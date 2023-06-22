الخميس, يونيو 22, 2023
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مايا هوك: كذبت على والدي حين ذهبت لأفقد عذريتي.. كان والدي غاضبًا جدًا (شاهد)

قالت مايا: "كذبت. قلت إنني ذهبت إلى العلاج النفسي ولكني ذهبت حقًا لأفقد عذريتي"

كتب وطن
مايا هوك
الممثلة مايا هوك
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وطن- تحدثت الممثلة مايا هوك، البالغة من العمر 24 عامًا، بطلة مسلسل “الأشياء الغريبة”، عن كذبها على والدها الشهير، إيثان هوك، في برنامج “Watch What Happens Live With Andy Cohen”.

تذكرت مايا أنها كانت في أسوأ مشكلة واجهتها عندما كذبت على والدها.

كذبة العلاج النفسي

وقالت مايا: “كذبت. قلت إنني ذهبت إلى العلاج النفسي ولكني ذهبت حقًا لأفقد عذريتي”.

وأضافت في حلقة الثلاثاء مع “كوهين والضيف براين كرانستون”: “لا أستطيع أن أصدق أنني قلت ذلك. كان والدي غاضبًا جدًا”.

مايا هوك ووالدها
مايا هوك ووالدها إيثان هوك

والدها عاملها بقسوة

ووفق موقع “فوكس نيوز“، تذكرت مايا أن إيثان كان يعاملها بقسوة بعد أن كذبت عليه. قالت: “قال، ‘أين كنت؟ إلى أين ذهبت؟’ وأجبت: ‘كيف يمكنني أن تكون لديّ أسرار إذا لم أستطع أن أكذب؟”

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كان كوهين منبهرًا بمايا، وقال: “أعتقد، معرفتي بوالدك، أنه كان يحترم ذلك في الواقع”. وأكدت مايا توقعات كوهين قائلة: “فعلاً! كان يقول: ‘اللعنة على هذا الطفل!’ كان يقول: ‘أوه، هذا جيد‘”.

نشأت الممثلة مايا هوك مع والدين مشهورين جدًا. أنجب إيثان وأوما ثورمان “مايا” في عام 1998. ولدى الزوجين ولد آخر يدعى ليفون هوك، البالغ من العمر 21 عامًا.

مايا هوك ووالدها
تقول مايا إن والدها إيثان كان يعاملها بقسوة بعد أن كذبت عليه

ونشأت مايا وليفون في مدينة نيويورك.

نبذة عن مايا هوك

مايا راي ثورمان هوك (مايا هوك) وُلدت في 8 يوليو 1998، وهي ممثلة ومغنية وكاتبة أغانٍ أمريكية. هي ابنة الممثلين أوما ثورمان وإيثان هوك.

مايا هوك ووالدتها
مايا هوك ووالدتها أوما ثورمان

بدأت مايا هوك مسيرتها الفنية بالعمل كعارضة أزياء قبل أن تتجه إلى التمثيل. أول ظهور لها كان في النسخة التي أنتجتها الـBBC من رواية “النساء الصغيرات” في عام 2017، حيث قامت بدور جو مارش. ومن ثم اشتهرت بدورها في مسلسل نتفليكس “Stranger Things”.

لديها حساب على إنستغرام حيث يتابعها أكثر من 10 مليون متابع. كما أنها تمتلك قناة على يوتيوب حيث تنشر فيديوهات موسيقية رسمية.

المصدرفوكس نيوز - ترجمة وتحرير وطن

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