الخميس, يونيو 22, 2023
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حياتنا

مريم حسين تقدم إعلاناً مثيراً لعطرها وتضرب مؤخرتها لاستدعاء كلبها (فيديو)

اختارت مريم حسين ببعناية المكونات التي من شأنها أن تستحضر جوهر الشاكرا المقدسة بما في ذلك البرتقال الحلو والفانيليا وخشب الصندل

كتب رفيف عبدالله
مريم حسين تقدم إعلاناً مثيراً لعطرها وتضرب مؤخرتها لاستدعاء كلبها (فيديو)
مريم حسين
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وطن– أطلقت الفنانة المغربية مريم حسين، عطرها الجديد، Sacral، وروجت له بطريقة مثيرة كالعادة.

الشهوانية والسرور

ونشرت مريم حسين مقطعاً ترويجياً لعطرها، وهي تجربه وتستنشق رائحته على جسدها بطريقة إيحائية مثيرة.

وكتبت مريم حسين في تعليقها على الفيديو: “يعد بدء منتج للعطور عملية إبداعية ومثيرة تتطلب الكثير من البحث والتجريب والتفاني. بالنسبة لي ، بدأ كل شيء بشغف عميق بالروائح ورغبة في ابتكار عطر يثير إحساسًا بالتوازن والانسجام والروحانية”.

وتابعت الفنانة المغربية: “أثناء بحثي، تعرفت على الشاكرات السبع ، وهي مراكز طاقة في أجسامنا تتوافق مع حالات عاطفية وروحية مختلفة. ترتبط الشاكرا المقدسة ، على وجه الخصوص ، بالإبداع والشهوانية والسرور. يقع في أسفل البطن ويمثله اللون البرتقالي”.

الشاكرا المقدسة!

وأردفت مريم حسين حديثها حول عطرها المستوحى من طقوس الهندوس: “مستوحاة من الشاكرا المقدسة ، قررت صنع عطر من شأنه أن يعزز هذه الصفات ويعطي إحساسًا بالبهجة والوفاء لمن يضعه”.

وأردفت: “لقد اخترت بعناية المكونات التي من شأنها أن تستحضر جوهر الشاكرا المقدسة ، بما في ذلك البرتقال الحلو والفانيليا وخشب الصندل”.

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وشرحت مريم حسين كيف توصلت إلى تركيبة عطرها. وقالت “أثناء عملي على العطر ، ركزت على إنشاء مزيج متناغم من الروائح التي من شأنها أن تثير شعوراً بالتوازن والهدوء. بعد عدة أشهر من التجارب ، توصلت أخيرًا إلى الصيغة المثالية”.

إثارة ومتعة

وتابعت: “عطري الذي أسميته “Sacral” هو عطر جميل وراقٍ يجسد جوهر الشاكرا المقدسة. إنه مزيج من الروائح الحلوة والخشبية التي تثير إحساسًا بالإثارة والمتعة ، وهي مصممة لمساعدة من يضعها على الشعور بمزيد من الإبداع والبهجة والوفاء”.

وختمت مريم: “أنا متحمسة لمشاركة إبداعي مع العالم ، وآمل أن يجلب إحساسًا بالسلام والوئام والتوازن لكل من يضعه”.

كلب مريم حسين

في سياق آخر، شاركت مريم حسين لحظاتها الخاصة مع كلبها الأليف “كوكي”.

وظهرت مريم ببيجامة النوم، وضربت بيدها على مؤخرتها ليأتي كلبها “كوكي” إليها على الفور، في مشهد مثير للجدل.

المصدررصد ومتابعة وطن

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