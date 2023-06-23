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رياضة

بطل القارة السمراء الأهلي يعتلي الصدارة.. ترتيب الدوري المصري 2023

منافسات الجولة ال16 المؤجلة من الدوري المصري الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
ترتيب الدوري المصري 2023
ترتيب الدوري المصري 2023
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وطن- اعتلى بطل القارة السمراء للمرة ال11 في تاريخه، فريق الأهلي المصري صدارة جدول ترتيب الدوري المصري 2022-2023، عقب فوزه النظيف على نظيره حرس الحدود بثلاثية دون مقابل.

وأحرز فريق الأهلي أولى أهداف المباراة داخل شباك حرس الحدود من خطأ دفاعي في التمركز، عند الدقيقة ال4، سجله اللاعب محمد رمضان بن والي في شباك مرمى فريقه.

مباراة الأهلي ضد حرس الحدود

وسجل اللاعب أحمد عبد القادر الهدف الثاني عند الدقيقة ال56 لصالح المارد الأحمر الأهلاوي.

كما وجاء الهدف الثالث عن طريق اللاعب طاهر محمد طاهر في الدقيقة ال64.

وتفوق فريق الأهلي على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة أمام منافسه حرس الحدود طيلة مجريات دقائق المباراة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 14 تسديدة والاستحواذ بنسبة 58%.

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فيما وصلت عدد تسديدات الفريق المنافس حرس الحدود، إلى 9 تسديدة مقابل 42% كنسبة استحواذ على الكرة في المباراة.

ترتيب الدوري المصري 2023

ونرفق لكم متابعينا الأعزاء، جدول ترتيب الدوري المصري 2023، بعد فوز الأهلي النظيف على منافسه حرس الحدود، كما يلي:

الأهلي 65 نقطة.

بيراميدز 64 نقطة.

فيوتشر  57 نقطة.

الزمالك 53 نقطة.

المقاولون العرب 43 نقطة.

فاركو 41 نقطة.

الاتحاد السكندري 41 نقطة.

المصري البوسعيدي 41 نقطة.

إنبي  41 نقطة.

سموحة 36 نقطة.

البنك الأهلي 35 نقطة.

الأهلي المصري
الأهلي المصري

سيراميكا كليو باترا  33 نقطة.

الإسماعيلي 33 نقطة.

طلائع الجيش 32 نقطة.

نادي أسوان 32 نقطة.

غزل المحلة 32 نقطة.

الداخلية 29 نقطة.

حرس الحدود 20 نقطة.

وسيلتقي فريق الأهلي (المارد الأحمر)، منافسه منتخب السويس، الأحد، في ال25 من شهر يونيو/ حزيران القادم، في منافسات الدور ال32 من بطولة كأس مصر 2023.

احتفال الأهلي المصري
احتفال الأهلي المصري
المصدروطن + الأهلي تويتر + كورة بلس

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