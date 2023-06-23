الجمعة, يونيو 23, 2023
الرئيسيةحياتنااقرأ ما كشفته أحدث دراسة عن الفرق في الرغبة الجنسية بين الزوجين
حياتنا

اقرأ ما كشفته أحدث دراسة عن الفرق في الرغبة الجنسية بين الزوجين

أظهرت النتائج، التي نُشرت في مجلة "Archives of Sexual Behavior"، أن الرجال لا يهتمون بالفعل بالجنس طوال الوقت ومثل النساء، تتأثر رغبتهم الجنسية بمستويات الضغط والتعب والمزاج.

كتب أنس السالم
دراسة تكشف اختلاف ضئيل جدًا بين الجنسين عندما يتعلق الأمر بالرغبة الجنسية
بينت نتائج الدراسة الجديدة أنّ هناك "اختلافات ذات دلالة" في مستويات الشغف الجنسي
- Advertisement -

وطن – أظهرت دراسة جديدة أن هناك اختلافاً ضئيلاً جدًا بين الجنسين عندما يتعلق الأمر بموضوع الرغبة الجنسية بين الزوجين.

قام باحثون من جامعة “ملبورن” في أستراليا، بإجراء سلسلة من الدراسات لقياس تباين الرغبة الجنسية بين الرجال والنساء.

وأظهرت النتائج، التي نُشرت في مجلة “Archives of Sexual Behavior“، أن الرجال لا يهتمون بالفعل بالجنس طوال الوقت ومثل النساء، تتأثر رغبتهم الجنسية بمستويات الضغط والتعب والمزاج.

أما الشغف الجنسي للنساء، فهو لا يتذبذب كما كان يُعتقد.

إنخفاض الرغبة الجنسية watanserb.com
الرجال الذين يعانون من رغبة جنسية منخفضة هم أكثر عرضة للموت المبكر (دراسة سابقة)

أبحاث سابقة: رغبة النساء الجنسية أكثر تقلبًا من رغبة الرجال

تتعارض هذه النتائج مع الدراسات السابقة التي افترضت أن رغبة النساء الجنسية أكثر تقلبًا من رغبة الرجال.

قام الباحثون بإجراء ثلاث دراسات منفصلة، تشمل ما يقرب من 16،000 رجل وامرأة، لتقييم الاختلافات في الرغبة بين الجنسين.

- Advertisement -

في إحدى هذه الدراسات، على سبيل المثال، سألوا المتطوعين: “عندما تكون لديك أفكاراً جنسية، ما مدى رغبتك في ممارسة الجنس مع شريكك؟”. و”ما مدى رغبتك الجنسية تجاه شريكك في الوقت الحالي؟”.

تم تكرار الاستبيانات عبر الإنترنت عدة مرات على مدار أسبوع تقريبًا لمراقبة التغيرات في الرغبة الجنسية.

تباين الرغبة الجنسية لدى الزوجين watanserb.com
تتأثر الرغبة الجنسية بمستويات الضغط والتعب والمزاج

نتائج الدراسة الجديدة: لا “اختلافات ذات دلالة” في مستويات الشغف الجنسي

أظهرت النتائج أن أنماط الرغبة متشابهة بشكل ملحوظ، حسبما ذكر الباحثون.وفقما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية وترجمت وطن 

على مدار سبعة أيام، لم تكن هناك “اختلافات ذات دلالة” في مستويات الرغبة الجنسية بين الزوجين.

في تقرير حول النتائج، قال الباحثون: “الرغبة الجنسية تتأرجح طوال الأسبوع. ولكنها تحدث بنفس القدر للرجال والنساء”.

كما وأضافوا أن رغبة الرجال الجنسية قد تتأثر بالتوتر ومدى قربهم من شريكهم بنفس الدرجة التي تتأثر بها رغبة النساء.

“ربما تكون رغبة الرجال الجنسية أكثر مرونة وحساسية للعوامل الاجتماعية مما كان يعتقد سابقًا”، وفقًا للتقرير.

يشار إلى أنّ دراسة طبية حديثة نشرت في المجلة الطبية “PLOS One“، أن الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاماً، والذين لديهم رغبة جنسية منخفضة، هم الأكثر عرضة للوفاة جراء الإصابة بالسرطان بمقدار الضعف.

المصدرديلي ميل - مواقع الكترونية - ترجمة وطن

اقرأ أيضاً

حياتنا

وثق ذلك بالفيديو .. زوج يخدر زوجته ويصوّر 51 رجلاً وهم يغتصبونها!

الهدهد

صادم ومقزز.. بلدية ليون الفرنسية ترعى فعالية لممارسة “الجنس البيئي” بحضور الأطفال (شاهد)

الهدهد

السويد لم تحول ممارسة الجنس لرياضة وطنية لها بطولة.. وهذه الحقيقة

حياتنا

القبض على رجل يمارس الجنس مع شجرة! (شاهد)

تقارير

تقرير لـ”رويترز” يفضح تجارة الجنس في الإمارات

حياتنا

الرغبة الجنسية لدى النساء الأكبر سناً: كل ما تعرفه خطأ

حياتنا

أنجلينا جولي تكشف عن أفضل ممارسة جنس في حياتها على الإطلاق.. لن تصدق مع من؟!

الهدهد

جنس عنيف وتعذيب.. فضيحة سفير لبنان في فرنسا وشهادات صادمة

حياتنا

دولة أوروبية تحول “الجنس” إلى رياضة وتطلق بطولة دولية لها.. هل سيحترف لاعبون عرب هذه المنافسة؟

حياتنا

خبيرة نوم تكشف..ما السبب وراء رؤية الحبيب السابق بصفة مترددة في المنام؟

حياتنا

كورتني كارداشيان توقف تصوير برنامجها لمدة 20 دقيقة لتمارس الجنس مع عشيقها (شاهد)

حياتنا

عدم الاكتراث للحياة الجنسية قد يسبب الوفاة قبل الأوان بحسب دراسة حديثة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

“ابن سلمان” يهين دبلوماسيين إسرائيليين.. هذا ما فعله بعد أن دعاهم لحفل استقبال أقامه في باريس!

توم كروز يتغزل بفخذي شاكيرا رغم طلبها أن يتوقف!

مصر طوق نجاة العالم من خطر التسلح النووي والكشف عن اجتماعات سرية

وثيقة تؤكد مراسلة وزير الخارجية الجزائري للسفير الإماراتي وإبلاغه بمغادرة البلاد.. ماذا حدث؟!

حلا شيحة ترقص على أغنية تامر حسني.. هل تحاول مصالحته؟ (فيديو)

نيمار في ورطة جديدة.. الحسناء التي خان خطيبته معها فضحت كل شيء! (شاهد)

مريم الدباغ تضع واقي شمس على عضوها الأنثوي أمام الكاميرا دون خجل (فيديو)

ريهانا تصدم جمهورها بملابس شفافة تكشف ما تحتها وهي حامل! (شاهد)

تفاصيل جديدة وصادمة حول وفاة الشقيقتين السعوديتين أمل وإسراء السهلي في أستراليا

سروال غوارديولا يحوّله لـ”مسخرة” في مصر! (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC