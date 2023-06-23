اختبار: طريقة جلوسك تكشف لك الكثير عن شخصيتك

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وطن– يعتقد الخبراء أن طريق جلوس الشخص يمكن أن تكشف الكثير عن سمات شخصيته.



يقضي الكثير منا معظم الأوقات جالسين ولكل شخص طريقته الخاصة بالجلوس التي قد تكشف الكثير عن عنه.



في هذا التقرير الذي نشره موقع “timesofindia“، سنكشف لك 5 وضعيات جلوس يمكن أن تكشف لنا الكثير من التفاصيل حول شخصيتك وطبيعتك.

الركبتان في تواصل والكاحلان بعيدان

الأشخاص الذين يجلسون بهذه الطريقة عادة ما يكونون هادئين.

إنهم لا يهتمون بالأشياء الصغيرة وهم في الغالب يشعرون بالهدوء حتى في الظروف المزعجة أو السيئة.



ساقان ممدودتان وواحدة فوق الأخرى

الأشخاص الذين يجلسون بهذه الطريقة طموحون للغاية وذو توجه وظيفي.

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يضع هؤلاء الأشخاص الأهداف ويسعون لتحقيقها. إنهم يعتقدون أن هناك حلًا لكل تحدٍ، ولا يخشون التغلب على المواقف الصعبة في الحياة.

كاحل فوق الآخر

الأشخاص الذين يجلسون بهذه الطريقة عادة ما يكونون أنيقين ومتوازنين.

لديهم في الواقع صفة الإبداع وعادة ما يكونوا أكثر هدوءًا في الأماكن العامة ويصبحون منفتحين مع أصدقائهم المقربين.

الأشخاص الذين يفضلون هذه الطريقة من الجلوس هم أشخاص رائعون جدًا ويحبون دائما إجراء محادثات مع أصدقائهم.

إنهم لا يخجلون من التفاعل مع أشخاص جدد ويعتقدون كذلك أنه لا يمكن للمرء أن يكون لديه الكثير من الأصدقاء.

عادة ما يكونون مضحكين للغاية ويتفاعلون في أنشطة ممتعة مع أصدقائهم وعائلاتهم لجعل كل يوم ممتعًا بالنسبة لهم.



الركبتان مستقيمة

الناس الذين يجلسون وركبتهم مستقيمة، تكشف شخصية جلوسهم أنهم دقيقون بشدة وعقلانيون تمامًا وبختارون عادة القرارات الصحيحة.

كما أنهم يفهمون قيمة الأشياء في الحياة – مثل الكلمات التي يستخدمونها أو قيمة وقتهم.

يستغرقون هؤلاء الأشخاص في الحقيقة الكثير من الوقت قبل أن يثقوا بأي شخص جديد، ويفضلون أن يكونوا بمفردهم بدلاً من التسكع مع مجموعة من الأشخاص الذين لا يحبونهم.