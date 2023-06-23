الجمعة, يونيو 23, 2023
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أسعد أيام حياة آمال ماهر.. حين حملها ابنها

عادت آمال ماهر إلى الأضواء خلال الفترة الماضية بعد فترة طويلة من الغياب

كتب شيراز ماضي
آمال ماهر وابنها
ابن آمال ماهر يحملها في صورة سابقة
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وطن – احتفلت المطربة المصرية الشهيرة آمال ماهر مؤخرًا بتخرج نجلها عمر، وشاركت الجمهور لحظات الفرحة من خلال نشر صور لها مع نجلها على صفحتها الرسمية على “إنستجرام”. وقد أعربت عن سعادتها البالغة بتخرج نجلها، ووصفت هذا اليوم بأنه “أسعد يوم في حياتي“.

عودة إلى الأضواء

وقد عادت آمال ماهر إلى الأضواء خلال الفترة الماضية بعد فترة طويلة من الغياب. وفي يوليو من العام الماضي، أحيت حفلاً غنائياً في مدينة العلمين الجديدة، وشهد الحفل حضور عدد كبير من محبيها، بالإضافة إلى عدد من الفنانين.

ابن آمال ماهر يحملها
آمال ماهر تحتفل بحفل تخرج ابنها عمر

ومع ذلك، فقد أثارت آمال ماهر الجدل مؤخرًا بعد أنباء عن اختفائها، مما أثار القلق بين محبيها. ولكنها ظهرت في فيديو لطمأنة جمهورها على سلامتها، وكشفت أنها كانت تعاني من كوفيد-19 ولكنها الآن قد تعافت.

تخرج ابن آمال ماهر
آمال ماهر تصف يوم تخرج ابنها بـ “أسعد يوم في حياتي”

اكتشاف الموسيقار محمد المليجي

آمال ماهر، المطربة المصرية الشهيرة، وُلدت في 19 فبراير 1985 في القاهرة، مصر. اكتشفها الموسيقار محمد المليجي في إحدى حفلات مدرستها. وبدأت ماهر الغناء في سن الطفولة واكتسبت الاعتراف لموهبتها في سن الخامسة عشرة عندما بدأت في أداء أغاني أم كلثوم.

تأثرت ماهر بشكل كبير بأم كلثوم، وهي واحدة من أبرز الفنانات في العالم العربي. وقد ارتفعت شهرتها خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وقد تخلت ماهر عن التعليم التقليدي لتتفرغ للغناء، وهي الآن واحدة من أبرز المطربات المصريات الشابات.

أثارت آمال ماهر الجدل مؤخرًا بعد أنباء عن اختفائها

وفي العام الماضي، أحيت ماهر حفلاً غنائياً في مدينة العلمين الجديدة، وشهد الحفل حضور عدد كبير من محبيها، بالإضافة إلى عدد من الفنانين. ومع ذلك، فقد أثارت ماهر الجدل مؤخرًا بعد أنباء عن اختفائها، مما أثار القلق بين محبيها. ولكنها ظهرت في فيديو لطمأنة جمهورها على سلامتها، وكشفت أنها كانت تعاني من كوفيد-19 ولكنها الآن قد تعافت.

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تظل آمال ماهر واحدة من أبرز الفنانات في العالم العربي، وتتمتع بمتابعة واسعة من الجمهور. ومع ذلك، فإن حياتها الشخصية والمهنية لا تزال تثير الاهتمام والتكهنات بين محبيها والصحافة على حد سواء.

المصدررصد وتحرير وطن

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