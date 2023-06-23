اقرأ ما كشفته أحدث دراسة عن الفرق في الرغبة الجنسية بين الزوجين

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وطن – أظهرت دراسة جديدة أن هناك اختلافاً ضئيلاً جدًا بين الجنسين عندما يتعلق الأمر بموضوع الرغبة الجنسية بين الزوجين.

قام باحثون من جامعة “ملبورن” في أستراليا، بإجراء سلسلة من الدراسات لقياس تباين الرغبة الجنسية بين الرجال والنساء.

وأظهرت النتائج، التي نُشرت في مجلة “Archives of Sexual Behavior“، أن الرجال لا يهتمون بالفعل بالجنس طوال الوقت ومثل النساء، تتأثر رغبتهم الجنسية بمستويات الضغط والتعب والمزاج.

أما الشغف الجنسي للنساء، فهو لا يتذبذب كما كان يُعتقد.

أبحاث سابقة: رغبة النساء الجنسية أكثر تقلبًا من رغبة الرجال

تتعارض هذه النتائج مع الدراسات السابقة التي افترضت أن رغبة النساء الجنسية أكثر تقلبًا من رغبة الرجال.

قام الباحثون بإجراء ثلاث دراسات منفصلة، تشمل ما يقرب من 16،000 رجل وامرأة، لتقييم الاختلافات في الرغبة بين الجنسين.

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في إحدى هذه الدراسات، على سبيل المثال، سألوا المتطوعين: “عندما تكون لديك أفكاراً جنسية، ما مدى رغبتك في ممارسة الجنس مع شريكك؟”. و”ما مدى رغبتك الجنسية تجاه شريكك في الوقت الحالي؟”.

تم تكرار الاستبيانات عبر الإنترنت عدة مرات على مدار أسبوع تقريبًا لمراقبة التغيرات في الرغبة الجنسية.

نتائج الدراسة الجديدة: لا “اختلافات ذات دلالة” في مستويات الشغف الجنسي

أظهرت النتائج أن أنماط الرغبة متشابهة بشكل ملحوظ، حسبما ذكر الباحثون.وفقما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية وترجمت وطن

على مدار سبعة أيام، لم تكن هناك “اختلافات ذات دلالة” في مستويات الرغبة الجنسية بين الزوجين.

في تقرير حول النتائج، قال الباحثون: “الرغبة الجنسية تتأرجح طوال الأسبوع. ولكنها تحدث بنفس القدر للرجال والنساء”.

كما وأضافوا أن رغبة الرجال الجنسية قد تتأثر بالتوتر ومدى قربهم من شريكهم بنفس الدرجة التي تتأثر بها رغبة النساء.

“ربما تكون رغبة الرجال الجنسية أكثر مرونة وحساسية للعوامل الاجتماعية مما كان يعتقد سابقًا”، وفقًا للتقرير.

يشار إلى أنّ دراسة طبية حديثة نشرت في المجلة الطبية “PLOS One“، أن الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاماً، والذين لديهم رغبة جنسية منخفضة، هم الأكثر عرضة للوفاة جراء الإصابة بالسرطان بمقدار الضعف.