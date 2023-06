ريهانا تصدم جمهورها بملابس شفافة تكشف ما تحتها وهي حامل! (شاهد)

- Advertisement -

وطن – صدمت المغنية ريهانا جمهورها بارتدائها ملابس شفافة تكشف جسدها وهي في فترة الحمل.

بدت ريهانا البالغة من العمر 35 عامًا مرتديةً بدلة سوداء مكشوفة بحمالة رقبة واحدة تظهر كل منحنياتها.

كانت ما ارتدته ريهانا بشكل شفاف لدرجة أن ملابسها الداخلية السوداء المطابقة كانت واضحة بشكل كامل.وفق ما أورد موقع “news.com” وترجمت وطن

Rihanna almost leaves the party until she hears her song lol “my fucking song!” pic.twitter.com/VNDSQSxLpM

— colour blind negress 🫨 (@fentyheat) June 22, 2023