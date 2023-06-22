الخميس, يونيو 22, 2023
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ملكة جمال إسكتلندا تعض حارس أمن وتسيء إليه بألفاظ عنصرية وهي في حالة سكر! (شاهد)

تم طرد مكلة جمل اسكتلندا من الحدث وأظهر مقطع فيديو وحرس الأمن يجرونها للخارج

كتب فهمي الورغمي
ملكة جمال اسكتلندا تعض حارس أمن وتسيء إليه بألفاظ عنصرية وهي في حالة سكر!
ملكة جمال اسكتلندا
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وطن- كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أنه تم إجراء اتصالات مكثفة لتجريد ملكة جمال اسكتلندا الحالية لوسي صوفيا طومسون من لقبها بعد طردها من إحدى المناسبات.

ووفقا للصحيفة، فقد أظهرت لقطات فيديو تُظهر لوسي صوفيا طومسون البالغة من العمر 24 عامًا ، وهي تحاول دخول مناسبة خاصة برياضة الرجبي في إدنبرة سيتي يوم السبت الماضي.

كما اكدت أن فيديو يُظهر اللحظة التي تم طرد ملكة جمال اسكتلندا من حدث لعبة الرجبي وهي في حالة سكر بعد أن عضت حارس أمن وأساءت إليه بألفاظ عنصرية عنصريًا.

وأظهر المقطع الذي صوره أحد المتفرجين محاولة أفراد الأمن لمرافقة لوسي صوفيا طومسون خارج الموقع في بطولة إدنبرة سيتي السابعة يوم السبت.

وشوهدت الشقراء وهي ترتدي بدلة قصيرة باللون الكريمي وهي تتصارع مع موظفي الأمن في Peffermill Play Fields ، حيث أقيمت مباريات الرجبي.

وقال مصور الفيديو أنه تعرف على الشابة التي ظهرت في حالة سكر وهي السيدة “طومسون” بعد رؤيتها في المدرسة في وقت سابق من اليوم.

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وزعم متفرج آخر أن الشابة التي تم طردها صرخت برجال الأمن “هل تعرف من أنا ، أنا ملكة جمال اسكتلندا” بينما كان رجال الامن يسحبانها للخارج.

ملكة جمال اسكتلندا
ملكة جمال اسكتلندا تعض حارس أمن

الشرطة الإسكتلندية تفتح تحقيقا في الواقعة

وكشفت شرطة اسكتلندا عن وقوع حادث ، قائلة: “في حوالي الساعة 9 مساءً يوم السبت ، 17 يونيو 2023 ، تلقينا تقريرًا عن اضطراب وجريمة كراهية في طريق بيفرميل في إدنبرة. الاستفسارات جارية”.

كما قالت إحدى المنشورات الموجودة حاليًا على خصية “الاستوري” عبر انستغرام التابع لجمعية الأزياء الاسكتلندية ، التي تمتلكها طومسون أنها على علم بالحادثة التي وقعت في 17 يونيو 2023، مضيفة:” نحن نتعامل مع هذا الأمر بجدية استثنائية ، وسنقدم تحديثًا في الوقت المناسب.”

لوسي صوفيا طومسون
لوسي صوفيا طومسون

من هي ملكة جمال اسكتلندا؟

يشار إلى أن ملكة جمال اسكتلندا لوسي صوفيا طومسون، من دنفرملاين، وهي مؤسسة ومالكة جمعية الأزياء الاسكتلندية وتوجت ملكة جمال اسكتلندا في يوليو من العام الماضي.

وتعرف “طومسون” نفسها عبر حسابها على “انستغرام” بأنها سيدة أعمال.

وختاما، نوهت الصحيفة إن منظمي مسابقة ملكة جمال اسكتلندا تعرضوا لانتقادات شديدة بعد الإعلان عن فتح باب المشاركة في مسابقة 2023 يوم الأحد – لكنهم لم يصدروا بيانًا بشأن ما فعلته طومسون.

المصدرصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، رصد وتحرير وطن

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