ميريام فارس في لقطات رومانسية مع زوجها في عيد الأب (شاهد)

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وطن- احتفلت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، مع زوجها رجل الأعمال داني ديمتري، بمناسبة عيد الأب، بأجواء رومانسية.

رومانسية ميريام وزوجها

وشاركت ميريام فارس، أجواء الاحتفال مع متابعيها عبر “انستجرام“، بلقطات دافئة تجمعها مع أسرتها.

وكانت ميريام في إحدى الصور تمسك بيد زوجها، وفي لقطة أخرى، يحيط بهما طفليهما جايدن وديف.

وعلقت ميريام على الصور: “أفضل أب، عيد أب سعيد”.

وسبق أن تحدثت ميريام فارس عن زوجها داني ديمتري، وعلاقتها به، في برنامج “هيدا حكي”، مع الإعلامي عادل كرم.

صورة داني

ونفت الفنانة اللبنانية حرصها على إخفاء داني عن الأنظار، وقالت إنها لا تنشر صوراً له على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي لأنها مخصصة لعملها فقط.

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وأوضحت ميريام أنها تفضل أن تكون أمورها الأسرية خاصة بها فقط.

وسبق أن ظهر داني مرة واحدة في إحدى حفلات ميريام فارس.

وحاول زوج ميريام فارس إخفاء بعض ملامحه، وارتدى قبعة سوداء، وكان يصفق ويلتقط صوراً لزوجته وهي تغني على المسرح.

ميريام بالمايوه

في سياق آخر، ظهرت ميريام فارس بمايوه مثير وهي تستمتع مع ابنيها جايدن وديف، بالرسم والسباحة.

وظهرت ميريام فارس، وهي ترتدي مايوه أزرق بقطعتين، وحاولت قدر الإمكان ألا تكون الصورة واضحة.

في وقت سابق، فاجأت ميريام فارس، متابعيها بأزياء غريبة وجريئة، ظهرت بها في جلسة تصوير لصالح مجلة عالمية.

وتحدثت ميريام في اللقاء عن الطرق الصعبة التي أوصلتها إلى النجاح.

تحديات

وقالت: “لقد واجهت العديد من التحديات في هذه المهنة. ومع ذلك، فأنا أحافظ على تركيز قوي وإحساس واضح بالاتجاه. أنا أعرف بالضبط ما أريد تحقيقه، ثم أتابع ذلك بلا هوادة، دون أن يتشتت انتباهي بالسلبية أو التأثيرات الخارجية”.

وتابعت: “أركز دائمًا على الجائزة وأمضي قدمًا بتصميم لا يتزعزع، حتى في مواجهة التحديات والعقبات”.

وحول طريقة تعاملها مع الانتقادات، أجابت ميريام فارس: “على الرغم من أن النقاد يمكن أن يقدموا في بعض الأحيان رؤًى مفيدة، فإن آخرين يسعون فقط للإيذاء. عندما يرون شخصًا ما يحقق نجاحًا كبيرًا، يصبح حسودًا ويعبر عن سلبيته تجاهه”.

وأردفت: “ومع ذلك، فقد تعلمت عدم الالتفات إلى هؤلاء الأفراد السلبيين، وبدلاً من ذلك أشفق عليهم بسبب عقليتهم السلبية وعدم قدرتهم على الاحتفال بنجاح الآخرين”.