الجمعة, يونيو 23, 2023
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حياتنا

ريهانا تصدم جمهورها بملابس شفافة تكشف ما تحتها وهي حامل! (شاهد)

بدت ريهانا البالغة من العمر 35 عامًا مرتديةً بدلة سوداء مكشوفة بحمالة رقبة واحدة تظهر كل منحنياتها

كتب أنس السالم
ريهانا الحامل بملابس شفافة
ريهانا الحامل بملابس شفافة مع شريكها آيساب روكي
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وطن – صدمت المغنية ريهانا جمهورها بارتدائها ملابس شفافة تكشف جسدها وهي في فترة الحمل.

ريهانا تصدم جمهورها بملابس شفافة

بدت ريهانا البالغة من العمر 35 عامًا مرتديةً بدلة سوداء مكشوفة بحمالة رقبة واحدة تظهر كل منحنياتها.

ريهانا الحامل بملابس شفافة
ريهانا الحامل بملابس شفافة

كانت ما ارتدته ريهانا بشكل شفاف لدرجة أن ملابسها الداخلية السوداء المطابقة كانت واضحة بشكل كامل.وفق ما أورد موقع “news.com” وترجمت وطن 

ريهانا وشريكها مغني الراب آيساب روكي

في الآونة الأخيرة، ظلت النجمة الحامل بصورة كبيرة تختفي عن الأنظار، لكنها ظهرت لدعم شريكها مغني الراب آيساب روكي، في حفل Spotify في مهرجان Cannes Lion السنوي.

ريهانا وشريكها مغني الراب آيساب روكي
ريهانا وشريكها مغني الراب آيساب روكي – انستغرام

وأطلق “روكي” على ريهانا “زوجته” أثناء أدائه، وفي لحظة ما قدّم أغنية لها خلال عرضه الناجح.

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المغنية حامل حاليًا بطفلهما الثاني، حيث لديهما بالفعل ابنهما والذي تم اختيار اسمه RZA على ما يبدو في لتكريم المنتج والمغني الرابر RZA الشخصية الرئيسية في فرقة Wu Tang Clan.

 

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أكدت ريهانا حملها الثاني عندما غنت في عرض نهائي السوبر بول لكرة القدم الأمريكية.

ريهانا شخصية مشهورة بشكل كبير، لكنها أخبرت مجلة Vogue في فبراير أن الأمومة كانت فرحة تغير الحياة تمامًا.

وقالت: “إنها كل شيء. حقاً لا تذكر الحياة قبل ذلك، هذا أغرب شيء على الإطلاق. حقاً تحاول أن تتذكر ذلك – وهناك صور لحياتي قبل ذلك – لكن الشعور والرغبات والأشياء التي تستمتع بها، كل شيء، لا تتعرف عليها لأنك لا تسمح لنفسك عقليًا أن تصل بها، لأنها لا تهمك”.

ريهانا تستعرض حملها
ريهانا تستعرض حملها – انستغرام

عادةً لا تعلق ريهانا على علاقتها بالرابر، ولكن في يوم الأب نشرت بعض اللقطات اللطيفة لهم مع ابنهما وكتبت: “سرقت قلبي بأكمله”.

قبل أن تصبح حامل، كانت ريهانا قد أثبتت نفسها كرمز للأزياء، ولكن أناقتها أثناء الحمل قد غيرت اللعبة.

عندما كانت حاملاً بطفلها الأول، ارتدت ملابس تكشف البطن وجينزات ذات خصر منخفض، وملابس شفافة أخرى.

هذه المرة يبدو أنها تمكنت بطريقة ما من الارتقاء بها إلى مستوى أعلى واكتشاف طرق جديدة ومبتكرة لعرض بطنها.

ريهانا وشريكها
ريهانا وشريكها

 

المصدرnews.com - مواقع التواصل - رصد ومتابعة وطن

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