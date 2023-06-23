الجمعة, يونيو 23, 2023
الرئيسيةحياتناسروال غوارديولا يحوّله لـ"مسخرة" في مصر! (شاهد)
حياتنا

سروال غوارديولا يحوّله لـ”مسخرة” في مصر! (شاهد)

"زار غوارديولا الأهرامات عقب وصوله إلى القاهرة، وتم التقاط عدة صور له ولعائلته في المنطقة"

كتب أنس السالم
سروال غوارديولا في مصر
غوارديولا في مصر لقضاء إجازته مع أسرته
- Advertisement -

وطن – تعرض بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، لسخرية واسعة من معلّقين عرب على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب “سروال” ظهر يرتديه خلال قضائه إجازه مع أبنائه في مصر .

“سروال” غوارديولا يعرضه للسخرية في مصر!

وظهر بيب غوارديولا مرتدياً “سروالا” أبيض، في مشهدٍ غير مألوف بالنسبة للمتابعين، ومشجعي الأندية التي درّبها المدرب الإسباني، كون الصورة المطبوعة في أذهانهم عنه ليست كذلك فيما يتعلق بالملابس .

سروال غوارديولا
سروال غوارديولا الذي ظهر فيه عند الأهرامات عرضه لسخرية

ووصل غوارديولا، مع عائلته، إلى العاصمة المصرية القاهرة، لقضاء عطلته الصيفية، بعد تحقيقه إنجازًا تاريخيًا مع السيتيزين، حيث توج فريقه بلقب بدوري أبطال أوروبا، لأول مرة في تاريخ النادي الإنجليزي، وحقق ثلاثية تاريخية وجمع بين أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد.

غوارديولا أمام الأهرامات مع عائلته
غوارديولا أمام الأهرامات مع عائلته

وجاء في تعليقات المتابعين الساحخرة من سروال غوارديولا قول أحدهم: “الواحد ما يقدرش يلبس السروال اللي هو لابسه في البيت، يلبسه قدام الناس!”.

وكتب آخر: “سروال عربي حاجه صح”. بينما قال متابع ثالث: “ويعني هو غوارديولا مالاقاش حاجه ييجي بيها مصر غير السروال، بلد موعوده بالفقر والله”.

وعلّق متابع: “والله البتاع اللي لابسه غوارديولا لو مشيت بيه فى الشارع العيال يزفوني. بس ده العبقري يلبس اي حاجة”.

- Advertisement -

لكن معلقة كان لها رأي مخالف للآراء الساخرة، وكتبت: “أحلى حاجة في الأجانب البساطة في اللبس”.

غوارديولا يلتقط صوراً تذكارية أمام الأهرامات
غوارديولا يلتقط صوراً تذكارية مع عائلته أمام الأهرامات

غوارديولا يزور الأهرامات والمتحف القومي للحضارة المصرية 

وزار غوارديولا الأهرامات عقب وصوله إلى القاهرة، وتم التقاط عدة صور له ولعائلته في المنطقة.

وأصدرت وزارة السياحة والآثار في مصر بيانًا رسميًا قالت فيه إن المدرب الإسباني بيب غوارديولا وأسرته جاؤوا في زيارة خاصة لمصر لقضاء جزء من عطلته الصيفية.

وأجرى المدرب الإسباني بيب غوارديولا وأسرته في زيارة للمتحف القومي للحضارة المصرية.

غوارديولا في زيارة للمتحف القومي للحضارة المصرية
غوارديولا في زيارة للمتحف القومي للحضارة المصرية

من جهته، قال رئيس هيئة تنشيط السياحة في مصر لموقع “سكاي نيوز عربية“، عمرو القاضي، إن “بيب” يحرص على قضاء إجازته السنوية في مصر ‏وسط تكتم شديد من أجل الحفاظ على الخصوصية، ومنعا لمطاردة وسائل الإعلام له، حيث يرغب في ‏التمتع بكل لحظة يقضيها بعيدا عن عدسات الكاميرات.

وقال: “أهدينا غوارديولا قطعة فنية هي مجسم لقناع ‏الملك توت عنخ أمون استقبلها بسعادة غامرة. كما دعوناه لتناول الغداء داخل مطعم مطل على ‏الأهرامات الثلاثة في مشهد بديع، ليعبر عن امتنانه تجاه تلك اللفتة الطيبة”.

المصدرمواقع التواصل + سكاي نيوز عربية + متابعة ورصد وطن

اقرأ أيضاً

حياتنا

ابنة بيب غوارديولا تنشر صورًا حميمية ومثيرة لها ولوالدها لم تنشر من قبل (شاهد)

رياضة

غوارديولا يُوجه رسالة ساخرة إلى ريال مدريد بعد تتويجه بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

رياضة

غوارديولا يبكي لحظة تتويج فريقه مانشستر سيتي بكأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)

رياضة

مورينيو يُفاجئ الجزائري محرز بتصريح أحرج به غوارديولا

رياضة

مانشستر سيتي يُتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة ال3 توالياً (صور)

رياضة

اللاعب يسب مدربه.. فيديو يعرض لأول مرة لاشتباك دي بروين وغوارديولا

رياضة

مراسل بين سبورت جمال جبالي يستفز غوارديولا والأخير يرد عليه بقوة

رياضة

هالاند يثير غضب غوارديولا بسبب غوندوغان (شاهد)

حياتنا

ابنة غوارديولا بصور عارية بعد أنباء عن “فضيحة” والدها مع حبيبة بيكيه (شاهد)

حياتنا

فضيحة بجلاجل .. حبيبة بيكيه تخونه مع غوارديولا وشاكيرا أول الشامتين!

الهدهد

إعلان بيع سيارة يفجر عاصفة جدل في مصر.. هل احتوى على رسالة مشفرة؟ (شاهد)

رياضة

غوارديولا يعتذر للجماهير الجزائرية والسبب رياض محرز (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

تفاصيل جديدة وصادمة حول وفاة الشقيقتان السعوديتان أمل وإسراء السهلي في أستراليا

8 أسئلة “صعبة” وإجاباتها عن كارثة الغواصة تيتان

شابة كويتية تكشف مأساتها مع أسرتها واغتصابها مرتين إحداها على يد شاب عراقي! (شاهد)

كيف انتفخ وجه هذه الفتاة بشكل متفجر… اقرأ قصتها!

بيدرو سانشيز يصدم محمد السادس بقرار يضعف قبضته على الصحراء!

الليرة التركية تنخفض لمستويات قياسية جديدة بعد رفع سعر الفائدة

جينيفر لوبيز عارية في جلسة تصوير لمجلة “فوغ” (شاهد)

مريم الدباغ تشعل نار متابعيها بـ بيكيني أحمر ناري فاضح كشف المستور (شاهد)

أسوشييتد برس تهاجم الحج بمزاعم تغير المناخ وتدعو لتقليص الأعداد مستقبلاً!

ابنة عمرو دياب تتجاوز الجرأة بحركة بذيئة بمؤخرتها وإصبع يدها! (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC