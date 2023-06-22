الخميس, يونيو 22, 2023
الرئيسيةحياتناميريام فارس في لقطات رومانسية مع زوجها في عيد الأب (شاهد)
حياتنا

ميريام فارس في لقطات رومانسية مع زوجها في عيد الأب (شاهد)

نفت ميريام فارس حرصها على إخفاء داني ديمتري عن الأنظار وقالت إنها لا تنشر صوراً له على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي لأنها مخصصة لعملها فقط

كتب رفيف عبدالله
ميريام فارس في لقطات رومانسية مع زوجها في عيد الأب (شاهد)
ميريام فارس
- Advertisement -

وطن- احتفلت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، مع زوجها رجل الأعمال داني ديمتري، بمناسبة عيد الأب، بأجواء رومانسية.

رومانسية ميريام وزوجها

وشاركت ميريام فارس، أجواء الاحتفال مع متابعيها عبر “انستجرام“، بلقطات دافئة تجمعها مع أسرتها.

ميريام فارس وزوجها
احتفلت الفنانة بعيد الأب مع أبناءها وزوجها

وكانت ميريام في إحدى الصور تمسك بيد زوجها، وفي لقطة أخرى، يحيط بهما طفليهما جايدن وديف.

ميريام فارس وزوجها
حرصت ميريام على إخفاء وجه زوجها وأبناءها
ميريام فارس وزوجها
ظهرت ميريام تمسك يد زوجها برومانسية

وعلقت ميريام على الصور: “أفضل أب، عيد أب سعيد”.

ميريام فارس وزوجها
استعرضت الفنانة البطاقات التي كتبها أبناءها لوالدهم

وسبق أن تحدثت ميريام فارس عن زوجها داني ديمتري، وعلاقتها به، في برنامج “هيدا حكي”، مع الإعلامي عادل كرم.

صورة داني

ونفت الفنانة اللبنانية حرصها على إخفاء داني عن الأنظار، وقالت إنها لا تنشر صوراً له على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي لأنها مخصصة لعملها فقط.

- Advertisement -

وأوضحت ميريام أنها تفضل أن تكون أمورها الأسرية خاصة بها فقط.

وسبق أن ظهر داني مرة واحدة في إحدى حفلات ميريام فارس.

وحاول زوج ميريام فارس إخفاء بعض ملامحه، وارتدى قبعة سوداء، وكان يصفق ويلتقط صوراً لزوجته وهي تغني على المسرح.

ميريام فارس وزوجها
صورة متداولة قيل إنها لزوج ميريام

ميريام بالمايوه

في سياق آخر، ظهرت ميريام فارس بمايوه مثير  وهي تستمتع مع ابنيها جايدن وديف، بالرسم والسباحة.

وظهرت ميريام فارس، وهي ترتدي مايوه أزرق بقطعتين، وحاولت قدر الإمكان ألا تكون الصورة واضحة.

ميريام فارس وزوجها
ميريام بدأت الصيف ببكيني أزرق

في وقت سابق، فاجأت ميريام فارس، متابعيها بأزياء غريبة وجريئة، ظهرت بها في جلسة تصوير لصالح مجلة عالمية.

وتحدثت ميريام في اللقاء عن الطرق الصعبة التي أوصلتها إلى النجاح.

تحديات

وقالت: “لقد واجهت العديد من التحديات في هذه المهنة. ومع ذلك، فأنا أحافظ على تركيز قوي وإحساس واضح بالاتجاه. أنا أعرف بالضبط ما أريد تحقيقه، ثم أتابع ذلك بلا هوادة، دون أن يتشتت انتباهي بالسلبية أو التأثيرات الخارجية”.

وتابعت: “أركز دائمًا على الجائزة وأمضي قدمًا بتصميم لا يتزعزع، حتى في مواجهة التحديات والعقبات”.

وحول طريقة تعاملها مع الانتقادات، أجابت ميريام فارس: “على الرغم من أن النقاد يمكن أن يقدموا في بعض الأحيان رؤًى مفيدة، فإن آخرين يسعون فقط للإيذاء. عندما يرون شخصًا ما يحقق نجاحًا كبيرًا، يصبح حسودًا ويعبر عن سلبيته تجاهه”.

وأردفت: “ومع ذلك، فقد تعلمت عدم الالتفات إلى هؤلاء الأفراد السلبيين، وبدلاً من ذلك أشفق عليهم بسبب عقليتهم السلبية وعدم قدرتهم على الاحتفال بنجاح الآخرين”.

المصدررصد ومتابعة وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

“بكى على الهواء”.. ابنة الإعلامي الكويتي “عادل عيدان” تفاجئه بـ لحظات مؤثرة في عيد الأب

حياتنا

ميريام فارس بالمايوه الأزرق المثير مع ابنها جايدن! (شاهد)

حياتنا

ميريام فارس تكشف صدرها على غلاف مجلة عالمية بأزياء فضائية (شاهد)

حياتنا

ميريام فارس تفقد السيطرة على نفسها في حفل زفاف عروسين أوزباكستانيين! (فيديو)

حياتنا

“وين أهلها؟!” .. غضب أردني من فتاة تحدّت ميريام فارس بوصلة رقص مثيرة (شاهد)

حياتنا

ميريام فارس بصدر مكشوف في عمّان وناشطون: “ترحم الجفاف العاطفي عند الشباب”! (شاهد)

حياتنا

ميريام فارس تحتفل بعيد ميلادها بإبراز مؤخرتها وصدر عار تماماً وتعطل خاصية التعليقات! (شاهد)

حياتنا

ميريام فارس تستعرض مؤخرتها بـ”فيزون” مثير وصور جريئة للغاية! (شاهد)

حياتنا

ميريام فارس تنشر صوراً أكثر اللحظات حميمية في حياتها الشخصية (شاهد)

حياتنا

صور مثيرة في رمضان .. ميريام فارس عارية بدون بنطال! (شاهد)

حياتنا

ميريام فارس في صورة تكشف صدرها بوضوح وتغلق التعليقات أمام الجمهور! (شاهد)

حياتنا

ملكة جمال كرواتيا بشعر ميريام فارس ولكن دون حمالات صدر! (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

علي البخيتي يحث سلطنة عمان لأخذ نصيبها من “الثور”: “خذوا نصيبكم ولا تستحوا”!

دراسة أميركية: الموظّفون المُصابون بالسمنة أقل إنتاجية في العمل

كانت مخمورة.. ملكة جمال إسكتلندا تعض حارس أمن ملعب (صور)

نيمار يعتذر لخطيبته علناً على خيانته لها ويعبر عن ندمه ويتوسل إليها.. هذا ما قاله عبر انستغرام!

صحيفة إماراتية: صراع أجنحة داخل السلطة في الجزائر مسؤول عن نشر خبر السفير الإماراتي!

الجزائري لخضر بريش يُودع “بي إن سبورت” بالدموع (فيديو)

رائد الفضاء الإماراتي “سلطان النيادي” يمارس اليوغا في الفضاء (شاهد)

بكت على الهواء.. “سيدة الفستان الأزرق” تفضح مفجر الواقعة وتكشف تفاصيل ما حدث (شاهد)

آخر تطورات الغواصة المفقودة.. ماذا يعني رصد أصوات غريبة صادرة من الأعماق؟

“بكى على الهواء”.. ابنة الإعلامي الكويتي “عادل عيدان” تفاجئه بـ لحظات مؤثرة في عيد الأب

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC