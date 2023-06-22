مفاجأة الميركاتو.. علاقة مبابي مع باريس انتهت واللاعب سيذهب إلى ريال مدريد بصفقة قياسية

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وطن- فجرت تقارير صحفية فرنسية، مفاجأة الميركاتو بأن مستقبل النجم الفرنسي كيليان مبابي مع نادي باريس سان جيرمان الذي أوشكت على الانتهاء، وقرب اللاعب من الذهاب إلى صفوف ريال مدريد هذا الصيف.

وقال موقع صحيفة (PSG COMMUNITY)، بأن علاقة مبابي ونادي باريس سان جيرمان انتهت. مبابي سيذهب إلى نادي ريال مدريد هذا الصيف.

علاقة مبابي مع باريس انتهت هذا الصيف

وأضاف الموقع الفرنسي، ” الاتفاق بين بيريز وناصر الخليفي. حول الصفقة، سيكون مقابل 250 مليون يورو، إلى جانب 50 مليون منها كإضافات”.

كما وأفادت صحيفة (باريس كوميونيتي) المقربة من نادي باريس سان جيرمان، بأن الفرنسي مبابي سيغادر باريس سان جيرمان، وسينتقل إلى ريال مدريد.

🚨🚨🚨EXCLU @PSGCOMMUNITY_ Kylian Mbappé et le PSG, c’est TERMINÉ! ❌ L’attaquant va rejoindre le Real Madrid dès cet été. L’Émir et Florentino Perez se sont mis d’accord pour un transfert de 250M€ (dont 50M€ de bonus). Toutes les infos exclusives: https://t.co/fTyJEHSpRx ◀️ pic.twitter.com/qWbTkvA5LG — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) June 22, 2023

كما وأشارت الصحيفة، بأن الأمير وفلورنتينو بيريز توصل إلى اتفاق على انتقال اللاعب. مقابل 250 مليون يورو هذا الصيف.

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مهلة باريس سان جيرمان لمبابي

من جانبه، قال الصحفي الفرنسي داني جيل، بأن باريس سان جيرمان منح كيليان مبابي فرصة أخيرة للاعب من أجل الإجابة عن رغبته المستقبلية، إما التجديد أو الرحيل بالميركاتو الصيفي الحالي.

كما وختم الفرنسي جيل تغريدته، ” الفرصة تمثلت في انتظار إجابة نهائية بغضون 2-3 أسابيع ..”.

🚨🎥 التشيرينغيتو | باريس يطلب 200 مليون من أجل مبابي ، وفلورينتينو لن يتركه يهرب هذه المرة. pic.twitter.com/6O4JiO5pUL — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) June 22, 2023

وفي حال انتقال مبابي إلى صفوف ريال مدريد في انتقالات الميركاتو الصيفي الجاري، فإن سيكون الخيار البديل عن رحيل مواطنه كريم بنزيما. أسطورة الفريق الملكي الذي رحل هذا الصيف إلى اتحاد جدة السعودي.

رسالة كيليان مبابي

وكان هداف باريس سان جيرمان التاريخي مبابي، قد وجه رسالة إلى إدارة النادي الباريسي، برفضه الموافقة على خيار تفعيل تمديد عقده للبقاء مع الفريق. حتى صيف 2025. كما وهو ما يجعل اللاعب ينتقل الصيف القادم إلى أي فريق بالمجان.

يذكر بأن الفرنسي مبابي قد جدد عقده مع نادي باريس سان جيرمان الصيف الماضي، حتى صيف 2025.