسجن ولدها لمدة 10 سنوات في قضية مخدرات

كتب سالم حنفي
شابة كويتية تكشف مأساتها مع أسرتها واغتصابها مرتين إحداها على يد شاب عراقي!
اغتصاب شابة كويتية
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وطن- عرضت قناة “atv” الكويتية حلقة صادمة من برنامج “عالسيف” الذي يقدمه الإعلامي الكويتي خالد الشطي، كشفت عن مأساة تعرضت لها شابة كويتية بعد سجن والدها.

وظهرت الفتاة الكويتية وهي تتحدث عن تجربتها الصعبة بعد سجن والدها وطردها من البيت وتعرضها للاعتداء الجنسي، أكثر من مرة.

وكشفت الفتاة أن والدها أُدين بتهمة المخدرات وتم الحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات، ولجأت إلى مصحة نفسية بسبب تعرضها لصدمة نفسية بسبب سجن والدها.

عرض بزواج مخفر ثم اغتصاب

وروت الشابة، أنها بعد خروجها من المصحة، تم طردها من البيت من قبل عائلتها وتركوها تعيش في الشارع، وكشفت أنها تعرفت على شخص عبر سناب شات وأخذها إلى شقة، وطلب منها الزواج في مخفر الشرطة، لكنها رفضت وانتهى بها المطاف بالاعتداء الجنسي.

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وأوضحت الشابة الكويتية انه عقب اغتصابها، عرض عليها الزواج لمدة 5 أشهر من أجل ان يستر عليها ثم يقوم بطلاقها.

حكم بالسجن 15 عاما

ولفتت إلى انها رفضت وقامت برفع قضية عليه، وصدر بحقه حكما بالسجن 15 عاما.

التعرف على شخص عراقي

وروت الشابة أنها عقب ذلك تعرفت على شخص عراقي ووعدها بأن يعوضها عما تعرضت له، لكنها تعرضت للاعتداء الجنسي من قبله أيضا.

ولفتت إلى انه قام باغتصابها في نفس المكان الذي يقيمون فيه أهله، لافتة إلى انهم كانوا يسمعون صراخها أثناء اعتدائه عليها واغتصابها.

وأوضحت انها لا تزال تتعرض لتهديدات منه حتى لا تقوم برفع قضية عليه.

المصدرتويتر، وطن

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