هبة نور في إطلالة كـ”فتاة ليل” حرفياً أمام أحد النوادي الليلة في بيروت وتوضيح عاجل منها! (شاهد)

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وطن- في محاولة للإساءة إليها وفيظل حملة منظمة على ما يبدو، نشرت صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا مزعومة للفناة السورية هبة نور، أظهرتها كـ”عاهرة”.

وفي هذا السياق، نشرت صفحة “نكت سورية” الشهيرة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صورة مسيئة وبذيئة زعمت أنها للفنانة هبة نور.

وظهرت هبة نور في الصورة المنشورة والمزعومة بمظهر جريء جدا، ارتدت فيه “ميني جيب” قصير جدا و”هاف ستوميك” قصير بشكل كبير مفتوح من المنتصف كشف ثدييها بطريقة فجة.

وعلقت الصفحة على الصورة المزعومة بالقول:” الممثلة السورية هبة نور من احد النوادي الليلية في لبنان“.

وعلى الرغم من أن الصورة المزعومة يبدو أنها ملفقة وتم فبركتها عبر برنامج تعديل الصور، حيث ظهر ذلك من خلال اختلاف لون البشرة للوجه والرقبة مع باقي الجسد، إلا ان التعليقات السلبية والمستنكرة كانت المتصدرة.

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الصور المتداولة والملفقة للفنانة هبة نور أجبرتها على الرد والتوضيح، متعهدة بمحاسبة كل من يقوم بفبركة هذه الصور.

صور مزيفة

وقالت الفناة السورية في تصريحات مكتوبة لها نشرتها عبر خاصية “الاستوري” على “انستغرام”:”للأسف بعض مستخدمي السوشيال ميديا فاضيين لرجة انو يركبو صور مزيفة بشكل وقح ومسيء ويقولو الفنانة كذا والفنانة كذا”.

وتساءلت هبة نور: “شو الهدف..قديش فاضيين لدرجة ما عندكم شي يشغلكم ويخليكم تتطورو لا على الصعيد الأخلاقي ولا حتى على الصعيد الشخصي”.

هبة نور تتوعد مفبركي الصور بالمحاسبة

وأضافت موجهة حديثها لكل من يقوم بتركيب مثل هذه الصور بالقول:”بينزعل عليكم صرحة بس نحنا صرنا بـ2023، بظن الجمهور قادر يميز بين الصورة الحقيقية والمركبة”.

واختتمت قائلة: “أكيد رح يتم محاسبة هاي الصفحات خلال الساعت القادمة بإذن الله”.

هبة نور بالبكيني

يشار إلى انه بعد أيام من انطلاق فيلمها الجديد “كذبة كبيرة” بدور العرض السينمائية، عادت الفنانة السورية الجميلة هبة نور لتُطلّ على متابعيها بصور مثيرة وجريئة.

وظهرت الفنانة السورية هبة نور وهي تجلس بجانب البحر، مرتدية بيكيني أسود وقبعة باللون “البيج”.

وحاولت بطلة فيلم “عندليب الدقي” الذي شاركت البطولة فيه مع الفنان المصري الكوميدي محمد هنيدي قبل 15 عاماً، مداراة مفاتنها بقميص رمادي مفتوح، أسدلته عن كتفها الأيسر ليزيد الصور إثارة أكثر، كما ظهر في صورها المنشورة في حسابها الرسمي في “انستغرام“.

View this post on Instagram A post shared by Heba Nour (@hebanourr)

هبة نور في صورة أكثر جرأة

كما أظهرت صورة أخرى تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي لم تنشرها هبة نور على انستغرام في إطلالتها الأخيرة على البحر.

وظهرت هبة نور وهي تلتقط لنفسها “سيلفي” بنفس الزي الذي ظهرت به، وبدت فيها بجرأة أكبر، حيث أسقطت القميص عن كتفها الأيمن تماما، مما أظهر حلمة صدرها واضحة من تحت البكيني.