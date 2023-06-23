ابنة عمرو دياب تتجاوز الجرأة بحركة بذيئة بمؤخرتها وإصبع يدها! (شاهد)

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وطن- دون ضابط أو رابط، تواصل “جنا” ابنة الفنان المصري المعروف عمرو ديب من زوجته السعودية، زينة عاشور، بذاءاتها التب اعتادت نشرها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي آخر إطلالة لها، نشرت جنا ابنة عمرو دياب مجموعة من الصور والفيديوهات التي توثق قيامها وشقيقتها “كنزي” وإحدى صديقاتها بنزهة في إحدى ضواحي لندن.

وفي إحدى الصور التي نشرتها جنا ابنة عمرو دياب، ظهرت وههي تجلس على كرسي في حديقة بجانب موقد نار، وتشير بإصبعها الأوسط بحركة بذيئة، دون أن تكشف لمن تكون قد وجهتها.

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حركة بذيئة باستخدام مؤخرتها

ولم تكتف جنا ابنة عمرو دياب بهذه الحركة البذيئة التي أظهرتها في الصورة، بل انتقلت لتصوير مقطع فيديو يظهرها وهي تتعمد القيم بحركات بذيئة أخرى من خلال مؤخرتها.

وظهرت جنا عمرو دياب وهي تعطي ظهرها للكاميرا قبل أن تقوم بهز مؤخرتها بطريقة تحمل في طياتها إيحاءات جنسية، لتقوم بعد ذلك بوضع يدها على مؤخرتها بطريقة غير لائقة.

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وليست هذه المرة الاولى التي تصدم فيها جنا ابنة عمرو دياب متابعيها، حيث شاركت قبل أيام قليلة فيديو وهي تحاولاختيار إطلالة مناسبة لها.

عرض أزياء على أنغام أغنية بذيئة

وظهرت جنا دياب وهي تقوم بتجربة العدد من الملابس الملابس أمام الكاميراعلى أنغام أغنية مليئة بالكلمات البذيئة، حيث ارتدت مجموعة من البلاطين الواسعة مع توب يكشف بطنها والأوشام التي تضعها في مناطق حساسة من جسدها.

أنا عاهرة

وفي مقطع آخر، ظهرت جنا عمرو دياب وهي تؤدي أغنيتها البذيئة التي كتبت كلماتها بنفسها.

وتقول كلمات الاغنية التي أكدت جنا دياب سابقا أنها من تأليفها: “أعرف الآن أنني أبدو عاهرة، إنه عملي أن أقول كيف هو الأمر”.

وتتابع: “لذا سأقول فقط، ما هذا، هل أنا مُحقة؟ هل أنا أبالغ؟ أريد أن أخرج من عقلي”.