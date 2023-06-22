لماذا يجب عليك تجنب زيارة أوروبا هذا الصيف؟

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وطن- السفر إلى أوروبا هو حلم بالنسبة للكثيرين، فهي موطن للعديد من البلدان ومركزا هاما للثقافة.

تضم أوروبا بعضًا من أهم مناطق الجذب الثقافية في العالم، وتقع 6 من الدول العشر الأكثر زيارة في العالم لعام 2022 في أوروبا.

ولكن على الرغم من أن أوروربا تضم العديد من عوامل الجذب السياحي، إلا أن صيف 2023 ليس أفضل وقت لزيارتها.



وفيما يلي 4 أسباب تمنعك من زيارة أوروبا هذا الصيف، وفقا لما كشفه موقع “traveloffpath“.



حشود ضخمة

شهدت أوروبا ازدهارًا حقيقيًا في السفر بعد تفشي فيروس كورونا.

فالرحلات التي تم تأجيلها بسبب الوباء أعيد ترتيبها، وبالتالي أصبحت مزدحمة للغاية.



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في الواقع، وجد تقرير جديد أجرته شبكة “CNN” أن عدد الأمريكيين الذين سيسافرون إلى أوروبا هذا الصيف من المتوقع أن يكون أعلى بنسبة 55٪ من الصيف الماضي.

نتيجة لذلك، يمكن أن تشعر بالارتباك والحيرة إذا قمت بزيارة مناطق الجذب السياحي الأكثر شهرة.

في الواقع، تتخذ العديد من الوجهات السياحية الأكثر شعبية في أوروبا تدابير للسيطرة على الحشود. فعلى سبيل المثال، تم منع السياح في مدينة بورتوفينو – المنطقة الواقعة شمال إيطاليا – من التقاط صور سيلفي، وقد يواجهون غرامة قدرها 300 دولار إذا خالفوا ذلك.



ومن ناحية أخرى، يشير السكان المحليين في المدن الأكثر شهرة في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا إلى أن مستويات الازدحام مرتفعة بالفعل بحيث يصعب السير في الشوارع.

الطقس

من الفيضانات في إيطاليا إلى الجفاف في معظم أنحاء إسبانيا، تتوقع أوروبا صيفًا آخر من الطقس القاسي.

أعلن البرلمان الأوروبي أن أوروبا ستواجه “حربًا من أجل المياه” نتيجة الجفاف هذا الصيف ومن المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة 90 درجة فهرنهايت (32 درجة مئوية).

علاوة على ذلك، من الصعب جدًا استكشاف أوروبا خلال حرارة الصيف، خاصة إذا كنت مهتمًا بالمعالم الثقافية بدلاً من الشواطئ.

ويمكنك تجنب الازدحام والاستمتاع بمزيد من درجات الحرارة المعتدلة إذا سافرت إلى أوروبا في الربيع أو الخريف بدلاً من ذلك.

الأسعار

عندما يكون الطلب مرتفعًا، تكون هناك زيادة في الأسعار كذلك.

يبلغ متوسط سعر تذكرة الطائرة ذهابًا وإيابًا من الولايات المتحدة إلى أوروبا الغربية حاليًا 1200 دولار. وهذا يزيد بمقدار 300 دولار عن متوسط سعر التذكرة نفسها في مثل هذا الوقت من العام الماضي.

كما كان متوسط سعر فندق خمس نجوم في إسبانيا في مايو 2023 أعلى بنسبة 14٪ من سعر فندق من نفس المستوى في مايو 2022.

علاوة على ذلك، فإن التضخم المتفشي في جميع أنحاء أوروبا، والذي يمكن أن يُعزى جزء كبير منه إلى الصراع في أوكرانيا، يعني أن سعر الطعام والشراب في المطاعم الأوروبية أيضًا أعلى بكثير مما كان عليه في السنوات السابقة.

الإغلاق

سيتم إغلاق جزء كبير من أوروبا خلال أشد شهور الصيف حرارة، مما يعني أن الزوار لن يروا المدن الصاخبة والنابضة بالحياة في أفضل حالاتها.

في العديد من أكبر المدن في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا، سيتم إغلاق المتاجر والشركات خلال شهر أغسطس.

وعلى الرغم من أن عمليات الإغلاق هذه لا تؤثر على مناطق الجذب السياحي مثل المتاحف وصالات العرض، إلا أنها ستؤثر على بعض المتاجر والمطاعم وخاصة الجو العام للمدينة.

ما الحل؟

نحن نعيش في عالم واسع، وعلى الرغم من أن أوروبا قد تكون واحدة من أكثر وجهات العطلات شعبية، فإن هذا لا يعني بالضرورة أنها الأفضل، خاصة خلال أشهر الصيف.

هناك الكثير من الأماكن الأخرى التي يمكنك استكشافها هذا الصيف والتي من المحتمل أن تكون أقل ازدحامًا وبأسعار معقولة أكثر من رحلة إلى أوروبا.

يمكنك على سبيل المثال زيارة الدول الأفريقية مثل جنوب إفريقيا وكينيا.