اتفاقيات الهيدروجين الأخضر.. مكاسب بالجملة تنتظر سلطنة عمان وفرص غير مسبوقة

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وطن – وقعت شركة هيدروجين عمان، اتفاقيات لتطوير مشروعين للهيدروجين الأخضر بقيمة 10 مليارات دولار، في إطار توسع السلطنة لوجودها في قطاع الطاقة المستدامة.

Hydrom هي شركة تابعة لشركة Energy Development Oman ، وهي منظمة تأسست في ديسمبر 2020 بناءً على طلب السلطان للتركيز على تنمية قطاع الطاقة في البلاد.

وتم توقيع الاتفاقية الأولى بين ائتلاف POSCO-ENGIE (MESCAT Middle East DMCC) وشركاء آخرين في الكونسورتيوم بما في ذلك Samsung Engineering ، وشركة البترول الوطنية التايلاندية PTTEP ، وشركات المرافق الكورية Korea East-West Power Co. و Korea Southern Power Co.

وكانت صفقة الهيدروجين الأخضر الأخرى مع كونسورتيوم Hyport Duqm، الذي يضم مقاولا ومطورا دوليا مقره بلجيكا DEME وشركة الطاقة العمانية OQ، وسيكون إجمالي الإنتاج المقدر للمشروعين 250 ألف طن متري من الهيدروجين الأخضر أو ​​6.5 جيجاوات من الطاقة المتجددة.

في وقت سابق من يونيو ، وقعت Hydrom ثلاث صفقات لمنح كتل الهيدروجين الخضراء الأولى في عمان، مع إجمالي استثمارات من المتوقع أن يتجاوز 20 مليار دولار.

وللهيدروجين الأخضر استخدامات عديدة. يمكن تحويلها إلى كهرباء أو غاز صناعي بطريقة أكثر استدامة من الطرق التقليدية. من خلال هذه المشاريع ، تضع عُمان نفسها كواحدة من رواد العالم في مجال الهيدروجين الأخضر ، في منطقة تتمتع بإمكانيات كبيرة لتطوير المنتج.

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وقالت وكالة الطاقة الدولية (IEA) في وقت سابق من هذا الشهر إن عُمان، الدولة التي يعتمد اقتصادها تقليديًا على الهيدروكربونات ، لديها هدف صافي صفري بحلول عام 2050 وتتطلع إلى زيادة إنتاجها المحلي من الهيدروجين من الكهرباء المتجددة بشكل كبير.

وأوضحت وكالة الطاقة الدولية، أن البلاد في وضع جيد لإنتاج كميات كبيرة من الهيدروجين المتجدد وأنواع الوقود المعتمدة على الهيدروجين مثل الأمونيا بفضل مواردها المتجددة عالية الجودة.

وأضافت: “تمتلك عُمان أيضًا مساحات شاسعة من الأراضي لتطوير المشاريع على نطاق واسع والبنية التحتية الحالية للوقود الأحفوري التي يمكن استخدامها أو إعادة استخدامها في أنواع الوقود منخفضة الانبعاثات”.

مكاسب بالجملة

ويمكن لسلطنة عمان أن تصبح منتجًا ومصدرًا تنافسيًا للهيدروجين والأمونيا المتجدد بالفعل بحلول نهاية هذا العقد ، مع زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لديها في الوقت نفسه.

وقالت كارين يونغ كبيرة الباحثين في مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا، إن هناك العديد من المشاريع في المنطقة لتوليد الهيدروجين الأخضر وإنتاج منتجات مشتقة ، أهمها الأمونيا ، من الهيدروجين الأخضر.

وأشارت يونغ ، التي أصدرت مؤخرًا كتابها “الاقتصاد الاقتصادي لدول الخليج العربية” ، إلى أن عُمان ليست بعد أهم لاعب في مجال الهيدروجين الأخضر في المنطقة.

وتابعت في تصريحات لموقع “المونيتور“: “إذا نظرت إلى خطط المشاريع حسب دولارات الاستثمار المتوقعة، فإن مصر لديها بالفعل الأكبر في مرحلتي التخطيط والمشتريات وهناك مشاريع كبيرة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمغرب أيضًا” ، في إشارة إلى بيانات من MEED .

وتُظهر تلك البيانات أن مصر لديها خط أنابيب استثماري في مشروع الهيدروجين الأخضر بقيمة 83.45 مليار دولار ، تليها عمان عند 55.41 مليار دولار. تليها المغرب والسعودية والإمارات باستثمارات بلغت 16.85 مليار دولار و 13 مليار دولار و 12.08 مليار دولار على التوالي.

أحد الأمثلة على الاستثمار الكبير في الهيدروجين الأخضر هو المشروع العملاق في المملكة العربية السعودية نيوم ، والذي أغلق في مايو تمويل 8.4 مليار دولار لإنشاء الأمونيا الخضراء القائمة على الهيدروجين. تتضمن الصفقة شراء شركة الغازات الصناعية Air Products الأمونيا الخضراء لمدة 30 عامًا بسعر متفق عليه.

قال روبن ميلز ، الرئيس التنفيذي لشركة قمر للطاقة لـ”المونيتور”: “تمتلك المملكة العربية السعودية مشروع الهيدروجين الأخضر الأكثر تقدمًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (نيوم)، لكن عُمان لديها عدد أكبر وحجم إجمالي قيد التطوير، اعتمادًا على عدد المشاريع التي نجحت بالفعل في الاستثمار.

وأضاف: “نحن نتتبع حاليًا ما يقرب من 3.2 مليون طن من الطاقة الهيدروجينية الخضراء في عمان، بينما تبلغ نيوم 0.22 مليون طن سنويًا”.

وأوضح أنه على الرغم من أن تقرير وكالة الطاقة الدولية مشجع لسلطنة عمان، إلا أن الدولة نشطة بالفعل في هذا المجال واللاعبون الرئيسيون في مجال الهيدروجين يدركون بالفعل إمكاناته، وقال ميلز إن عمان لديها مشروعات قيد التطوير من قبل شل وبي بي وأكمي (الهند) وإنتركونتيننتال وبوسكو إنجي وغيرها.

ولفت يونغ إلى أن سوق الهيدروجين الأخضر سيستمر في التطور جنبًا إلى جنب مع المشاريع الكبيرة التي قد تقرر إنتاج أمونيا خالية من الكربون أو منخفضة الكربون أو حتى ميثانول ، اعتمادًا على كيفية تطور التكنولوجيا لاستخدامها كوقود للنقل وفي منتجات أخرى.

لكنها أشارت إلى أن مشاريع الهيدروجين الأخضر الجديدة في عمان قد جذبت بالفعل مجموعة متنوعة من المستثمرين الدوليين مع كونسورتيوم يضم شركات بلجيكية وكورية جنوبية وتايلندية.