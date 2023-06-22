نار مشتعلة من 4 آلاف سنة.. عبَدها الفرس وصارت مقصد السائحين

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وطن- “لقد احترقت هذه النار لمدة 4000 عام ولم تتوقف أبداً”، تقول علييفا راحيلة. “حتى الأمطار التي تأتي هنا، الثلج، الرياح – لا يتوقف عن الاحتراق”.

أمامنا، ترقص النيران الطويلة بلا راحة عبر مساحة 10 أمتار من الجانب الجبلي، مما يجعل اليوم الحار أكثر حرارة.

جانب الجبل المحترق

هذا هو يانار داغ – والذي يعني “جانب الجبل المحترق” – في شبه جزيرة أبشيرون في أذربيجان، حيث تعمل راحيلة كمرشدة سياحية.

نتيجة جانبية لاحتياطيات الغاز الطبيعي الكبيرة في البلاد، التي تتسرب أحياناً إلى السطح، يانار داغ هو واحد من عدة حرائق تحدث بشكل طبيعي وقد أثارت دهشة وخوف السفراء إلى أذربيجان على مر الألفية.

أرض النار

كتب المستكشف الفينيسي ماركو بولو عن الظاهرة الغامضة عندما مر بالبلاد في القرن الثالث عشر. جلب تجار الطريق الحرير الأخرين أخبار النيران كما كانوا يسافرون إلى الأراضي الأخرى.

لذلك اكتسبت البلاد لقب “أرض النار”.

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ووفق تقرير لموقع ”السي إن إن“ كانت هذه الحرائق في السابق كثيرة في أذربيجان، ولكن بسبب أنها أدت إلى تقليل الضغط الغازي تحت الأرض، مما تداخل مع استخراج الغاز التجاري، تم إطفاء معظمها. ”يانار داغ“ هو واحد من الأمثلة القليلة المتبقية، وربما الأكثر إثارة للإعجاب.

النار والديانة الزرادشتية

في الأزمان القديمة، كانت تلعب دورًا رئيسيًا في الديانة الزرادشتية القديمة، التي تأسست في إيران وازدهرت في أذربيجان في الألفية الأولى قبل الميلاد. للزرادشتيين، النار هي رابط بين البشر والعالم الخارق، ووسيلة من خلالها يمكن الحصول على البصيرة والحكمة الروحية. إنها تنقية، وتحافظ على الحياة وجزء حيوي من العبادة.

اليوم، يأتي معظم الزوار الذين يصلون إلى يانار داغ من السياح الذين يتوقفون في العاصمة القريبة باكو، والتي تقع على بعد حوالي 25 كيلومترًا إلى الجنوب. يأتون لرؤية النيران والتقاط الصور والتعرف على تاريخ البلاد الغني.

النار قد تكون في خطر

ومع ذلك، يعتقد البعض أن النار قد تكون في خطر. العام الماضي، أثارت تقارير عن انخفاض النيران القلق بين السكان المحليين والسياح. وقد أشارت بعض التقارير إلى أن السبب يمكن أن يكون الزيادة في الاستخراج التجاري للغاز في المنطقة، ولكن السلطات نفت ذلك. وقالت وزارة البيئة والموارد الطبيعية في أذربيجان إن النيران تتقلص وتتوسع بشكل طبيعي بناء.